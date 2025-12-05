Stranger Things 5 má na Netflixu opět fenomenální soundtrack. Kde se tvůrci „tajně“ inspirovali?

Seriálový hit videotéky streamovacího giganta Netflix jménem Stranger Things se před několika dny vrátil s první částí závěrečné páté řady. Internety se prohýbají pod nánosem dojmologií, recenzí a dalších článků o tom, jak se tahle mysteriózní sci-fi/fantasy pecka povedla, jak se v ní opět přitvrdilo, a že tvůrci seriálu formou i obhsahem (částečně zcela vědomě) přerůstají sami sebe. My na to tentokrát půjdeme ve Strážci streamu trochu jinak. Povíme si něco o hudebním podkresu.
Joseph Quinn jako Eddie v seriálu Stranger Things

Joseph Quinn jako Eddie v seriálu Stranger Things | foto: Netflix

Muzikanti Kyle Dixon (vlevo) a Michael Stein
Charlie Heaton v roli Jonathana Byerse a Natalia Dyerová jako Nancy Wheelerová...
Stranger Things 5
Linda Hamiltonová jako doktorka Kay ve Stranger Things 5
36 fotografií

Výlet do ospalého městečka Hawkins totiž znovu nabízí nejen příjemný retro feeling a dějovou linku inspirující se v osmdesátkových klasikách spisovatele Stephena Kinga, Noční můře v Elm Street nebo i v knižní sáze o mladém čaroději Harrym Potterovi, ale také skvělou (nejen) elektronickou hudbu.

Seriál Stranger Things nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Tutu dudu tutu dudu

Asi nejznámější ústřední (a zároveň úvodní) motiv seriálu Stranger Things je založený na opakujícím se osminotovém rytmu s typickým pumpujícím efektem. Jeho autory, stejně jako ostatní instrumentální hudby k seriálu, jsou hudebníci Kyle Dixon a Michael Stein. Pokud vám tato jména nic neříkají, vězte, že jde o členy elektronické skupiny S U R V I V E.

Legenda praví, že bratři Dufferovi – showrunneři seriálu Matt a Ross docela dlouho přemýšleli, jak hudbu ke svému budoucímu retro hitu pojmout. Chtěli se však vyhnout Spielbergovským klišé á la John Williams. Jednoho krásného dne si pak pustili (můj dávno před Stranger Things) oblíbený mysteriózní akční thriller The Guest (2014), v němž hraje výraznou roli právě elektronická hudba. Mimo jiné i od zmiňované formace S U R V I V E. A nápad byl na světě.

Sadie Sink jako Max Mayfieldová a Caleb McLaughlin jako Lucas Sinclair ve Stranger Things 5

Přiznaná vykrádačka

Hudba v The Guest je, podobně jako ta ve Stranger Things, hodně založená na syntezátorových, osmdesátkových náladách, jako goth, synthwave a podobně. Inspirace přišla i ze soundtracků k filmům režiséra Johna Carpentera. Dixon a Stein využívají napříč všemi sériemi analogové syntezátory, aby vytvořili napínavou, nostalgickou a často mysteriózní atmosféru, která dokonale ladí s hororově laděným sci-fi stylem seriálu. A daří se jim to na výbornou. Zejména výše zmiňovaný opakující se rytmický a melodický pattern/vzor se vám zaryje hluboko pod kůži.

Bojovníci ze Stranger Things 5 pohromadě

Pokud se chcete o procesu vytváření jednotlivých instrumentálních hudebních motivů dozvědět více, doporučuji si poslechnout epizodu podcastu Krotitelé soundtracků, kterou najdete na Spotify. Dozvíte se třeba to, že motivy světa Upside down vznikají často tak, že se pouze přehrají ty klasické, ale pozpátku.

Kate Bush a spol.

Fanoušci seriálu se často shodují, že v něm soundtrack téměř hraje roli další postavy, a to i díky dobovým hitům. Těch zaznělo během předchozích sezon nepřeberné množství. Mezi ty neznámější patří Running Up That Hill (A Deal with God) od Kate Bush, tedy píseň, která, i díky emotivní a hrdinské scéně postavy Max, zažila ohromný návrat na přední příčky hudebních žebříčků.

Další ikonou je Should I Stay or Should I Go od The Clash, jejíž punkový rytmus dokonale vystihl tehdejší napětí a vztahy mezi postavami. Metallica s písní Master of Puppets zase podtrhla dramatické finálové momenty předchozí čtvrté řady.

Stranger Things 5

A to i přesto, že by ve skutečném světě neměla postava Eddieho Munsona dostatek času se jí na elektrickou kytaru naučit. Píseň totiž v rádiích hrála teprve 25 dní, což je i podle členů legendární kapely na zkoušení zatraceně málo. Nezapomenutelná byla také skladba Separate Ways (Worlds Apart) od Journey.

Nostalgický Nekonečný příběh

Tvůrci ale nezapomínají ani na humornější či sentimentální tóny. Song The Neverending Story“ od Limahla působí nostalgicky, dojemně a přináší kontrast k temnějším scénám (také považujete Dustinův romantický duet za vrchol seriálu?), California Dreamin’ od The Mamas & the Papas navozuje melancholickou náladu a klasika osmdesátých let Girls on Film od Duran Duran zase diváka příjemně ukolébává. Temnější atmosféru pak podtrhuje hit Hazy Shade of Winter od The Bangles a postpunkový song Atmosphere od Joy Division. O Sunglasses at Night od Corey Hart nemluvě. Je toho zkrátka hromada.

Do posledního samuraje na Netflixu. Jak to dopadne, když zkřížíte Šóguna a Battle Royale?

Ať už se seriál Stranger Things dočká důstojného finále či nikoliv, s jedním se dá počítat na sto procent. Bude až do konce sakra dobře znít.

Stranger Things - Season 5

  • Tvůrci: Matt Duffer, Ross Duffer
  • Režie: Matt Duffer, Ross Duffer, Frank Darabont, Shawn Levy
  • Scénář: Matt Duffer, Ross Duffer, Caitlin Schneiderhan, Paul Dichter
  • Kamera: Caleb Heymann, Brett Jutkiewicz
  • Hudba: Michael Stein, Kyle Dixon
  • Hrají: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Noah Schnapp a další.
  • Produkce: Rand Geiger, Hilary Leavitt
  • Casting: Carmen Cuba
  • Střih: Dean Zimmerman, Katheryn Naranjo
  • Zvuk: Mark Paterson, Will Files
  • Scénografie: Alan Lampert, Chris Yoo, Jess Royal, Chris Trujillo
  • Masky: Eryn Krueger Mekash, Benji Dove, Duncan Jarman, Barrie Gower
  • Kostýmy: Amy Parris

Vánoční charitativní aukce DEJME DĚTEM ŠANCI vynesla téměř 2.500.000 Kč pro děti z dětských domovů

5. prosince 2025  15:04

Čertovská jízda v Jihlavě. Tradiční Peklo v podzemí letos doplní také krampusové

Do Jihlavského podzemí se o tomto víkendu přestěhovalo peklo. Zájemci tam od...

Aktuální víkend bude v krajském městě Vysočiny patřit čertům. Už v pátek dopoledne se v jihlavském podzemí pro školy a školky otevřely brány do pekla, které do nedělního podvečera mohou navštívit...

5. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

