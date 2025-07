Před 30 tisíci let byly ideálem krásy Věstonická venuše (na snímku): velká ňadra, velké boky, z dnešního pohledu bychom mluvili o obezitě. Šlo ale o pragmatické důvody. Žena musela mít zásobu živin, aby vydržela být i v dobách hladu těhotná a kojit dítě. A širokou pánev mít kvůli snazšímu porodu (30 až 50 % dětí i mnohé rodičky při porodu umíraly). | foto: Radek Miča, MAFRA

Sošku velikou 11,5 centimetru uchovává Moravské zemské muzeum v Brně (MZM), vystavována je pouze ojediněle a v běžné expozici je nahrazena kopií. Její hodnotu stanovili v roce 2004 američtí starožitníci na 40 milionů dolarů, tedy přepočtu asi 846 milionů korun. Zhruba 25 tisíc až 29 tisíc let stará soška se stala světovou senzací.

Celá figurka ukazuje, že její autor umělecky zvládl tvar lidského těla, chtěl však především zdůraznit partie symbolizující plodnost a zachování rodu. V létě 2004 byla soška zkoumána pomocí tomografu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny. Do té doby se badatelé čtyřikrát pokoušeli zjistit složení materiálu, z něhož byla vyrobena. Výsledky potvrdily, že venuše je z jemné hlíny smíchané s vodou. Objevil se také pikantní detail: na hýždích sošky se zachoval otisk prstu dítěte starého asi deset let.

Věstonická venuše byla symbolem plodnosti.

Příliš se neví, že stačilo málo a vzácná soška navždy zmizela. Koncem války byly pravěké sbírky MZM přemístěny do mikulovského zámku a tam většinou vzaly za své při pozdějším požáru. Venuše unikla jen zázrakem - byla totiž kvůli fotografování převezena do Brna.

Venuše (pojmenované podle římské bohyně lásky) představovaly v dávné době podle odborníků jakousi symbolickou pramáti rodu a při obřadech znamenaly tradiční ochranné lůno. Venuše také mohly být symbolem plodnosti, mateřství a zachování rodu. Různé sošky venuší - většinou mezi čtyřmi a 40 cm výšky - se nalezly od Španělska až po Sibiř.

Věstonická venuše není ojedinělou ukázkou umění pravěkých lidí na území ČR. Proslulá je Landecká venuše nalezená v roce 1953 na ostravském vrchu Landek, jejíž stáří se odhaduje na 23 tisíc let. Je to jediná štíhlá venuše v Evropě. Za jednu z nejdokonalejších sošek paleolitu je kromě Věstonické venuše považována Willendorfská venuše (stáří 24 tisíc až 26 tisíc let). Byla nalezena v Rakousku, některé výzkumy ale ukazují, že pochází z jižní Moravy.

Nejstarší zpodobnění lidské postavy na světě vytvořil pravěký umělec asi před 35 tisíc až 40 tisíci lety. Tato šesticentimetrová soška ženy s obrovskými prsy vyřezaná z mamutí kosti se jmenuje Švábská venuše. Byla objevena v září 2008 při vykopávkách v jeskyni Holhe Fels na jihozápadě Německa.