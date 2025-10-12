Stáváme se loutkami algoritmů? Expertka Sara Polak o tom, jak nás AI ovlivňuje víc, než si myslíme

Petr Holeček
Petr Holeček
  17:30
Už zítra 14. října se v Praze v prostoru Divadla Nová Spirála na Výstavišti uskuteční největší česká konference o společenském dopadu byznysu – Good Company Circle 2025. Letos mezi řečníky vystoupí i archeoložka a popularizátorka umělé inteligence Sara Polak, která bude mluvit o tom, jak nás technologie formují – a jak se bránit tomu, abychom se stali jen figurkami v rukou algoritmů.
Fotogalerie3

Sara Polak zkoumá, jak technologie formují naši společnost. | foto: GCC

Video, které vzniklo pro kampaň konference, ukazuje s nadsázkou, jak snadno se z AI může stát náš „šéf“. Stáváme se loutkami systémů?
Ano a není to nic nového. Lidé byli loutkami systémů odjakživa – ať už šlo o víru, politiku, nebo společenské rituály jako svatby či Vánoce. Naše mysl potřebuje rámce, do kterých může patřit, a identitu, kterou může sdílet. Je v zásadě jedno, jestli je to identita inovátora, filantropa, nebo fanouška Halloweenu. Rozdíl je ale v tom, že vyřezaná dýně na Halloween nesbírá vaše data a neposílá je do centrální databáze nadnárodní firmy. Umělá inteligence ano – a jakmile někdo vlastní váš digitální otisk, stáváte se mnohem snadněji manipulovatelnou loutkou.

Máte konkrétní příklady?
Vidíme to například v Číně u systému sociálních kreditů, kde algoritmy ovlivňují přístup lidí k půjčkám, cestování nebo zaměstnání. Ale i na Západě, třeba když Netflix nebo TikTok navrhují obsah, který formuje naše vnímání světa a naši pozornost. A nemějme iluze, že firmy s našimi daty nepracují. Minimálně interně, když na jejich základě trénují vlastní modely. Myslím, že je jen otázkou času, než se třeba části databází OpenAI objeví na darknetu. I proto mě fascinuje kombinace AI a blockchainu, ať už jde o decentralizaci výpočetní síly, nebo ověřování původu informací.

Edward Furlong a Arnold Schwarzenegger ve filmu Terminátor 2: Den zúčtování (1991)

Jak ale poznáme, že nám technologie opravdu pomáhá a kdy už začíná přebírat kontrolu a šmíruje nás?
Klíčové je, jestli máme pocit autonomie – jestli můžeme věci vypnout, odmítnout nebo se rozhodnout jinak. Pokud technologie nabízí doporučení, je to pomocník. Pokud nás uzavírá do jediné cesty, stává se z ní vládce. Je to jako s industrializací – tovární stroje lidem ulehčily práci, ale zároveň určily rytmus celých měst a rodin. Dnes nám AI doporučuje, koho potkáme na Tinderu nebo jakou hudbu posloucháme. Otázka zní: volíme to my, nebo jen sledujeme scénář napsaný algoritmem?

Máte naopak pozitivní příklady z českého prostředí, kde se s AI pracuje zodpovědně a přitom inovativně?
Určitě. Na CIIRC ČVUT mám možnost sledovat skvělé projekty: třeba VitiSpectr, který pomáhá vinařům sledovat kvalitu vinic pomocí AI. V Motole zase kolegyně Julie Skovierová zkoumá využití AI v diagnostice. Fascinující je také práce Jana Šedivého, který se věnuje konverzačním systémům. A samozřejmě obdivuji Tomáše Mikolova – jeho přístup je jednoduchý, bez marketingových nánosů, a přitom skutečně inovativní, protože přichází s úplně novými koncepty. A o to v AI i ve vědě jde – o vymýšlení zítřků, které si dnes ještě neumíme představit.

