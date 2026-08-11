Úklid ulic a veřejných prostranství v Praze 5 bude nově pod větší kontrolou radnice. Úředníci městské části budou pravidelně prověřovat práci úklidových firem a ty musí nově pořizovat fotografie například vysypaných košů nebo uklizených prostranství.
Zpřísnění kontrol přichází poté, co Praha 5 na začátku srpna změnila firmu zajišťující úklid centrální části městské části. Následně začala radnice dostávat stížnosti obyvatel na nepořádek, kritika se objevila také na sociálních sítích.
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„Dneska na Andělu v 10:00 všude odpadky v kolejišti tramvaji, koše přeplněné hrozné, nikde v Praze tohle nemají, tohle je extrém. Praha 5 je opravdu nejhorší v úklidu. Chodila jsem do práce na Letnou P-7, každé ráno tam měli umyté chodníky čisticím autem, tady jsem je nikdy neviděla. Anděl, kde chodí nejvíc lidí, nic,“ reagoval jeden z profilů na facebooku pod příspěvek radnice ze 3. srpna, kde městská část informuje o tom, že mění způsob úklidu a péče o veřejný prostor.
Úředníci vyrazí do ulic
Na kritiku tak musela radnice reagovat. „Budeme nadále velmi intenzivně kontrolovat činnost společnosti, která se nově pro městskou část stará o úklid centrální části pětky, a striktně vyžadovat plnění vyplývající z uzavřené smlouvy,“ uvedl starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).
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Pravidelné kontroly budou podle mluvčí radnice Lucie Fialové zajišťovat úředníci odboru správy veřejného prostranství a zeleně. Kontrolovat budou mimo jiné to, zda firmy plní rozsah a kvalitu služeb stanovených ve smlouvách.
Radnice si od opatření slibuje lepší kontrolu toho, zda objednané služby skutečně odpovídají jejich provedení v ulicích.
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Problémem jsou v současnosti také vysoké letní teploty. Odpadkové koše se kvůli nim podle radnice rychleji plní především plastovými lahvemi a dalšími obaly od nápojů.
Úklid Prahy 5 vyjde na stovky milionů
Radnice při přípravě veřejné zakázky rozdělila Prahu 5 na dvě oblasti. Cílem bylo podle městské části umožnit účast také menším firmám a zvýšit konkurenci mezi uchazeči.
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První oblast zahrnuje Barrandov a Hlubočepy, kde zakázku získala společnost Centra. Druhou tvoří Smíchov, Košíře a další části Prahy 5. Tam zvítězilo sdružení společností CEBU, Ironex MB a Compag Mladá Boleslav.
S vybranými firmami radnice uzavřela rámcovou smlouvu na čtyři roky. Podle skutečného rozsahu objednaných služeb by měla Praha 5 za úklid a péči o zeleň během této doby zaplatit přibližně 300 milionů korun.