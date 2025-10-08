Stíhací eso Josef František. „Co stisknutí spouště, to sestřelený Němec“

  5:50
Čeští letci zasáhli do bitvy o Británii v kokpitech dvou vlastních perutí. Nejúspěšnější stíhač však spojil svůj osud s Poláky. Josef František zahynul za záhadných okolností přesně před 85 lety.
Josef František zaznamenal 17 sestřelů během jediného měsíce. | foto: Metro.cz

Josef František byl ryzí Hanák, rodák od Prostějova. Janek, sukničkář a správný frajer. Kolem nadaného pilota v modré uniformě a navíc urostlého a pohledného, se to hemžilo děvčaty, kázeňské tresty pro něj proto byly na denním pořádku. Český dril a důraz na byrokracii mu neseděly.

Po německé okupaci neváhal a poté, co v červnu 1939 přešel hranici do Polska, zažádal o zařazení do tamního letectva. Po záříjovém vypuknutí druhé světové války a následné porážce Polska působil po boku polských brachů ve Francii a posléze od jara 1940 v Anglii. Tam dosáhl 17 ověřených sestřelů. Polští velitelé to přitom se svérázným a často nedisciplinovaným letcem neměli jednoduché. Přesto jej obdivovali a nechali u sebe létat.

Polský František

  • Josef František proslul jako hostující příslušník slavné 303. stíhací polské perutě Tadeusze Kosciuszka na letišti Northolt u Londýna.
  • S Poláky Františka pojilo nejpevnější přátelství stvrzené boji a zároveň ho prý odradil další necitlivý přístup byrokratů, jmenovitě na Inspektorátu československého letectva v Londýně. Historik Eduard Čejka uvádí, že úředníci se prý nedohodli s Františkem na hodnostech a podmínkách, za nichž by létal u československých útvarů.

„Byl to pilot, jaký nikdy předtím neexistoval a dlouho existovat nebude. Vrhal se do boje sám, bez ohledu na nepřátelskou převahu,“ prohlásil o Františkovi s uznáním jeden z velitelů polské perutě a s nemírným respektem o něm mluvil i František Fajtl, pozdější generál mající na kontě čtyři sestřely německých letounů. „Vynikající piloti se bez odvážné střelby nestali esy, a naopak jen průměrní piloti s precizní muškou se jimi stali. František patřil do třetí kategorie – byl mistrem v pilotáži a též výborným střelcem,“ řekl letec, který podobně jako Josef František zprvu prošel Polskem a Francií.

Od Poláků měl volnou ruku

Ve vzduchu se František, kterému osud dopřál pouhých 26 let a jeden den života, měnil ve vlka samotáře. „Co stisknutí spouště – to sestřelený Němec. Byl to největší hrdina bitvy o Anglii,“ doplňují Františkovu charakteristiku slova kapitána Witolda Zyborského. Český pilot proslul touhou po boji, který vyhledával za každých okolností a doslova za každou cenu.

Františkovi byl loni v jeho rodných Otaslavicích odhalen pomník.

Josef František bojoval v řadách polské perutě, jeho individualismus ale nakonec vedl k tomu, že v ní získal status hosta. Nemusel tak létat ve formaci, kterou stejně často opouštěl, a mohl se naplno věnovat volnému stíhání. Poláci tomu dokonce říkali Františkova metoda – osamělý pilot stíhačky Hawker Hurricane Mk.I vyčkával nad pobřežím Anglie a útočil na vracející se německá letadla. Byl to trochu záškodnický způsob boje, protože po náletu a mnoha hodinách letu už byly posádky unavené a často i raněné. Na druhou stranu dosáhl František jen třetiny ze svých 17 vítězství nad neobratnými bombardéry a většinu jeho sestřelů tvořily messerschmitty Bf 109, které byly výkonnější než jeho hurricane.

Všechny trefy během září

Všechny své vítězné souboje četař František (povýšení do důstojnické hodnosti se za života nedočkal) přitom svedl během necelého měsíce. Do boje se poprvé vydal 2. září 1940 a hned si připsal první sestřel. Poslední vítězství mu na kontě přibylo 30. září.

Stále více se na něm však projevovala únava, přestože on sám si to odmítal připustit. Nakonec se ale velitel perutě, i s přihlédnutím k opakovaným Františkovým výstřelkům, rozhodl poslat svého českého hosta na dovolenou.

Telegram oznamující, že Josef František padl.

Té už se ale Josef František nedočkal, se svým hurricanem havaroval po návratu z běžného hlídkového letu, při kterém se ani nesetkal s nepřítelem. Příčiny havárie se nikdy nepodařilo objasnit.

Podle jedné teorie ji způsobilo pilotovo vyčerpání a nepozornost při přistávání, podle jiné František chtěl předvést akrobatické umění při nízkém letu své dívce a zavadil o střechu domu. Jisté je, že 8. října 1940 u trosek našli pilotovo tělo se zlomeným vazem.

Česká letecká esa

  • V bitvě o Británii (10. července 1940 – 31. října 1940) byl Josef František zároveň nejúspěšnějším spojeneckým stíhačem.
  • V závěsu za ním se řadí tři příslušníci 310. československé stíhací perutě Královského letectva: Alois Vašátko (12 sestřelů), Josef Dygrýn (6 setřelů) a Stanislav Fejfar (6 sestřelů). Ani jeden z nich se nedočkal konce války, všichni padli během roku 1942.
  • Nejúspěšnějším českým pilotem Královského letectva až do konce války byl Karel Kuttelwascher s 20 sestřely.

