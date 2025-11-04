Pátá série odstartuje za tři týdny, 27. listopadu, a bude rozdělena do tří částí: první čtyři epizody vyjdou v listopadu, další tři 26. prosince. Finální epizoda si pak odbude premiéru 1. ledna. Jaké další novinky jsou venku? A dá se odtušit, jak to celé dopadne?
Opravdu naposledy?
Městečko Hawkins má skutečně čekat poslední bitva. Těšit se opět můžeme na návrat Eleven (v dabingu její jméno překládají jako Jedenáctka) a zbytku party, která se naposledy postaví záporákovi Vecnovi a rozvrácené realitě mezi Hawkins a Upside Down. Pátá série bude podle všech oficiálních zdrojů úplně poslední, což se vzhledem k přestárlosti ústředních herců tváří jako dobré řešení. Pokud si však chcete v sobě hýčkat jiskřičku naděje, pak je potřeba přiznat, že tvůrci seriálu – bratři Dufferovi – pomýšlejí na odvozený seriálový příběh, takvaný spin-off.
„Máme nápad, ze kterého jsme oba nadšení. Ale ještě jsme ho nikomu neprozradili natož abychom ho napsali. Věříme ale, že všichni, včetně Netflixu, budou překvapení, až uslyší náš koncept, který je opravdu hodně jiný. Vlastně ne, někdo už v minulosti odhadl, o čem to celé bude,“ uvedla autorská dvojice. Ten někdo by měl být herec Finn Wolfhard, který v seriálu hraje Mikea. „Je neskutečně bystrý, kromě něj to ale nikdo jiný neví!“ dušují se Matt a Ross Dufferovi.
Co prozradily trailery?
Netflix v létě poprvé lákal fanoušky krátkou upoutávkou a před pár dny konečně přihodil pořádný trailer. Z toho vyplývá, že už Hawkins zdaleka není tím poklidným městečkem, jak se tvářil na začátku první sezony. Divákům je sice prezentováno znovushledání oblíbených dvojic i skupinek: Mike, Will, Dustin a Lucas jsou zpátky, stejně jako Steve s Dustinem (ano, beru ho jako součást dvojice i skupinky), Nancy s Jonathanem a samozřejmě Eleven s Hopperem, zároveň je ovšem zmiňovaný zapadákov pod vojenskou kontrolou. Parta přátel tak bude muset bojovat proti Vecnovi tak, aby nevzbudila nežádoucí pozornost.
„Netflix rovněž zveřejnil teaserový plakát, který naznačuje, že El se možná na chvíli ztratí. Jestli je v bezpečí, stále není jasné, ale někdo ji rozhodně hledá,“ spekuluje web cosmopolitan.cz.
Ukecaný terminátor
Co se týče castingu, v tomto ohledu se velké inovace konat nemají. Jeden drb se ovšem internetem přece jen šíří, a to díky nikomu menšímu než někdejšímu představiteli filmového terminátora Arnolda Schwarzeneggera. Ten se nechal slyšet, že se má v seriálu objevit jeho herecká kolegyně ze zmiňovaného sci-fi snímku Linda Hamilton. Jeho slova potvrzuje i fakt, že je ji možné v upoutávkách krátce zahlédnout se zbraní v ruce.
Skandál kvůli šikaně
Seriál nicméně v posledních dnech zažívá i svůj historicky první, a o to nepříjemnější skandál. Podle zjištění britského deníku Daily Mail totiž herečka Millie Bobby Brown (Eleven/Jedenáctka) obvinila staršího kolegu Davida Harboura (její adoptivní otec Jim Hopper) ze šikany a obtěžování. K událostem mělo dojít už při přípravách natáčení koncem roku 2023. Herečka měla podat Netflixu obsáhlou stížnost, ve které popisovala případy domnělého hrubého a nevhodného chování Harboura ke své osobě.
Streamovací gigant poté spustil několikaměsíční interní vyšetřování, jehož výsledky nebyly zveřejněny. Sexuální podtext však celá věc mít neměla. Herečka následně na zbytek natáčení nafasovala osobního asistenta, který měl zajistit, aby se něco takového neopakovalo. O tom, že šlo do kopru pracně budované PR, které vyzdvihovalo nadstandardně srdečný, až rodinný vztah mezi Harbourem a Brown nemluvě.
Vlivná osobnost
