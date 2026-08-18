Výškovými záběry filmaři šetřili. Pronájem letadla či vrtulníku kvůli efektním pohledům shůry nebyl za hubičku. Pokud dobře sledujete současnou filmovou tvorbu, záběry ze vzduchu se to jen hemží. Může za to masivní rozšíření dronů, které unesou i těžší kameru.
Atleti měli drony za patami. V Mostě šlo o život
Právě skončené atletické mistrovství Evropy v Birminghamu nabídlo divákům u obrazovek nepočítaně dronových pohledů. Ty sledovaly let oštěpu z pohledu závodníka, lepily se na paty běžkyním a podlétaly za nimi třeba překážku u vodního příkopu.
Pravidla
V běžném životě je ale s masivním užíváním dronů, hlavně ze strany amatérů, leckdy nesnadné pořízení. Na začátku srpna jedna taková kvadrokoptéra ohrozila i leteckou show u jezera Most. Kromě desítek hudebníků a skupin přilákalo více než 25 tisíc diváků i vystoupení známé letecké akrobatické skupiny Flying Bulls Aerobatics Team. Jak se po návratu letadel na zem ukázalo, v jejich bezprostřední blízkosti se pohyboval neohlášený dron.
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„Srážka s dronem by mohla fatálně poškodit vrtuli. Letadlo by okamžitě ztratilo tah a motor by byl k ničemu. Záchranou by bylo navést stroj dolů do jezera. Pokud by dron prošel skrz vrtuli až do kabiny, mohl by ji poškodit a zranit pilota. V případě jeho bezvědomí by neřízené letadlo spadlo a mohlo silně ohrozit návštěvníky,“ popsal rizika vedoucí akrobatické skupiny Stanislav Čejka pro Český rozhlas. Případ začala šetřit i policie.
On-line mapa s letadly a drony? Budoucnost...
Současné drony vysílají kolem sebe informace o pohybu, ale jejich identifikace, případně identifikace místa, odkud je dron naváděný, se zatím neprovádí. Možnost, že by existovala letecká mapa, třeba jako Flightradar24, která by v reálném čase zobrazovala stejně jako letadla i drony, zatím není. Piloti letadel se musejí spoléhat na oči.
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„Dálková identifikace je hudba budoucnosti, spíš krátkodobé, ale pořád ještě to není aktuální,“ vysvětluje Petr Plaček, ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví (ÚCL).
Kazí nám dobrou pověst, stěžuje si profík
Nedodržování pravidel provozu netrápí ale jenom piloty a policisty. Negativně vnímají narušitele i ti, kteří se dronovým natáčením a focením živí.
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„Létám s drony přes deset let a dnes jako instruktor učím ostatní, co tato profese obnáší. Je proto frustrující sledovat, jak pár nezodpovědných jedinců ničí pověst celého oboru. Létání u letišť a v zakázaných zónách není jen neznalost, je to čistý hazard, který vrhá špatné světlo na nás všechny, kdo drony používáme k profesionální tvorbě. Kvůli těmto excesům čelíme neustálému zpřísňování pravidel, která dopadají hlavně na poctivé profesionály,“ komentuje případy, kdy drony odhalí například v okolí velkých letišť, Petr Voborník, majitel ostravské firmy Studio PV Max.
Dronový svět