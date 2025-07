Výstavu nazvanou Stíny horkého léta Traudi Schönfeld inspiroval dům v Šluknovském výběžku a jeho původní obyvatelé s dcerou Traudi. Bornová ale zachytila i skrytou krásu hmyzu, který se v tomto odlehlém koutě republiky nachází.

Proč jste se z Prahy vypravila až do Šluknovského výběžku? A co jste tam našla?

Šluknovsko jsem objevila díky dceři Rozálii, která s rodinou do této části Sudet jezdila. A v době covidové jsme se tam s manželem Tomášem přesunuli i my. Stavení, které nás tam zaujalo a později jsme ho opravili, je v oblasti, která dřív proslula jako středisko textilního průmyslu. Obyvatelstvo tam bylo různorodé, převažovali němečtí usedlíci. Dům je ukázkovým příkladem staré podstávkové architektury a má svou historii. Začala jsem proto v kronikách bádat, kdo v něm před druhou světovou válkou žil.

Tak jste objevila Traudi Schönfeld, jejíž jméno je i v názvu výstavy?

Ano, Traudi v domě bydlela se svými rodiči. Když jí bylo čtrnáct, vstoupila do Svazu německých dívek, což byla nacistická organizace pro děvčata. Rodiče však byli antifašisté a od Traudi se distancovali. Přestali s ní zkrátka mluvit. Po válce pak odešli do východního Německa, ona do západního. Tím stopy končí. Když jsme se do opraveného domu nastěhovali my, začala jsem mít dojem, že tam Traudi občas zahlédnu.

Opravdu?

Ano. Najednou se mi zdálo, že okolo mě občas proběhla malá copatá holka. Od té chvíle jsem věděla, že ji musím namalovat. Dům navíc stojí na polosamotě – tak trochu jako stavení ve filmu Stíny horkého léta, který dal později jméno celé výstavě. To vše dohromady otevíralo prostor pro fantazii. A ta začala pracovat. Tak vznikl Traudin portrét. Je fiktivní, žádné fotografie, kterých bych se mohla držet, se nenašly.

Inspirací Eriky Bornové se stal i pavouk meta temnostní neboli křižák. V Česku se tento druh vyskytuje na celém území.

Proč jste Traudi namalovala černým pískem?

Z písku se věci mohou vynořit a zase v něm zmizet. Připomíná nám, že lidi ani věci tu nejsou navěky. Pískem jsem namalovala i drobné předměty, které v domě po Schönfeldových zbyly – hrneček, komodu, stoličku… V třípatrové Galerii Václava Špály se tyto malby nacházejí dole ve sklepě, kde připomínají nejstarší vrstvu paměti onoho domu. K výstavě teď vychází v nakladatelství Kant i kniha s textem kurátora Radka Wohlmutha, který o příběhu výstavy vypráví podrobněji.

Vaše kresby a malby inspirovala i skrytá krása hmyzu. Zdá se vám hmyz krásný?

Zpočátku vůbec. Vyrostla jsem v bytě v pražských Nuslích, kde jsem potkala tak maximálně rybenky. K pavoukům, můrám, kuklám, housenkám, kostřičkám a dalším živočichům, živým nebo mrtvým, jsem proto cítila spíš… ostych. A nechuť se jich dotknout. Díky zásadní změně životního prostoru jsem v nich ale zahlédla skrytou krásu. A rozhodla jsem se je prozkoumat.

Zkoumala jste prý i pavouka metu temnostní...

Ve všech chalupách v té obci žijí mety ve sklepích. Desítky pavoučic tam ve tmě střeží stovky kokonů, které visí ze stropu jako maličké bílé žárovky. Když vejdu dovnitř, kokony rozhoupe průvan, mety prchají, a pak se zase vracejí, aby své zámotky ochránily. Je to trochu děsné, ale i fascinující. Postupně jsem si na ně zvykla a zjistila, že všichni ti malí, zdánlivě křehcí tvorové mají v sobě sílu, důstojnost a krásu. Jejich životy jsou oproti našim krátké, ale zároveň jsou věční. Občas si říkám, kdo u koho vlastně bydlí.

