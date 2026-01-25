Trend výletů „po stopách seriálů“ navíc dlouhodobě roste. „Lidé čím dál častěji hledají zážitky, které mají příběh. Seriály a filmy jsou pro mnoho cestovatelů silným impulzem. Chtějí navštívit místa, která znají z obrazovky, vidět je na vlastní oči, pořídit si fotky či video a mít tak památku na celý život,“ říká Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia.
|
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Temná romantika ve Vilniusu
Pokud se řadíte k fanouškům netflixové série Stranger Things, litevský Vilnius vás nadchne. Právě zde se natáčely ikonické scény čtvrté série, a to v bývalé věznici Lukiškės, která dnes funguje jako kulturní centrum. „Ponurá historie se zde mísí s moderní kavárenskou scénou, galeriemi a barokní architekturou starého města. Výsledkem je nečekaně stylová destinace pro páry, které hledají něco jiného než prvoplánovou romantiku,“ doplňuje k návštěvě litevského hlavního města Jiřina Ekrt Jirušková.
Paříž už nestačí, letos vládne Řím
Seriál Emily in Paris se v nové sérii odvážně posouvá za hranice Francie. A Emily poprvé mění Paříž za Řím. Věčné město se tak stává novou kulisou módních přehlídek, pracovních schůzek i romantických eskapád. Řím nabízí jiný typ romantiky než Paříž. Je syrovější, temperamentnější a o něco méně uhlazený. Právě kontrast obou měst dělá z této seriálové linky ideální inspiraci na eurovíkend. Paříž pro milovníky elegance, Řím pro ty, kteří chtějí emoce, historii a italskou vášeň. „Krátké poznávací pobyty ve městech jako Paříž nebo Řím patří dlouhodobě k nejžádanějším. Jsou skvělou volbou pro páry, které chtějí spojit seriálovou inspiraci s gastronomií, historií a jihoevropským životním stylem,“ říká Ekrt Jirušková.
|
Emily in Paris 5 ukazuje, že odsunutí do Říma nebylo tím nejlepším rozhodnutím. Pro nikoho
Od Jadranu až po španělské paláce
Fantasy svět populární série Hry o trůny je doslova učebnicovým příkladem filmového turismu. Chorvatský Dubrovník se stal ikonickým Královým přístavištěm a dodnes patří mezi nejnavštěvovanější seriálové lokace v Evropě. Méně známou, ale o to působivější zastávkou je však také Sevilla.
Sevillský královský palác Alcázar si v netflixové sérii zahrál sídlo rodu Martellů v Dorne a ve skutečnosti patří k nejkrásnějším palácovým komplexům ve Španělsku. Arabské vlivy, rozlehlé zahrady, vodní kanály a zdobené sály vytvářejí atmosféru, která je stejně podmanivá na obrazovce i naživo.