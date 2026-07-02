Jaroslav Bouček je jednou z klíčových osobností českého filmu. Pracoval na řadě dnes už kultovních dílech. Během letošního mezinárodního festivalu v Karlových Varech získá Bouček prestižní cenu. Bude uveden do Producentské síně slávy. Slavnostní večer se uskuteční 5. července v Grand Hotelu Ambassador Národní dům. O den později budou mít filmoví fanoušci jedinečnou příležitost se s uznávaným producentem také setkat.
Češi mají šanci získat další Oscary, říká
Bouček pracoval na filmech jako Je třeba zabít Sekala, Amerika, Anděl Exit, Odcházení, ale také na seriálech jako Návštěvníci, Chobotnice z II. patra.
„Mladým bych vzkázal – točte filmy, když máte geniální scénář, z blbého scénáře dobrý film nebo seriál nenatočíte, samozřejmě i dobrý scénář se dá zkazit a bez peněz to také nejde. Myslím však, že všechno u filmu začíná a končí u scénáře. Češi mají šanci, aby těch pár Oscarů ještě dostali, přeji jim, aby toho dosáhli,“ říká producent.
Špička československého sci-fi
Jaroslav Bouček je absolventem FAMU, profesně začínal již během studií v barrandovských ateliérech. Spolu s Janem Šusterem byli důležitými osobnostmi Filmového studia Barrandov, v 70. a 80. letech společně tvořili tehdejší absolutní špičku v žánru sci-fi a rodinných seriálů. Jan Šuster na těchto projektech působil jako vedoucí produkce, Jaroslav Bouček jako zástupce vedoucího produkce, vedoucího výroby a od roku 1986 jako vedoucí produkce. Příkladem jejich spolupráce je výpravný seriál Cirkus Humberto.
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Pan Tau, Postřižiny, Kouř
Společně se Šusterem realizovali divácky nejúspěšnější a technicky nejnáročnější seriály režiséra Jindřicha Poláka, k nimž patří i Pan Tau.
Bouček spolupracoval také s režisérem Jiřím Menzelem, a to na filmech Báječní muži s klikou, Postřižiny a Slavnosti sněženek, podepsaný je i pod komedií režiséra Milana Šteindlera Vrať se do hrobu, kultovním snímkem Tomáše Vorla Kouř a snímkem Pějme píseň dohola Ondřeje Trojana.
Koníčky
Vedle filmu se Jaroslav Bouček dlouhodobě věnuje i golfu, který hraje od svých 10 let, a dostihovým koním, s nimiž dosáhl mimořádných závodních a chovatelských úspěchů.
V 90. letech stál u zrodu seriálového fenoménu Život na zámku. Po roce 2000 jako producent působil například na filmech Václav, Vrásky z lásky, Zlatý podraz nebo na seriálu Život a doba soudce A. K.. Jaroslav Bouček je členem Evropské filmové akademie.
Důležitý muž „karlovarského“ Jiřího Bartošky
Jaroslav Bouček stál i po boku Jiřího Bartošky od samého počátku jeho působení v čele karlovarského filmového festivalu. Dohlížel na ekonomickou stabilitu festivalu, osobně se podílel na strategických jednáních a byl i v kontaktu s nejvýznamnějšími světovými filmovými celebritami. Jako místopředseda dozorčí rady zde působil donedávna.
Letošní 60. ročník MFF Karlovy Vary zařadil do svého programu v rámci sekce Zvláštní uvedení – Classics projekce dvou filmů, pod nimiž je Jaroslav Bouček producentsky podepsán. Jedná se o film Kopytem sem, kopytem tam režisérky Věry Chytilové a Babí léto režiséra Vladimíra Michálka.
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Do Producentské síně slávy APA jsou od roku 2022 uváděni nezávislí producenti, kteří se po roce 1989 výrazně zasadili o formování této profese v českém audiovizuálním prostředí. Jaroslav Bouček se do Síně slávy zařadil po Jiřím Ježkovi, Jaromíru Kallistovi, Jarmile Polákové a Janu Bílkovi. Autorem ceny ve formě sošky ve tvaru do skla zalitého mosazného vykřičníku je Jakub Berdych Karpelis ze studia Qubus.