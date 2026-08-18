Století dronů je tady. Filmařům pomáhají, pilotům ale mohou způsobit katastrofu

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  7:32
Sledovat Metro na Googlu

Drony mají neomezené využití. Využívají se k mapování polí, pohybu lidí v zakázaných oblastech i k hledání ztracených turistů. | foto: MAFRAMAFRA

Drony se během pár let z hračky staly běžnou součástí filmování, sportu i zábavy. Zatímco filmařům nabízejí dříve nedostupné pohledy a sportovcům unikátní záběry, na obloze mohou představovat vážné nebezpečí. U jezera Most neohlášený dron ohrozil akrobatická letadla. Jak se jejich provoz daří uhlídat a kdy budou drony stejně viditelné jako letadla?

Výškovými záběry filmaři šetřili. Pronájem letadla či vrtulníku kvůli efektním pohledům shůry nebyl za hubičku. Pokud dobře sledujete současnou filmovou tvorbu, záběry ze vzduchu se to jen hemží. Může za to masivní rozšíření dronů, které unesou i těžší kameru.

Atleti měli drony za patami. V Mostě šlo o život

Právě skončené atletické mistrovství Evropy v Birminghamu nabídlo divákům u obrazovek nepočítaně dronových pohledů. Ty sledovaly let oštěpu z pohledu závodníka, lepily se na paty běžkyním a podlétaly za nimi třeba překážku u vodního příkopu.

Pravidla

  • Nestačí jen koupit. Pro většinu dronařů, pokud si nepořídí jen hračku s létáním na dohled a bez kamery, platí přísná nařízení.
  • Pilot bezpilotního systému se musí zaregistrovat, aby mohl absolvovat on-line test z teoretických znalostí.
  • Test sestává ze 40 otázek s výběrem správné odpovědi z celkem čtyř navrhovaných. Otázky pokrývají témata, jako jsou letecká bezpečnost, omezení vzdušného prostoru, ochrana soukromí a ochrana údajů nebo ochrana před protiprávními činy. Test se provádí on-line a je třeba ho dokončit do 60 minut od jeho zahájení.
  • Osoby mladší 16 let mohou samostatně létat jen s drony do 250 g, s hračkou nebo dronem vlastní výroby, s ostatními drony pak pouze pod dohledem jiné způsobilé osoby, která je starší 16 let.
  • Drony mají přesně určené kategorie, zda mohou létat nad lidmi, nad obydlenou oblastí nebo v blízkosti lidí.
  • Před každým letem ve městě je potřeba zkontrolovat aktuální omezení v DroneMap. Ta určují, zda musí pilot žádat o povolení ÚCL.

V běžném životě je ale s masivním užíváním dronů, hlavně ze strany amatérů, leckdy nesnadné pořízení. Na začátku srpna jedna taková kvadrokoptéra ohrozila i leteckou show u jezera Most. Kromě desítek hudebníků a skupin přilákalo více než 25 tisíc diváků i vystoupení známé letecké akrobatické skupiny Flying Bulls Aerobatics Team. Jak se po návratu letadel na zem ukázalo, v jejich bezprostřední blízkosti se pohyboval neohlášený dron.

Mezi domy jsme museli vytvořit letiště. Umělec přiblížil zákulisí obří dronové show

„Srážka s dronem by mohla fatálně poškodit vrtuli. Letadlo by okamžitě ztratilo tah a motor by byl k ničemu. Záchranou by bylo navést stroj dolů do jezera. Pokud by dron prošel skrz vrtuli až do kabiny, mohl by ji poškodit a zranit pilota. V případě jeho bezvědomí by neřízené letadlo spadlo a mohlo silně ohrozit návštěvníky,“ popsal rizika vedoucí akrobatické skupiny Stanislav Čejka pro Český rozhlas. Případ začala šetřit i policie.

On-line mapa s letadly a drony? Budoucnost...

Současné drony vysílají kolem sebe informace o pohybu, ale jejich identifikace, případně identifikace místa, odkud je dron naváděný, se zatím neprovádí. Možnost, že by existovala letecká mapa, třeba jako Flightradar24, která by v reálném čase zobrazovala stejně jako letadla i drony, zatím není. Piloti letadel se musejí spoléhat na oči.

Kolem věznic krouží pašerácké drony. Vysoké školy na ně mají recept, nabízejí lovce dronů

„Dálková identifikace je hudba budoucnosti, spíš krátkodobé, ale pořád ještě to není aktuální,“ vysvětluje Petr Plaček, ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví (ÚCL).

Kazí nám dobrou pověst, stěžuje si profík

Nedodržování pravidel provozu netrápí ale jenom piloty a policisty. Negativně vnímají narušitele i ti, kteří se dronovým natáčením a focením živí.

Let ultralightem je jako jízda po zoraném poli. Z výšky ale Česko vypadá jinak

„Létám s drony přes deset let a dnes jako instruktor učím ostatní, co tato profese obnáší. Je proto frustrující sledovat, jak pár nezodpovědných jedinců ničí pověst celého oboru. Létání u letišť a v zakázaných zónách není jen neznalost, je to čistý hazard, který vrhá špatné světlo na nás všechny, kdo drony používáme k profesionální tvorbě. Kvůli těmto excesům čelíme neustálému zpřísňování pravidel, která dopadají hlavně na poctivé profesionály,“ komentuje případy, kdy drony odhalí například v okolí velkých letišť, Petr Voborník, majitel ostravské firmy Studio PV Max.

