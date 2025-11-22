Tým vedený Milanem Chroustem z Geologického ústavu AV ČR nashromáždil přes 250 zkamenělých krunýřů a kostí, které byly dosud rozptýlené v muzejních sbírkách a často ležely nepovšimnuté už více než století.
„Navštívili jsme všechna velká i malá muzea jak v Česku, tak v Polsku. V těch muzeích leží poklady, kterých se i sto let nikdo nedotknul. Sbírka je obrovská a nás nyní čeká hlavní práce – zjistit, co to vlastně je za želvy,“ říká Milan Chroust, který na databázi pracoval během svého dvouletého zahraničního pobytu v Polsku.
Pro další výzkumníky
Nově vytvořená databáze TED (Turtle Evolution Database) obsahuje klíčové informace o nálezech včetně map a geologického stáří, detailní fotografie i digitalizované 3D modely vybraných exemplářů. Cílem projektu je nejen zpřístupnit dosud nevyužitý vědecký materiál, ale také podpořit myšlenku otevřené vědy (Open Science) a umožnit, aby data mohla sloužit dalším výzkumníkům i veřejnosti.
Poznávání pravěkého světa
„Že to je želva, pozná každý, ale naším úkolem je nyní zjistit, co to je za druh a co nám všechno může říct o pravěkém světě, ve kterém žila. Díky studiu těchto želv můžeme rekonstruovat tehdejší prostředí, vývoj teplot i srážek a lépe pochopit současnou diverzitu želv. To je úkol na několik dalších let výzkumu,“ zdůrazňuje Milan Chroust. Databáze představuje jedinečný zdroj pro paleontologický výzkum střední Evropy a zároveň inspiraci pro další instituce, které chtějí zpřístupnit své sbírky v digitální podobě.