Stavební pohádka 20. let minulého století. Majitelé parcely dostali povolení v neděli a za rok se stěhovali

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  16:10
Ve čtvrtek 29. listopadu 1923 podal Alois Křemen na pražský magistrát žádost o stavební povolení k výstavbě rodinného domu v pražském Braníku. A příběh pokračuje - Křemenovi kolaudovali dům přesně po jedenácti měsících od podání žádosti, ve středu 29. října 1924.

Výstavba vil a řadových rodinných domů na Dobešce v pražském Braníku se počítala na měsíce, stavební povolení na dny. | foto: Mapy.cz

Pohádka v pražském Braníku. Tak by se dala nazvat kdysi zcela normální situace, když se lidé rozhodli vybudovat vlastní střechu nad hlavou.

Povolení doručili v neděli, za rok hotovo

Sci-fi?

Deset dní trvalo v roce 1923 vydání stavebního povolení pro dům v Příkré ulici 4 v Praze na Dobešce. Obyvatelé se do vilky stěhovali za jedenáct měsíců. I další domy v této branické lokalitě rostly mezi válkami rychlým tempem.

Ve čtvrtek 29. listopadu 1923 podal Alois Křemen na pražský magistrát žádost o stavební povolení k výstavbě rodinného domu na nově se rodící lokalitě Dobeška (původně Dubeška) v Braníku. O čtyři dny později, v pondělí 3. prosince, vyrazili na místo úředníci a v neděli 9. prosince obdržel Křemen stavební povolení. Další sci-fi údaj se týká samotné stavby. Křemenovi kolaudovali dům přesně po jedenácti měsících od podání žádosti, ve středu 29. října 1924... Pokud nevěříte, prostudujte si důkladně publikaci o Dobešce, kterou před pár lety vydalo sdružení „domorodců“ z této části Prahy, která zrodila například legendární Divadlo Sklep.

Nejvíc dávají v současnosti průchod své netrpělivosti velcí developeři. Jejich projekty, ke kterým se vyjadřují desítky institucí a úředníků, mají především ve velkých městech dlouhé povolovací lhůty. I když je třeba vzít v potaz, jak upozorňuje například web Konstrukce.cz, že jsou ke všemu „nutná vyjádření dotčených orgánů státní správy, připomínky stavebního úřadu, připomínky sousedů a tak dále“.

Do lhůty stanovené na rozhodnutí stavebního úřadu není také zahrnutý čas, ve kterém stavebník čeká na závazná stanoviska orgánů, což celé období také prodlužuje. Lhůta může být tak dlouhá, že mezitím doroste několik generací.

Harfa čekala dvanáct let

Realita

Podle České komory autorizovaných inženýrů trvá zhruba 231 dní vydání stavebního povolení, pokud probíhá společné územní a stavební řízení.

„Příkladem mimořádně zdlouhavého povolovacího procesu je projekt Harfa Living, který je i v aktuální nabídce Central Group. Povolování včetně nezbytné změny územního plánu zde probíhalo od roku 2008 až do získání stavebního povolení na konci roku 2022. Jedná se přitom o území brownfieldu, kde byla na změně územního plánu všeobecná shoda. Projekt tak dobře ilustruje složitost a nepřiměřenou délku současných povolovacích procesů i u rozvojových lokalit,“ uvedla pro deník Metro jeden z příkladů Michaela Váňová, výkonná ředitelka Central Group.

Stavební povolení připomíná komedii

  • Ve filmu Na samotě u lesa stavebník vyjmenovává, co je třeba k budování domu. U povolení stavby je toho také dost...
  • Žadatel musí mimo jiné poskytnout údaje o pozemku, o požadovaném záměru s jeho rozsahem a účelem.
  • Musí uvést způsob a dobu provádění, kdo bude vykonávat stavební záměr a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, pokud je pro realizaci projektu nezbytný.
  • Požadována jsou i stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury (plyn, elektřina).
  • Stavební úřad má na vyřízení 60 až 90 dní. Teoreticky.

7. ledna 2026  16:52