Dronový svět

  • Přibližně 100 tisíc je v Česku registrovaných provozovatelů dronů, počet strojů může být znatelně vyšší.
  • Dron do 250 gramů se nemusí registrovat. U těchto strojů se nemusí jeho majitel registrovat ani skládat zkoušky. Podmínkou je, že dron není vybaven kamerou. Například nesmějí nikdy přelétávat shromáždění osob. Mohou létat do výšky 120 metrů.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Století dronů je tady. Filmařům pomáhají, pilotům ale mohou způsobit katastrofu

Drony mají neomezené využití. Využívají se k mapování polí, pohybu lidí v...

Drony se během pár let z hračky staly běžnou součástí filmování, sportu i zábavy. Zatímco filmařům nabízejí dříve nedostupné pohledy a sportovcům unikátní záběry, na obloze mohou představovat vážné...

18. srpna 2026  7:32

Vyhrazené stezky v Praze přicházejí o cyklisty. Atraktivní už není ani Barrandovský most

Cyklostezka z Braníka patří k nejvytíženějším v Praze. V některých letních...

Alespoň jednou za měsíc sedne na kolo téměř polovina obyvatel metropole. To potvrzují i sčítače na cyklostezkách, které za minulý rok naměřily 5,6 milionu jízd. I přesto, že je cestování na kole v...

18. srpna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Těžká životní zkouška v 80 letech. Požár vzal seniorům domov, pojistka škodu nepokryje

Požár bytu v Břeclavi připravil dvojici seniorů o domov.

V téměř 80 letech už člověk nepočítá s tím, že by musel budovat svůj domov od úplného začátku. Manželský pár z Břeclavi však do této situace uvrhl jediný ranní požár, když je posledního červnového...

18. srpna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Ruské tanky, rok 1968 a dnešní bombardovaná Ukrajina. Praha si připomene okupaci

Akce s názvem „Běž domů, Ivane“ k připomenutí výročí invaze vojsk Varšavské...

Před ruskou ambasádou se ve čtvrtek vrátí připomínka na okupaci Československa z roku 1968. Shromáždění Běž domů, Ivane! připomene oběti sovětské invaze a současně vyjádří podporu Ukrajině, která...

18. srpna 2026  5:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Odsunuté Němce se nahradit nepodařilo, rolníci mnohdy neuspěli a ze Sudet prchali

Z poválečného odsunu Němců (na snímku z roku 1946) se Sudety podle různých...

Velká část Olomouckého kraje zažila před 80 lety zásadní populační změny, jež souvisely s odsunem českých Němců z Československa a následným dosídlováním. Jak se tato výrazná událost projevila v...

18. srpna 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Moravskoslezští hasiči měli kvůli bouřce 106 zásahů, padaly větve i stromy

ilustrační snímek

Bouřka s deštěm, která se dnes večer přehnala Moravskoslezským krajem, především shazovala stromy a lámala větve, které potom odstraňovali hasiči. Od 17:00 do...

17. srpna 2026  21:07,  aktualizováno  21:07

Do Olomouckého kraje dorazily silné bouřky, hasiči mají desítky výjezdů

ilustrační snímek

Olomoucký kraj dnes odpoledne a večer zasáhly silné bouřky provázené přívalovým deštěm a silným větrem. Hasiči k 19:30 evidovali kvůli počasí na devět desítek...

17. srpna 2026  19:45,  aktualizováno  19:45

Středočeským hasičům výrazně přibylo výjezdů v důsledku bouřek

ilustrační snímek

Střední Čechy dnes zasáhly silné bouřky, shazovaly stromy a uvolňovaly střechy. Hasičům v regionu výrazně přibylo výjezdů. Do 17:00 zaznamenali 144 událostí,...

17. srpna 2026  18:43,  aktualizováno  18:43

Bouře v hradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky, tisíce lidí bez proudu

ilustrační snímek

Bouře se silným větrem dnes odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky. Spadlé stromy zastavily provoz na železniční trati z Týniště...

17. srpna 2026  18:28,  aktualizováno  18:28

Praha ožije ukrajinským hudebním pulzem. V pátek dorazí Pivovarov i Jerry Heil

Areál 7 v Holešovicích

Ukrajinská hudba, velká jména současné scény a oslava nezávislosti. V pátek 21. srpna se v pražském Areálu 7 uskuteční festival Pulse of Nation. Na pódiu se představí Artem Pivovarov, Jerry Heil,...

17. srpna 2026

Do Olomouckého kraje dorazily silné bouřky, hasiči mají desítky výjezdů

ilustrační snímek

Olomoucký kraj dnes odpoledne zasáhly silné bouřky provázené přívalovým deštěm a silným větrem. Hasiči kvůli počasí evidují přes 40 výjezdů. Pomáhali především...

17. srpna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Na letišti v Chebu se představí Mustang,Corsair i akrobat Šonka na dvou strojích

ilustrační snímek

Na historické letouny i svižná akrobatická letadla se chystá nebe nad Chebem poslední srpnový víkend 29. a 30. srpna. Na chebském letišti se uskuteční 10....

17. srpna 2026  17:43,  aktualizováno  17:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.