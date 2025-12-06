Stranger Things 5 překonaly Wednesday i své rekordy. Netflix hlásí megahit

Metro.cz
  14:01
Asi každému bylo jasné, že z poslední řady seriálu Stranger Things bude jedna z nejsledovanějších událostí roku. Servery Netflixu ostatně prvotní nápor na pár minut nevydržely a výtečná marketingová kampaň se postarala o to, aby finále seriálového megahitu bylo vidět úplně všude. A vyplatilo se – poslední Stranger Things má nakročeno k tomu stát se jedním z nejsledovanějších titulů v historii platformy. Více o tématu přináší šéfredaktor webu kinobox.cz Milan Rozšafný.
Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Z páté série seriálu Stranger Things (2025) | foto: NetflixGetty Images

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
Gaten Matarazzo jako Dustin Henderson a Joe Keery jako Steve Harrington ve...
Linda Hamiltonová jako doktorka Kay ve Stranger Things 5
Priah Fergusonová jako Erica Sinclairová ve Stranger Things 5
20 fotografií

Nadšených ohlasů i zvídavých teorií o poslední řadě Stranger Things jsou v posledních dnech plné sociální sítě, což budilo dojem, že během úvodního víkendu zhlédl první polovinu páté řady snad úplně každý. Úvodní čísla sledovanosti tomu ostatně odpovídají. První čtyři epizody si během necelého týdne na Netflixu připsaly 59,6 milionu zhlédnutí. Jedná se o zatím nejlepší start pro anglicky mluvící seriál v historii platformy. Rekord do této doby držela první série Wednesday, kterou během úvodních dní vidělo 50,1 milionu diváků.

Srovnání s minulou sérií

Ve srovnání s odpichem čtvrté řady se navíc jedná o obrovský skok. Zatímco minulá série přilákala hned po svém startu 22 milionů diváků, závěrečná sezona se zastavila těsně pod 60 miliony. I když musíme být fér a zdůraznit, že čísla „čtyřky“ Netflix zveřejnil již po třech dnech od premiéry, u aktuální série se jedná o pětidenní období. Jedná se zkrátka o obří úspěch, jeden fenomén však Matt a Ross Dufferovi překonat nedokázali.

Priah Fergusonová jako Erica Sinclairová ve Stranger Things 5

Nezdolaná konkurence: Hra na oliheň

Zatímco v anglicky mluvených seriálech Stranger Things nemají konkurenci, ze seriálů z celého světa drží rekord stále druhá Hra na oliheň. Loňský vánoční návrat zvrácených her si připsal na úvod 68 milionů zhlédnutí, letošní závěrečná řada se pak hned po zveřejnění mohla pochlubit 60,1 milionu. Na tento fenomén se tedy partička z Hawkins ještě nechytá, v celkové sledovanosti ale může korejský megahit ještě dohnat. Už jen proto, že polovinu řady mají Stranger Things teprve před sebou, a to včetně velkolepého finále na Nový rok, jehož stopáž byla konečně oficiálně potvrzena. Poslední díl Stranger Things bude bavit 125 minut.

Charlie Heaton v roli Jonathana Byerse a Natalia Dyerová jako Nancy Wheelerová ve Stranger Things 5

Největší anglicky mluvený hit?

Pátá série Stranger Things má tedy hezky nakročeno k tomu stát se jedním z nejsledovanějších seriálů Netflixu v historii, minimálně mezi anglicky mluvenými tituly. Zde drží prvenství zmiňovaná první Wednesday s 252 miliony zhlédnutí, druhý Adolescent má 142 milionů a čtvrté Stranger Things zatím drží bronz se 140 miliony. Minimálně na svého předchůdce a oceňovanou britskou minisérii by si však měla nová řada v dalších týdnech v pohodě došlápnout, vyloučený asi není ani „skalp“ hitu od Tima Burtona. Lidé na Netflixu zkrátka aktuálně žijí Stranger Things, což jasně dokazuje i fakt, že v globálním žebříčku aktuálně nejsledovanějších seriálů najdete s „pětkou“ i všechny předcházející řady.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Dvorecký most, či Most Anežky České? O slíbenou anketu Pražané nepřijdou, říká Hřib

Vítězný návrh Dvoreckého mostu spojujícího Prahu 4 a Prahu 5 (2. října 2018)

Dokončení nového mostu, který spojí pražský Smíchov s Podolím, je na obzoru. Obyvatelé se už nejspíš sžili s používaným označením Dvorecký most, ale o oficiálním jméně se teprve bude rozhodovat....

6. prosince 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Jihlavská zoo po jednodenním uzavření kvůli ptačí chřipce obnovila provoz

JihlavskĂˇ zoo po jednodennĂ­m uzavĹ™enĂ­ kvĹŻli ptaÄŤĂ­ chĹ™ipce obnovila provoz

Do jihlavské zoologické zahrady, kde se potvrdila ptačí chřipka u dvou labutí, dnes po jednodenním uzavření opět může veřejnost. U vstupu musí kvůli nákaze...

6. prosince 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Při pátečním požáru v rodinném domě v Lounech zemřela žena

Požár rodinného domu v Lounech. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů.

Při pátečním požáru v rodinném domě v Lounech zemřela žena. Hasiči ji našli uvnitř bez známek života. Příčiny požáru a okolnosti ženina úmrtí vyšetřují hasiči a policisté. Mluvčí policie Veronika...

6. prosince 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Stranger Things 5 překonaly Wednesday i své rekordy. Netflix hlásí megahit

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Asi každému bylo jasné, že z poslední řady seriálu Stranger Things bude jedna z nejsledovanějších událostí roku. Servery Netflixu ostatně prvotní nápor na pár minut nevydržely a výtečná marketingová...

6. prosince 2025  14:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zemřel psycholog a pedagog Milan Nakonečný, autor Psychologie osobnosti

ZemĹ™el psycholog a pedagog Milan NakoneÄŤnĂ˝, autor Psychologie osobnosti

Ve věku 93 let zemřel ve čtvrtek psycholog Milan Nakonečný. Oznámil to jeho přítel a zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Nakonečný byl autorem desítek knih z...

6. prosince 2025  12:08,  aktualizováno  12:08

Tři lidé zemřeli při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku

Tři lidé zemřeli při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku. (6....

Tři lidé zahynuli v sobotu ráno při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku. V tiskové zprávě to uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. První havárie se stala na silnici l/50, která je hlavním...

6. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  13:35

Poličský výrobce hasičské techniky dodá na Slovensko desítky stříkaček

ilustrační snímek

Zakázka pro ministerstvo vnitra na Slovensku bude v příštím roce znamenat pro společnost THT Polička asi třetinu produkce vozů hasičské cisternové techniky. Do...

6. prosince 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.

6. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  12:58

Klicperovo divadlo uvede Cyrana s rapovými prvky v režii Patrika Lančariče

ilustrační snímek

Divadelní klasiku Cyrano z Bergeracu v režii Patrika Lančariče uvede Klicperovo divadlo v Hradci Králové v sobotu 13. prosince. Bude to třetí premiéra...

6. prosince 2025  11:05,  aktualizováno  11:05

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Zahájení prodeje kaprů na Kubánském náměstí ve Vršovicích.

vydáno 6. prosince 2025  12:32

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Holubi na Kubánském náměstí ve Vršovicích.

vydáno 6. prosince 2025  12:31

Nadace VIZE97 Václava a Dagmar Havlové každý rok 5. prosince pořádá v Pražské křižovatce Mikulášský charitativní bazar s vánoční atmosférou.

vydáno 6. prosince 2025  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.