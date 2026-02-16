Steak s hranolky, nebo s hranolkami? Dilema, které díky zásahu jazykovědců nemusejí Češi 2 roky řešit

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:00
Patříte mezi češtinářské puntičkáře? Pak se nedozvídáte žádnou novinku, když píšeme, že to před dvěma lety, téměř na den přesně, v části českého konzervativního světa parádně „hučelo“. Do Internetové jazykové příručky totiž tehdy přibyl nenápadný, ale pro někoho zásadní detail: vedle dosud jediné uváděné podoby hranolek se nově objevila i varianta hranolka.
Fotogalerie3

Nynější ministryně Alena Schillerová překvapila internet kostýmem hranolky v roce 2024. | foto: REPRO TIKTOK

Pokud jste v souvislosti s hranolky, respektive s hranolkami nikdy nevedli či nebyli svědky debaty o úpadku civilizace, máte nejspíš štěstí. O tom, zda je v tuzemsku tak oblíbená bramborová pochoutka mužského, či ženského rodu se vedou nejen hospodské spory desítky let. Od 15. února 2024 je nicméně slovo obourodé. Jazykové příručky přitom po dlouhá léta připouštěly jen podobu hranolek v mužském rodě. Dělo se tak logicky, podle původu slova odvozeného od malého hranolu.

Etymologie byla jasná, výklad přehledný a svět v pořádku. Jenže jazyk se neptá na logiku tabulek. V novinách, jídelních lístcích i oficiálních textech se stále častěji objevovala i hranolka. A právě tato praxe nakonec převážila.

Češtinářské špeky jsou nejen na Facebooku souhrnem těch nejčastějších chyb, kterých se dopouštíme.

„Učinili jsme tak, protože i ve spisovných projevech se tvary rodu ženského používaly a jednoznačně převažovaly nad tvary rodu mužského,“ vysvětlila před dvěma lety pro iDNES.cz Ivana Svobodová z Ústavu pro jazyk český.

Dodala, že rozhodnutí nepramenilo z tlaku společnosti, která ženský rod slova mnohdy mylně používala.

Fluidní příloha

Ústav své rozhodnutí svého času obhajoval i na svém webu.

„Při označování pokrmu je v současnosti původ slova hranolek již pravděpodobně zastřený a většina mluvčích jej zřejmě v komunikaci nevnímá. Stejně tak souhlasíme s tím, že se výraz hranolka v ženském rodě v úzu prosazuje čím dál více, a to i ve formálních textech. Domníváme se proto, že je načase přijmout variantu hranolka v rodě ženském i ve spisovném projevu a ve významu ‚pokrm‘ ji uvádíme v Internetové jazykové příručce jako variantu vedle podoby hranolek,“ uváděli zástupci ústavu.

Hranolkové obrození

Letitý problém by měl být tedy, čistě teoreticky, dva roky vyřešen. Pořád se ale najde celá řada konzervativců, často špatně informovaných, kteří se budou za jedinou správnou variantu, tedy „ten hranolek“, rvát do posledního dechu. V diskusích na internetu, kupříkladu na facebookovém účtu Češtinářské špeky, jsou dohledatelné argumenty typu, že se stále ustupuje negramotům a hlupákům. Popřípadě se žertuje, že by se měl v rámci dobrých mravů prosadit podle stejné logiky i střední rod, tedy „to hranolko“.

Změna pravidel některé jídelní lístky chyb nezbavila.

Většina lidí se však shoduje, že nejde ani tak o revoluci či obrození jako spíš o záznam reality. Čeština coby živý jazyk zkrátka reaguje na to, jak ji používáme. A někdy stačí opravdu málo: jedno „a“ navíc. Své udělala i běžná mluva. V nespisovné češtině se používá podoba „s hranolkama“, která rozdíl mezi rody stírá.

Souběh více možností

Sečteno a podtrženo, zastření původního slovotvorného významu, analogie s bramborou, jednotná nespisovná koncovka nebo i časté užití v kontextech, kde se tvar mužského neživotného a ženského rodu neliší, to všechno přivedlo vedle hranolku na talíř (a do pravidel pravopisu) i hranolku.

