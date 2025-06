„Cesta byla plná dobrodružství, administrativních výzev, nečekaných situací, ale také mimořádných zážitků a setkání, na která se nezapomíná,“ říká pro deník Metro Bílek.

Proč právě Alžírsko?

Byl to v podstatě spontánní nápad, který přišel v prosinci 2024. Tehdy jsem cestoval s motorkou po Maroku a Západní Sahaře a svou cestu zakončil ve španělské Malaze, kde jsem motorku nechal u společnosti Fly to Ride. Zjistil jsem, že pouhých dvě stě kilometrů odtud, v přístavu Almérie, vyplouvají trajekty do Alžírska. Řekl jsem si, že tak blízko k této málo navštěvované zemi už asi nikdy nebudu – a když jet do Alžírska, tak právě teď. Motorku jsem si nechal ve Španělsku uskladnit a v dubnu jsem se pro ni vrátil, abych podnikl svou třetí cestu do Afriky. A rozhodně to stálo za to!

„Cesta byla plná dobrodružství, administrativních výzev, nečekaných situací, ale také mimořádných zážitků a setkání, na která se nezapomíná,“ říká pro deník Metro Bílek.

Které části Alžírska jste procestoval?

Alžírsko je obrovské – největší země Afriky a desátá největší na světě. Nelze ho projet celé, už jen proto, že osmdesát procent jeho území tvoří nehostinná Sahara. Zemi lze rozdělit do tří hlavních oblastí: poušť, pohoří Atlas a středomořské pobřeží. Já jsem chtěl poznat všechny tři. Projížděl jsem oblastmi jako Oran a Alžír, což je pobřežní část, dále přes pohoří do Khenchely, Batny a Biskry. A pak přišel opravdový extrém – trasa Biskra a Ouargla a zpět do Oranu, což znamenalo tisíce kilometrů skrz rozpálenou poušť, často i dvanáct hodin denně na motorce ve čtyřiceti dvou stupních.

Je jízda pouští náročná?

Extrémně. Navštívil jsem už osmdesát sedm zemí a africké pouště znám dobře, letos to byl už můj třetí saharský zážitek po Tunisku a Maroku. Ale Alžírsko je jiný level. Obrovské vzdálenosti, kde mezi čerpacími stanicemi může být i tři sta kilometrů. Plánování paliva a vody bylo naprosto klíčové, obzvlášť s motorkou Honda CB750 Hornet, která má jen 15,2litrovou nádrž. Kanystr jsem s sebou nebral. Na druhou stranu, Alžírsko má státní síť čerpacích stanic, takže cena paliva je jednotná, což znamená, že litr benzinu vyjde na směšných 5,70 koruny a nafta dokonce na tři koruny.

Jak na vás reagovali místní obyvatelé?

Překvapivě přátelsky a srdečně. Alžírsko je velmi uzavřená a přísně kontrolovaná země. Získat vízum není jednoduché – musíte osobně na ambasádu, přinést itinerář i hotelové rezervace, a přesto vám při příjezdu nemusí povolit vstup. Celní a pasová kontrola mi trvala dvě hodiny. Možná právě proto jsem pro mnohé místní byl úplně prvním cizincem, kterého kdy potkali. Obdivovali mou silnou motorku – v zemi, kde se jezdí většinou na skútrech do 125 ccm, byla Honda CB 750 Hornet úplný exot. A co mě překvapilo nejvíc – muslimské ženy v šátku mě často prosily, jestli se mohou s motorkou vyfotit, a některé i se mnou. To jsem v jiných muslimských zemích nezažil.

Co krizové situace? Zažil jste nějaké památnější?

Narazil jsem na několik. Nešlo o přímé ohrožení, ale spíš o náročné momenty, které vás zaskočí. Například platební karta Maestro v Alžírsku nefunguje a možnost platby kartou je minimální. Přestože jsem měl na účtu dost peněz, první den jsem nemohl vybrat ani na žvýkačku. A být bez hotovosti v zemi s řídkou sítí čerpacích stanic a bez možnosti platby kartou je opravdu problém. Další výzvou byla absence on-line systémů, na které jsme v Evropě zvyklí – známý rezervační web Booking.com tam nefunguje, pojištění motorky musíte řešit ručně přímo v Alžírsku a angličtina je k ničemu. Vše je složité, zdlouhavé a náročné.

Jak se lišila vaše zkušenost s Alžírskem oproti Tunisku nebo Maroku?

Zásadně. Tunisko i Maroko jsou na turismus alespoň trochu připravené. V Alžírsku individuální cestovatelé spíš překvapují, než inspirují. Občas dostanete policejní eskortu, i na stovky kilometrů. Sám jsem se jednou ve městě dostal do situace, kdy mi chtěli přidělit ozbrojený doprovod jen proto, že se pohybuji sám. Po čtyřiceti minutách a několika telefonátech zjistili, že pro mě nemají nikoho volného, tak mě nakonec propustili se slovy, ať to hlavně nikde neříkám. Tahle země je opravdu silně policejně kontrolovaná.

Jakou motorku jste použil a obstála?

Jel jsem na Hondě CB750 Hornet – není to cestovní enduro ani adventure, ale spolehlivý a městský naháč – motorka bez kapotáže. Mám dohodu s autorizovaným servisem Honda City Moto Plzeň, kde mi motorku vždy před i po cestě kompletně připraví. I když by byla pohodlnější silniční enduro či adventure motorka, já mám rád výzvy a inspiraci čerpám od cestovatelů, jako je Dominika Gawliczková nebo Dan Přibáň.

Cestoval jste sám?

Ano, jako vždy. Cestování sólo je sice riskantnější, ale pro mě i autentičtější. Mám ale dvě podpůrné základny – technický tým v City Moto Plzeň a logistický tým Fly to Ride ve španělské Malaze. Jsou připraveny mi v případě nouze pomoci – třeba přijet s přepravní dodávkou až na místo. Zatím jsem je naštěstí nikdy nemusel volat.

Co chystáte dál?

Afrika mě opravdu chytla. Jen za poslední rok jsem tam byl s motorkou třikrát. A i když jsem manželce slíbil, že teď nějakou dobu zůstanu doma, v lednu 2026 mě zase čeká další africká výprava, tentokrát do Mauritánie, Senegalu a Gambie. Chci vidět Dakar, zažít safari a znovu si sáhnout na dno. Také mě láká Blízký východ – Írán, Irák, Kurdistán nebo třeba Libye a Egypt. Jsou to náročné destinace, ale mě přitahují právě tím, že nejsou „na první dobrou“. A protože věřím, že život se má naplno prožít. O svých cestách také pravidelně vyprávím na motorkářských srazech, festivalech nebo přednáškách. Mám procestováno osmdesát sedm zemí světa – na motorce asi třicet. Je to náročný koníček, který přerostl do životního stylu.