Hmyz a také přírodniny – drozdí vejce, malá zvířecí lebka nebo parůžek – na vašich malbách doslova září. Jakou techniku jste použila?

Malý hmyz jsem namalovala na papír o velikosti zhruba dva metry na délku a metr na šířku. Použila jsem akryl a akvarelové perleťové barvy. Nejlépe totiž vystihují lehce perleťová hmyzí křídla, díky nimž jsou tato stvoření skutečně nádherná. Třeba bzučivka zelená, rychlá zelená moucha, vypadá zblízka jako létající smaragd… Na menší formáty jsem použila papír z himálajských rostlin. Na dotek připomíná hebkou kůži a každý list má neopakovatelnou barvu. Kreslila jsem na něj olejovým perleťovým pastelem.

Dvoumetrová socha Žena z roku 1999

Tvořila jste na venkově, nebo tady v Praze?

Na chalupě mám teď druhý, novotou zářící ateliér. Ale pořád jsem víc doma v tom pražském, který se nachází v šestém patře činžovního domu přímo pod střechou. Podlaha je tam zacákaná barvami a uschlým lepidlem, v létě je tam vedro. Jenže ten prostor má něco do sebe. Moc dobře se mi tam pracuje. Ve stejném ateliéru se před lety ostatně rád zavíral i můj otec.

Od narození vašeho otce Adolfa Borna nedávno uplynulo 95 let. Co říkal tomu, že jste se stala malířkou?

Táta to bral jako hotovou věc, protože jsem už od dětství ničím jiným být nechtěla. Malbu jsem pak na Akademii opravdu vystudovala, hned potom jsem se ale začala věnovat sochařství. Našla jsem i ideální materiál, vhodný pro ženu-sochařku, lehký polystyren, který jsem sama unesla i v dvoumetrových blocích. Tesala jsem z něj sochy, často v nadživotní velikosti. Když táta mé výtvory viděl, uznale prohlásil, že tohle by tedy nedokázal… Dlouhé hovory jsme spolu ale nevedli, protože byl vždycky plně zabraný do toho, co právě dělal.

Čím byl podle vás váš táta výjimečný, že na něj lidé pořád v dobrém vzpomínají?

Byl myslím výborný ilustrátor. A všechno dělal s velkým nasazením, ať už šlo o volnou tvorbu, večerníčky, nebo kresby do knih. Jeho práce si pořád držely vysokou kvalitu, nic zkrátka neodbyl. A proč ho mají lidé pořád rádi? Protože on je měl taky rád. A miloval zvířata. A byla s ním legrace. Kreslil a maloval často tak, aby sám sebe pobavil. A aby pobavil i ty, kteří se pak na jeho obrázky budou dívat.

Proč jste se vlastně od sochařství vrátila k malbě?

Začalo mě zlobit oko. Chvíli to vypadalo, že na něj už neuvidím. Malování jsem nikdy úplně neopustila, ale tehdy jsem se do něj pustila naplno. Spontánně tak vznikla série šedesáti autoportrétů, každý den jsem stihla udělat jeden. Zrak se mi po léčbě sice zlepšil, tvorbu soch jsem přesto musela pověsit na hřebík. Špatně jsem zaostřovala na jemnou řezbu. Změna vidění navíc způsobila, že jsem se každou chvíli něčím šmikla. Používala jsem totiž samé ostré nástroje – pily, nože, skalpely… Za návrat k malbě jsem ale ráda. Mám totiž pocit, jako bych zase začínala úplně znovu. A to mě baví.

Co byste chtěla, aby lidé zahlédli ve vašich obrazech?

Ráda bych, aby návštěvníci výstavy uviděli krásu hmyzího a zvířecího světa, který nás obklopuje. Výstava zároveň jemně připomíná naši konečnost: že dřív tu byla jedna Traudi, pak nějaká Erika, a pak tu bude někdo další. Příroda, stromy, les, zvířata a hmyz tu ale budou pořád. Alespoň v to doufám.