Noční recepční a Wonder Man. Tyhle seriálové novinky se rozhodně vyplatí zkouknout

„Ten, kdo v kusu brambory vidí malý hranol, může používat hranolek dál. To, že z dobrých důvodů uznáme i jiné varianty jako možné, neznamená přímé ohrožení varianty původní. Používejme, co chceme, jen nikomu nezakazujme to, co není nám samým vlastní. Nakonec stejně záleží jen na tom, jestli s kečupem, nebo s tatarkou,“ uvedla před časem pro web vesmir.cz Hana Dufková, která dlouhodobě pracuje v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Nejen hranolek

  • V gastronomii se používá daleko více obourodých podstatných jmen. Za spisovné se kupříkladu považuje brambor i brambora, kedluben i kedlubna.
  • U slova okurka Internetová jazyková příručka uvádí pouze jednu spisovnou podobu, a to tvar okurka. Mužská varianta okurek se používá na Moravě a označuje plod, nikoli rostlinu samotnou.
  • Oběma rody v podání některých osob disponuje i česnek. Ženská podoba česneka je pouze nářeční či regionální, ale v úzu existuje. Totéž platí o květáku, respektive o variantě ta květáka. V neposlední řadě se užívá i varianta citron × citronka. Druhá jmenovaná varianta má sice jiný význam, jde o tekuté ochucovadlo, náhradu citronů, ukazuje však, jak snadno vznikají paralelní tvary.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

16. února 2026  7:20

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

16. února 2026  7:17

Brno slibovalo parkovací domy na sídlištích, teď přináší pozitivní zprávy

Vizualizace parkovacího domu, který vznikne v městské části Brno-Nový Lískovec...

Před několika lety v Brně vypadala situace tak, že co nevidět začne stavební boom parkovacích domů. Měly vzniknout rovnou na několika sídlištích. Dodnes však žádný z nich nestojí, řidiči proto musejí...

16. února 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Steak s hranolky, nebo s hranolkami? Dilema, které díky zásahu jazykovědců nemusejí Češi 2 roky řešit

Nynější ministryně Alena Schillerová překvapila internet kostýmem hranolky v...

Patříte mezi češtinářské puntičkáře? Pak se nedozvídáte žádnou novinku, když píšeme, že to před dvěma lety, téměř na den přesně, v části českého konzervativního světa parádně „hučelo“. Do Internetové...

16. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hráli tu Plastici i hvězdná jména. V Olomouci by opět mohl ožít proslulý U-klub

Olomoucký U-klub v prostorách vysokoškolských kolejí skončil v roce 2018, letos...

Mnoho let šlo o nedílnou součást kulturního vyžití v Olomouci. Stovky studentů i dalších obyvatel pravidelně vyrážely do U-klubu v prostorách univerzitních kolejí na diskotéky, ale též koncerty...

16. února 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Města a obce na severu Čech mohou soutěžit o nejlepší web

Severočeská města a obce se mohou opět ucházet o cenu Zlatý erb pro nejlepší...

Severočeská města a obce se mohou už poosmadvacáté ucházet o cenu Zlatý erb pro nejlepší webové stránky.

16. února 2026  4:04

Porodnice AGEL zvyšují komfort rodin

Komerční sdělení

Soukromí a rodinné zázemí hrají po porodu stále větší roli. Rodinné porodnice AGEL na tento trend reagují. Nově tak vznikají v našich porodnicích rodinné pokoje hotelového typu, které nabídnou...

16. února 2026

Nová budova přinese seniorům více pohodlí i péče

Komerční sdělení

Centrum sociálních služeb Prostějov otevřelo novou budovu, která představuje významný krok v rozvoji sociálních služeb v regionu. Zrekonstruovaný objekt nabízí 24 jednolůžkových a 4 pokoje...

16. února 2026

Hasiči zasahují u autonehody v Praze 5. Řidiče museli vyprostit

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Pražští hasiči zasahují u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati skončilo auto na boku. Řidiče museli hasiči vyprošťovat. Podle prvotního vyšetření záchranářů neutrpěl vážná zranění.

15. února 2026  23:12,  aktualizováno  23:18

Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku

ilustrační snímek

Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku. Podezřelý byl zadržen na místě, bylo s ním zahájeno trestní řízení, uveda na síti X...

15. února 2026  20:30,  aktualizováno  20:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Řidič u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem narazil do stromu, nehodu nepřežil

ilustrační snímek

Řidič dnes odpoledne u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem do stromu, nehodu nepřežil. Nikdo další v autě nebyl. Příčinu havárie policie vyšetřuje, řekl dnes...

15. února 2026,  aktualizováno 

Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za jejich zdařilé víkendové fotoúlovky

Vatikán

Ne nadarmo se o čtenářích deníku Metro říká, že jsou jedni z nejpodnikavějších. Od celé řady aktivit je o víkendu neodradil ani vítr, ani mráz. Kdo si tentokrát vysloužil odměnu tři sta korun?

15. února 2026  19:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.