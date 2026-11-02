Stávka omezí vysílání České televize. V úterý nebudou Události ani Studio 6

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  16:15
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Stovky demonstrantů přišly odpoledne protestovat proti překotným změnám financování veřejnoprávních médií k budově kulturního centra Aldis v Hradci Králové, kde sídlí regionální redakce České televize. (28. října 2026). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Diváky České televize čeká v úterý výrazně odlišný program. Kvůli celodenní stávce zaměstnanců neuvidí běžné Události, Studio 6 ani další známé pořady. Omezení zasáhne také weby a sociální sítě. ČT24 nabídne krátké zprávy každou hodinu, mezi nimi archiv. Dětský kanál ČT zachová svůj program beze změny.

Ráno bez Studia 6 a Dobrého rána, večer bez obvyklých Událostí. Zaměstnanci České televize vstoupí v úterý 3. listopadu do čtyřiadvacetihodinové stávky, která změní vysílání několika kanálů a omezí také online služby.

Stávku vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborových organizací působících v České televizi a Českém rozhlase. Důvodem je projednávaný návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu. Podle dodané zprávy ČT návrh počítá s výrazně nižšími prostředky pro média veřejné služby.

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Iniciativa varuje, že by změna ohrozila jejich ekonomickou a institucionální nezávislost, dlouhodobou stabilitu i schopnost plnit zákonné úkoly. Obává se také dopadů na hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců.

ČT24 přejde na krátké zprávy a archiv

Zpravodajský kanál ČT24 začne fungovat v omezeném režimu od úterní půlnoci. Každou celou hodinu odvysílá krátkou zpravodajskou relaci, prostor mezi zprávami vyplní archivní pořady. Aktuální informace budou dostupné také ve spodní informační liště.

Na ČT1 vypadnou z programu Studio 6, Sama doma, Černé ovce, Události v regionech i Události v regionech plus. Diváci neuvidí ani publicistický pořad Rozpleteno. Změny se dotknou rovněž předpovědi počasí a sportovního zpravodajství. Večerní Události a Branky, body, vteřiny nahradí krátké zprávy.

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Změny na ČT2, sportu i artu

ČT2 neodvysílá ranní pořad Dobré ráno ani Zprávy v českém znakovém jazyce. Na ČT art nahradí Události v kultuře krátké zprávy z ČT24. Sportovní kanál nabídne záznamy přenosů a výběr z archivu.

Výjimkou bude dětský program ČT. Jeho nabídka zůstane podle televize s ohledem na věk diváků beze změny.

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Omezení pocítí i lidé na internetu

Po dobu stávky se nebudou aktualizovat weby ČT24 a ČT art, nabídka iVysílání ani sociální sítě České televize. O změnách programu chce ČT diváky informovat prostřednictvím informačních lišt ve vysílání. Informace o protestu a jeho dopadech zveřejní také na digitálních platformách.

Vedení televize uvedlo, že respektuje právo zaměstnanců na stávku. S iniciativou Veřejnoprávně zároveň uzavřelo memorandum, které má zajistit nezbytné zpravodajské vysílání zejména při mimořádných událostech.

Protestní pochody omezí dopravu v Praze

  • Stávku v úterý 3. listopadu doprovodí shromáždění a průvody na podporu České televize a Českého rozhlasu. Policie očekává výraznější dopravní komplikace přibližně od 14 hodin a řidičům doporučuje vyhnout se centru Prahy.
  • Průvod zaměstnanců ČT vyrazí kolem 14:10 z Kavčích hor přes Nuselský most a Legerovu ulici na Václavské náměstí. Pracovníci ČRo vyjdou v 15:15 od budovy v Římské ulici a k televizním kolegům se připojí u I. P. Pavlova. Hlavní program ve spodní části Václavského náměstí začne v 16:36.
  • Omezení zasáhnou zejména ulici 5. května směrem k Národnímu muzeu a při přesunu průvodu také Wilsonovu ulici v opačném směru. Dotknout se mohou i tramvají. Pro cestu centrem proto policie doporučuje především metro, které by mělo jezdit bez omezení. Podpůrné akce se uskuteční také v dalších městech.
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