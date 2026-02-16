Pokud jste v souvislosti s hranolky, respektive s hranolkami nikdy nevedli či nebyli svědky debaty o úpadku civilizace, máte nejspíš štěstí. O tom, zda je v tuzemsku tak oblíbená bramborová pochoutka mužského, či ženského rodu se vedou nejen hospodské spory desítky let. Od 15. února 2024 je nicméně slovo obourodé. Jazykové příručky přitom po dlouhá léta připouštěly jen podobu hranolek v mužském rodě. Dělo se tak logicky, podle původu slova odvozeného od malého hranolu.
Etymologie byla jasná, výklad přehledný a svět v pořádku. Jenže jazyk se neptá na logiku tabulek. V novinách, jídelních lístcích i oficiálních textech se stále častěji objevovala i hranolka. A právě tato praxe nakonec převážila.
„Učinili jsme tak, protože i ve spisovných projevech se tvary rodu ženského používaly a jednoznačně převažovaly nad tvary rodu mužského,“ vysvětlila před dvěma lety pro iDNES.cz Ivana Svobodová z Ústavu pro jazyk český.
Dodala, že rozhodnutí nepramenilo z tlaku společnosti, která ženský rod slova mnohdy mylně používala.
Fluidní příloha
Ústav své rozhodnutí svého času obhajoval i na svém webu.
„Při označování pokrmu je v současnosti původ slova hranolek již pravděpodobně zastřený a většina mluvčích jej zřejmě v komunikaci nevnímá. Stejně tak souhlasíme s tím, že se výraz hranolka v ženském rodě v úzu prosazuje čím dál více, a to i ve formálních textech. Domníváme se proto, že je načase přijmout variantu hranolka v rodě ženském i ve spisovném projevu a ve významu ‚pokrm‘ ji uvádíme v Internetové jazykové příručce jako variantu vedle podoby hranolek,“ uváděli zástupci ústavu.
Hranolkové obrození
Letitý problém by měl být tedy, čistě teoreticky, dva roky vyřešen. Pořád se ale najde celá řada konzervativců, často špatně informovaných, kteří se budou za jedinou správnou variantu, tedy „ten hranolek“, rvát do posledního dechu. V diskusích na internetu, kupříkladu na facebookovém účtu Češtinářské špeky, jsou dohledatelné argumenty typu, že se stále ustupuje negramotům a hlupákům. Popřípadě se žertuje, že by se měl v rámci dobrých mravů prosadit podle stejné logiky i střední rod, tedy „to hranolko“.
Většina lidí se však shoduje, že nejde ani tak o revoluci či obrození jako spíš o záznam reality. Čeština coby živý jazyk zkrátka reaguje na to, jak ji používáme. A někdy stačí opravdu málo: jedno „a“ navíc. Své udělala i běžná mluva. V nespisovné češtině se používá podoba „s hranolkama“, která rozdíl mezi rody stírá.
Souběh více možností
Sečteno a podtrženo, zastření původního slovotvorného významu, analogie s bramborou, jednotná nespisovná koncovka nebo i časté užití v kontextech, kde se tvar mužského neživotného a ženského rodu neliší, to všechno přivedlo vedle hranolku na talíř (a do pravidel pravopisu) i hranolku.
„Ten, kdo v kusu brambory vidí malý hranol, může používat hranolek dál. To, že z dobrých důvodů uznáme i jiné varianty jako možné, neznamená přímé ohrožení varianty původní. Používejme, co chceme, jen nikomu nezakazujme to, co není nám samým vlastní. Nakonec stejně záleží jen na tom, jestli s kečupem, nebo s tatarkou,“ uvedla před časem pro web vesmir.cz Hana Dufková, která dlouhodobě pracuje v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK.
Nejen hranolek