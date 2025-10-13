Na světě je pár jistot. Že pondělní ráno bolí. Že káva zachraňuje. A že Sting prostě nestárne. Tenhle britský fenomén, který v osmdesátkách s The Police změnil pravidla popu, vyráží na turné STING 3.0 a zastaví se i u nás.
Nejdřív tuto sobotu, tedy 18. října, v Brně, kde se jeho koncert promění v téměř klubový zážitek. A pak znovu o třičtvrtě roku později, a to 21. června 2026 na Letišti Letňany, kde uzavře jubilejní 10. ročník Metronome Prague.
Tři hudebníci, nulová nuda
Zapomeňte na masivní pódiovou show a dvacetičlennou kapelu. STING 3.0 je o návratu k podstatě. Je o třech lidech, kteří dokazují, že síla hudby není v počtu decibelů, ale v chemii. Vedle Stinga stojí jeho parťák Dominic Miller a bubeník Chris Maas z Mumford & Sons.
Brno: koncert, co má duši
Winning Group Arena, 18. října 2025.
Ceny vstupenek začínají na 1890 Kč (Ticketmaster, Ticketportal).
Zahrát stovkám lidí a přitom působit, že jste v obýváku? Takhle to umí jen pár lidí na planetě. A Sting mezi nimi rozhodně je.
Praha: velké finále Metronome 2026
O rok později se Sting vrátí – ale tentokrát na Letňany, aby uzavřel Metronome Prague 2026, který slaví desáté narozeniny.
Neděle 21. června 2026 slibuje všechno, co od jeho koncertu čekáte: hlas, charisma, eleganci a hity, které stárnou líp než my všichni dohromady.
Vstupenky jdou do prodeje 17. října (od 1990 Kč jednodenní, 3690 Kč třídenní).
Sting, který dýchá přítomností
Přes čtyřicet let na scéně, sedmnáct Grammy, stovky miliónů prodaných desek. A pořád působí, že ho hudba baví víc než kdysi. Jeho současné turné zní aktuálně, ne nostalgicky. Jako by se ohlížel zpět jen proto, aby se mohl znovu nadechnout a jít dál. A možná je právě to ten důvod, proč jeho koncerty pořád fungují – nejsou jen návratem ke slávě, ale připomínkou, že dobrá píseň nestárne.