Výlet do ospalého městečka Hawkins totiž znovu nabízí nejen příjemný retro feeling a dějovou linku inspirující se v osmdesátkových klasikách spisovatele Stephena Kinga, Noční můře v Elm Street nebo i v knižní sáze o mladém čaroději Harrym Potterovi, ale také skvělou (nejen) elektronickou hudbu.
Seriál Stranger Things nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Tutu dudu tutu dudu
Asi nejznámější ústřední (a zároveň úvodní) motiv seriálu Stranger Things je založený na opakujícím se osminotovém rytmu s typickým pumpujícím efektem. Jeho autory, stejně jako ostatní instrumentální hudby k seriálu, jsou hudebníci Kyle Dixon a Michael Stein. Pokud vám tato jména nic neříkají, vězte, že jde o členy elektronické skupiny S U R V I V E.
Legenda praví, že bratři Dufferovi – showrunneři seriálu Matt a Ross docela dlouho přemýšleli, jak hudbu ke svému budoucímu retro hitu pojmout. Chtěli se však vyhnout Spielbergovským klišé á la John Williams. Jednoho krásného dne si pak pustili (můj dávno před Stranger Things) oblíbený mysteriózní akční thriller The Guest (2014), v němž hraje výraznou roli právě elektronická hudba. Mimo jiné i od zmiňované formace S U R V I V E. A nápad byl na světě.
Přiznaná vykrádačka
Hudba v The Guest je, podobně jako ta ve Stranger Things, hodně založená na syntezátorových, osmdesátkových náladách, jako goth, synthwave a podobně. Inspirace přišla i ze soundtracků k filmům režiséra Johna Carpentera. Dixon a Stein využívají napříč všemi sériemi analogové syntezátory, aby vytvořili napínavou, nostalgickou a často mysteriózní atmosféru, která dokonale ladí s hororově laděným sci-fi stylem seriálu. A daří se jim to na výbornou. Zejména výše zmiňovaný opakující se rytmický a melodický pattern/vzor se vám zaryje hluboko pod kůži.
Pokud se chcete o procesu vytváření jednotlivých instrumentálních hudebních motivů dozvědět více, doporučuji si poslechnout epizodu podcastu Krotitelé soundtracků, kterou najdete na Spotify. Dozvíte se třeba to, že motivy světa Upside down vznikají často tak, že se pouze přehrají ty klasické, ale pozpátku.
Kate Bush a spol.
Fanoušci seriálu se často shodují, že v něm soundtrack téměř hraje roli další postavy, a to i díky dobovým hitům. Těch zaznělo během předchozích sezon nepřeberné množství. Mezi ty neznámější patří Running Up That Hill (A Deal with God) od Kate Bush, tedy píseň, která, i díky emotivní a hrdinské scéně postavy Max, zažila ohromný návrat na přední příčky hudebních žebříčků.
Další ikonou je Should I Stay or Should I Go od The Clash, jejíž punkový rytmus dokonale vystihl tehdejší napětí a vztahy mezi postavami. Metallica s písní Master of Puppets zase podtrhla dramatické finálové momenty předchozí čtvrté řady.
A to i přesto, že by ve skutečném světě neměla postava Eddieho Munsona dostatek času se jí na elektrickou kytaru naučit. Píseň totiž v rádiích hrála teprve 25 dní, což je i podle členů legendární kapely na zkoušení zatraceně málo. Nezapomenutelná byla také skladba Separate Ways (Worlds Apart) od Journey.
Nostalgický Nekonečný příběh
Tvůrci ale nezapomínají ani na humornější či sentimentální tóny. Song The Neverending Story“ od Limahla působí nostalgicky, dojemně a přináší kontrast k temnějším scénám (také považujete Dustinův romantický duet za vrchol seriálu?), California Dreamin’ od The Mamas & the Papas navozuje melancholickou náladu a klasika osmdesátých let Girls on Film od Duran Duran zase diváka příjemně ukolébává. Temnější atmosféru pak podtrhuje hit Hazy Shade of Winter od The Bangles a postpunkový song Atmosphere od Joy Division. O Sunglasses at Night od Corey Hart nemluvě. Je toho zkrátka hromada.
Ať už se seriál Stranger Things dočká důstojného finále či nikoliv, s jedním se dá počítat na sto procent. Bude až do konce sakra dobře znít.
