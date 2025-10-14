Po loňské premiéře, která do metropole přilákala desítky talentovaných výčepních z celého Česka, představili svůj um noví mistři od pípy. V Mánesu je čekalo velké „výčepácké“ finále, kterému předcházelo nominační kolo. Michaela Kučerová ze společnosti Staropramen upřesnila: „Každá certifikovaná provozovna mohla do soutěže nominovat jednoho svého nejlepšího výčepního. Ti v první fázi zaslali videa dokumentující svůj um, následně je na provozovnách navštívili obchodní sládci Pivovarů Staropramen, aby osobně prověřili jejich kvality.“
Král z Hasičárny Blesk
Do pondělního závěrečného klání soutěže Výčepní 2025 postoupilo 18 nejlepších výčepních z celého Česka, 14 mužů a čtyři ženy. V těžké konkurenci, která se poměřila v třech napínavých finálových kolech, nakonec nejlepší pivo načepoval a titul Výčepní roku si odnesl Štěpán Velký. „Celé finále jsem si maximálně užil. Nejtěžší pro mě bylo mluvit do mikrofonu a k čepování se ještě prezentovat, ale stálo to za to. Mám ohromnou radost, protože konkurence byla velká a obstát v ní náročné,“ popsal své bezprostřední pocity Štěpán Velký, výčepní z ostravského podniku Hasičárna Blesk.
Souboj o nejčistší sklo
Hodnoticí kritéria byla letos stejně přísná jako vloni. Vojtěch Slivoň, obchodní sládek Staropramenu, vysvětluje: „Dokonalé pivo začíná už před samotným čepováním – důležitá je příprava čistého, chlazeného a mokrého skla. Během čepování pak sledujeme celou sérii detailů – od úvodního odčepu přes čepování pod pěnou až po finální hutnou pěnu bez bublin a dokonce i styl servírování. Každý detail má svůj význam.“
Maximální svěžest a říz
Soutěžící předvedli své dovednosti ve třech základních stylech čepování – hladinka, šnyt, mlíko. Hladinka vyžaduje nejprve vytvoření pěnového polštáře a následné dočepování piva pod něj, což zajišťuje maximální svěžest a říz. Šnyt pak musí respektovat tradiční poměr 2 : 3 : 1 – dva díly piva, tři díly pěny a jeden díl volného prostoru ve sklenici. Mlíko je půllitr plný husté pěny.