Ráno bez Studia 6 a Dobrého rána, večer bez obvyklých Událostí. Zaměstnanci České televize vstoupí v úterý 3. listopadu do čtyřiadvacetihodinové stávky, která změní vysílání několika kanálů a omezí také online služby.
Stávku vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborových organizací působících v České televizi a Českém rozhlase. Důvodem je projednávaný návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu. Podle dodané zprávy ČT návrh počítá s výrazně nižšími prostředky pro média veřejné služby.
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Iniciativa varuje, že by změna ohrozila jejich ekonomickou a institucionální nezávislost, dlouhodobou stabilitu i schopnost plnit zákonné úkoly. Obává se také dopadů na hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců.
ČT24 přejde na krátké zprávy a archiv
Zpravodajský kanál ČT24 začne fungovat v omezeném režimu od úterní půlnoci. Každou celou hodinu odvysílá krátkou zpravodajskou relaci, prostor mezi zprávami vyplní archivní pořady. Aktuální informace budou dostupné také ve spodní informační liště.
Na ČT1 vypadnou z programu Studio 6, Sama doma, Černé ovce, Události v regionech i Události v regionech plus. Diváci neuvidí ani publicistický pořad Rozpleteno. Změny se dotknou rovněž předpovědi počasí a sportovního zpravodajství. Večerní Události a Branky, body, vteřiny nahradí krátké zprávy.
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Změny na ČT2, sportu i artu
ČT2 neodvysílá ranní pořad Dobré ráno ani Zprávy v českém znakovém jazyce. Na ČT art nahradí Události v kultuře krátké zprávy z ČT24. Sportovní kanál nabídne záznamy přenosů a výběr z archivu.
Výjimkou bude dětský program ČT. Jeho nabídka zůstane podle televize s ohledem na věk diváků beze změny.
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Omezení pocítí i lidé na internetu
Po dobu stávky se nebudou aktualizovat weby ČT24 a ČT art, nabídka iVysílání ani sociální sítě České televize. O změnách programu chce ČT diváky informovat prostřednictvím informačních lišt ve vysílání. Informace o protestu a jeho dopadech zveřejní také na digitálních platformách.
Vedení televize uvedlo, že respektuje právo zaměstnanců na stávku. S iniciativou Veřejnoprávně zároveň uzavřelo memorandum, které má zajistit nezbytné zpravodajské vysílání zejména při mimořádných událostech.
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