A není dnes důležitější než samotné ovládání technologií porozumět jejich vlivu na naše rozhodování a hodnoty?
Přesně tak. Většina z nás nerozumí detailně tomu, jak funguje elektřina, Wi-Fi nebo finanční systém – a přesto je používáme. AI je ale specifická tím, že v lidech vyvolává zároveň strach i fascinaci. Její algoritmy jsou tak složité, že úplná vysvětlitelnost není možná – a možná ani žádoucí. Podobně jako když lidé kdysi četli Sokrata a museli odhadovat, co byl skutečný záměr mezi řádky. U AI je to ještě komplikovanější, protože sama žádný záměr nemá – jen produkuje pravděpodobnostní výstupy, které mohou být stejně tak geniální, jako úplně nesmyslné. Lidé jsou ale mistři v hledání vzorců, dokážeme vidět tvář Ježíše v připáleném toastu. Proto není divu, že význam hledáme i ve výstupech velkých jazykových modelů.

Matrix - Trinity

Mluví se o tom, že AI nahradí mnoho profesí. Jaké nové role podle vás vzniknou?
Mě fascinuje třeba myšlenka role AI etnografa – člověka, který spojuje dovednosti datového analytika s hlubokým porozuměním lidem a kulturám a dokáže to využít při řízení změn ve firmách. A pak i role, o které mluvím už roky – AI archeolog. Někdo, kdo zkoumá principy vzniku a zániku civilizací a používá AI jako nástroj k pochopení dlouhodobých vzorců. Myslím, že i díky AI se obory jako archeologie paradoxně stávají obory budoucnosti. I proto, kromě toho, že to miluju, se jí pořád věnuju.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Čtyři nové tramvajové tratě pro Prahu. Víme, kudy povedou a kdy budou hotové

Praha chystá další rozšíření tramvajové sítě. Dvě nové tratě vzniknou v Malešicích, další povede na Nové Dvory. Dopravní podnik dnes navíc vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele trati z Malovanky...

Krnovský domov Pontos byl po povodni a roční rekonstrukci znovu otevřen

Rok po povodni začal opět fungovat krnovský Domov pro osoby se zdravotním postižením Pontos. Tři nízkopodlažní domy pro 12 obyvatel velká voda značně...

12. října 2025  17:04,  aktualizováno  17:04

Krnovský domov Pontos byl po povodni a roční rekonstrukci znovu otevřen

Rok po povodni začal opět fungovat krnovský Domov pro osoby se zdravotním postižením Pontos. Tři nízkopodlažní domy pro 12 obyvatel velká voda značně...

12. října 2025  17:04,  aktualizováno  17:04

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým...

12. října 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Stáváme se loutkami algoritmů? Expertka Sara Polak o tom, jak nás AI ovlivňuje víc, než si myslíme

Už zítra 14. října se v Praze v prostoru Divadla Nová Spirála na Výstavišti uskuteční největší česká konference o společenském dopadu byznysu – Good Company Circle 2025. Letos mezi řečníky vystoupí i...

12. října 2025  17:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cena bydlení prudce roste i v Moravskoslezském kraji, za šest let stojí byty třikrát víc

Ceny nemovitostí v Moravskoslezském kraji i nadále rostou. Týká se to zejména bytů, kde v některých částech regionu stojí metr čtvereční přes 60 tisíc korun. Růst je výrazně vidět i v dlouhodobém...

12. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Sídliště Skalka

Výkopové práce probíhají v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Skalka v ulicích Nedvězská a Pod Strání.

vydáno 12. října 2025  16:51

Sídliště Solidarita

Přes rok stojí maringotka na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích v ulici V Olšinách.

vydáno 12. října 2025  16:51

Sídliště Solidarita

Plakát lákající na vánoční koncert Marie Rottrové je k vidění na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích v ulici V Olšinách.

vydáno 12. října 2025  16:50

Sídliště Skalka

Výkopové práce probíhají v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Skalka v ulicích Nedvězská a Pod Strání.

vydáno 12. října 2025  16:50

Skalka

Výbornou zprávou uplynulých voleb je to,že se komunisté pod značkou Stačilo nedostali do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Plakát na hlavu poražené strany je stále k vidění na Skalce.

vydáno 12. října 2025  16:50

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Skalka

Na Skalce proběhla deratizace.

vydáno 12. října 2025  16:49

Skalka

Autobus SOR BN 12 provozovaný DPP na stanici Skalka.Vůz evidenčního čísla 4518 je z Garáže Hostivař a byl vyroben roku 2018.

vydáno 12. října 2025  16:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.