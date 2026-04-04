Strach z války a jeho dopad na psychiku. Proč nás děsí konflikty ve světě?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  12:12
Zprávy o válkách a globálních konfliktech nyní sledujeme v přímém přenosu, často bez odstupu. I když se odehrávají daleko od nás, mohou výrazně ovlivňovat naši psychiku, od zvýšené úzkosti až po pocit ztráty kontroly. Proč na ně reagujeme tak silně a jak se s tím vyrovnat?

V případě silné úzkosti nebo pocitu zahlcení je možné obrátit se na krizové linky, které fungují anonymně a často nonstop. | foto: Profimedia.cz

Když se v médiích začaly objevovat zprávy o eskalaci konfliktu mezi Íránem a Izraelem doprovázené raketovými útoky, bylo to najednou blíž, než by člověk čekal. Ne geograficky, ale psychologicky. Jedna rodinná známá mi tehdy napsala zprávu, nad kterou jsem se musela dlouze zamyslet. „Prosím tě, zeptej se partnera, co je voják, jestli se něco nechystá i u nás v Česku. Určitě musí mít nějaké informace. Co si mám sbalit? Kam mám odletět, kdyby se to zhoršilo?“

Nevěděla jsem, jak reagovat. Nepůsobilo to už jako snaha pochopit situaci. Byl z toho cítit strach a silný pocit ohrožení. Během několika hodin se její pozornost úplně přesunula od běžného života k otázkám útěku a přežití. Snažila jsem se jí situaci vysvětlit a uklidnit ji, ale měla jsem zároveň pocit, že na to racionální argumenty nestačí. Právě takové momenty v současnosti označujeme jako geopolitickou úzkost. Je nenápadná, ale dokáže člověka zcela pohltit.

Geopolitická úzkost není výjimka, ale trend

Nutno podotknout, že podobné reakce nejsou ojedinělé. Právě naopak. Data z posledních let ukazují, že globální nejistota se stále více propisuje do psychiky běžné populace. Například podle výzkumu American Psychological Association z roku 2024 považuje více než polovina lidí globální konflikty za významný zdroj stresu. V evropském kontextu navíc průzkumy ukazují, že rostoucí část populace vnímá budoucnost světa spíše pesimisticky. Zásadní roli přitom hraje informační prostředí.

Konflikty, které se odehrávají tisíce kilometrů daleko, nyní sledujeme v reálném čase a často opakovaně, ve formě fotografií z místa tragédie, titulků i spekulací. Psychologický dopad tak není dán jen samotnou událostí, ale i její intenzivní mediální přítomností.

Proč reagujeme tak silně

Jak se ale tato globální nejistota promítá do každodenního prožívání? A proč na ni náš mozek reaguje tak intenzivně? Zeptali jsme se psychoterapeutky Petry Taye z platformy Hedepy. „I když se konkrétní události neodehrávají přímo v našem okolí, žijeme v informačně propojeném světě. Náš mozek nerozlišuje mezi bezprostřední hrozbou a dlouhodobou mediální expozicí hrozbě, tělo na ně reaguje podobně,“ vysvětluje Taye.

Mezi nejčastějšími projevy geopolitické úzkosti, které u svých klientů pozoruje, jsou například zvýšená úzkost a napětí, potíže se spánkem, podrážděnost a častější konflikty s jejich blízkými, zhoršená schopnost soustředění, nutkavé sledování zpráv a takzvaný doomscrolling, pocit bezmoci a ztráty kontroly. U některých lidí se dokonce aktivují starší, dříve zvládnuté úzkostné stavy.

„Klienti například říkají: ‚Vím, že se to neděje tady, ale stejně mám strach.‘ Z psychologického hlediska je to pochopitelné. Náš mozek je evolučně nastavený na vyhledávání hrozeb. Informace o válce, politickém napětí či ekonomické nestabilitě aktivují amygdalu, tedy centrum ohrožení. Pokud navíc zprávy sledujeme pravidelně, nervový systém zůstává v dlouhodobé pohotovosti,“ vysvětluje psychoterapeutka.

Dalším faktorem, který v tomto případě úplně nepomáhá, je podle ní naše lidská schopnost empatie. „Lidé si dokážou velmi živě představit, že by se podobná situace mohla týkat i jich nebo jejich blízkých. V nejistotě navíc chybí jasný konec a právě neurčitost a nejistota bývá pro psychiku náročnější než konkrétní problém, který je ale možné za určitých okolností či v určitém čase vyřešit,“ dodává Taye.

Každý má své strategie

Proč je ale nejistota tak vyčerpávající? „Mozek miluje předvídatelnost. Nejistota znamená, že nemáme jasný scénář, a to zvyšuje stresovou reakci. Pokud nemáme možnost situaci ovlivnit, může vznikat pocit bezmoci, a ten je z hlediska psychiky jeden z nejtěžších. Proto někteří lidé reagují zvýšeným sledováním zpráv, jiní naopak vyhýbáním se jakýmkoli informacím, aby se ochránili před přetížením. Každý má své strategie, ale většiny z nás se nějakým způsobem to, co se děje za našimi humny, dotýká,“ dodává psychoterapeutka. Jak účinně pracovat s geopolitickou úzkostí a snažit se zůstat v klidu, se dočtete v boxu.

Jak být v pohodě?

  • Existují způsoby, jak dopady geopolitické úzkosti zmírnit.
  • Jedním z nejdůležitějších kroků je regulace příjmu informací – například vyhradit si konkrétní čas na sledování zpráv a vyhnout se jim před spaním. Pomáhá také rozlišovat mezi tím, co můžeme ovlivnit, a tím, co ne, a vědomě směrovat pozornost k oblastem, kde máme kontrolu.
  • Důležitou roli hraje i práce s tělem. Kvalitní spánek, pohyb nebo dechová cvičení pomáhají nervovému systému vracet pocit bezpečí. Stejně tak sdílení obav s blízkými lidmi může výrazně snížit pocit izolace.
  • V neposlední řadě je klíčové hlídat si vlastní hranice. Pokud úzkost přetrvává dlouhodobě a zasahuje do běžného fungování, je namístě vyhledat odbornou pomoc.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

