Nadšených ohlasů i zvídavých teorií o poslední řadě Stranger Things jsou v posledních dnech plné sociální sítě, což budilo dojem, že během úvodního víkendu zhlédl první polovinu páté řady snad úplně každý. Úvodní čísla sledovanosti tomu ostatně odpovídají. První čtyři epizody si během necelého týdne na Netflixu připsaly 59,6 milionu zhlédnutí. Jedná se o zatím nejlepší start pro anglicky mluvící seriál v historii platformy. Rekord do této doby držela první série Wednesday, kterou během úvodních dní vidělo 50,1 milionu diváků.
Srovnání s minulou sérií
Ve srovnání s odpichem čtvrté řady se navíc jedná o obrovský skok. Zatímco minulá série přilákala hned po svém startu 22 milionů diváků, závěrečná sezona se zastavila těsně pod 60 miliony. I když musíme být fér a zdůraznit, že čísla „čtyřky“ Netflix zveřejnil již po třech dnech od premiéry, u aktuální série se jedná o pětidenní období. Jedná se zkrátka o obří úspěch, jeden fenomén však Matt a Ross Dufferovi překonat nedokázali.
Nezdolaná konkurence: Hra na oliheň
Zatímco v anglicky mluvených seriálech Stranger Things nemají konkurenci, ze seriálů z celého světa drží rekord stále druhá Hra na oliheň. Loňský vánoční návrat zvrácených her si připsal na úvod 68 milionů zhlédnutí, letošní závěrečná řada se pak hned po zveřejnění mohla pochlubit 60,1 milionu. Na tento fenomén se tedy partička z Hawkins ještě nechytá, v celkové sledovanosti ale může korejský megahit ještě dohnat. Už jen proto, že polovinu řady mají Stranger Things teprve před sebou, a to včetně velkolepého finále na Nový rok, jehož stopáž byla konečně oficiálně potvrzena. Poslední díl Stranger Things bude bavit 125 minut.
Největší anglicky mluvený hit?
Pátá série Stranger Things má tedy hezky nakročeno k tomu stát se jedním z nejsledovanějších seriálů Netflixu v historii, minimálně mezi anglicky mluvenými tituly. Zde drží prvenství zmiňovaná první Wednesday s 252 miliony zhlédnutí, druhý Adolescent má 142 milionů a čtvrté Stranger Things zatím drží bronz se 140 miliony. Minimálně na svého předchůdce a oceňovanou britskou minisérii by si však měla nová řada v dalších týdnech v pohodě došlápnout, vyloučený asi není ani „skalp“ hitu od Tima Burtona. Lidé na Netflixu zkrátka aktuálně žijí Stranger Things, což jasně dokazuje i fakt, že v globálním žebříčku aktuálně nejsledovanějších seriálů najdete s „pětkou“ i všechny předcházející řady.