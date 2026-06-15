„Vaše dítě bude slepé…“ Tuto větu občas slýchají rodiče dětí, u kterých se objeví příznaky vzácného genetického onemocnění – albinismu. První projevy nemoci, například mimovolné pohyby očí, mohou lékaře zavést chybným směrem.
U dětí s albinismem se sítnice vyvíjí pomaleji a nemoc navíc nemusí být na první pohled patrná. Porucha pigmentace se navíc výrazně liší, ne všechny děti mají velmi světlou kůži nebo vlasy. Správnou diagnózu totiž potvrdí až genetické testy.
Pravda přišla až po několika diagnózách
Někteří pacienti tak bohužel procházejí „pod radarem“ a nedostává se jim potřebné péče o zdravotní komplikace, které albinismus provázejí. Pomohla by centralizace péče, která by lidem s albinismem zajistila pravidelné kontroly u specialistů obeznámených s tímto onemocněním.
Prokletí
„Děti s albinismem bývají světlejší než jejich rodiče a sourozenci. Porucha pigmentace se ale různí. V České republice, kde mají děti často světlou pleť i vlasy, se albinismus u malých dětí pozná jen těžko,“ vysvětluje Soňa Daňková z pacientské organizace Albína. Sama si u svého syna nejprve vyslechla několik děsivých scénářů, než nakonec lékaři určili tu správnou diagnózu.
Albinismus je vrozené onemocnění, při kterém tělo nevytváří dostatek melaninu – pigmentu chránícího kůži, oči a vlasy. Albinismus je neléčitelný a přináší řadu zdravotních komplikací. Nedostatek nebo úplná absence melaninu vede k opakovanému spálení kůže až do puchýřů, což zvyšuje riziko vzniku kožní rakoviny a způsobuje těžké zrakové postižení.
Silné světlo je oslňuje
„Děti s albinismem často vidí jen kolem dvacet procent toho co zdravý člověk. Rozpoznají barvy a prostor, ale nevidí detaily. Brýle mohou zlepšit zrak jen částečně a neumějí odstranit hlavní problémy s viděním. S albinismem se pojí i světloplachost, která je daná nižší mírou pigmentace v oku. Silné světlo může způsobit oslnění a zhoršit vidění. Děti s albinismem zvládají běžné aktivity denního života. Pokud mají vhodné pomůcky a podmínky, mohou studovat většinu oborů bez omezení,“ popisuje potíže choroby Markéta Skalická, klinická zraková terapeutka z Centra zrakových vad.
Dalším strašákem pacientů s albinismem jsou nemoci kůže včetně zhoubného melanomu. Aby se ochránili před slunečním zářením, chodí pacienti i v létě zakrytí. Mažou se opalovacími krémy s vysokým faktorem, minimálně číslo 50 a na místa vystavená slunci ideálně 100. „UV záření pokožku poškozuje výrazně více než u běžné populace a vede k vysokému riziku vzniku nádorů, které nevypadají jako u lidí bez albinismu. Bývají bez pigmentu, mají růžovou nebo červenou barvu a mohou připomínat štípanec od komára nebo ekzém. Proto se u těchto pacientů diagnóza často stanoví pozdě, což je zrovna u zhoubného melanomu velmi nešťastné,“ popisuje problém Spyridon Gkalpakiotis, přednosta Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
„Společně s pacientskou organizací usilujeme o to, aby zdravotní pojišťovny přispívaly lidem s albinismem na ochranné krémy s faktorem 100, které jsou registrované jako zdravotnické prostředky. Pacienti je musí používat celoročně na odhalené části, jako jsou obličej, krk, dekolt, hřbety rukou. Pro rodiny je to finančně velmi náročné,“ doplňuje Gkalpakiotis.
Stává se, že nemocného léčí na jinou chorobu
V některých případech albinismus způsobuje nižší srážlivost krve, chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu nebo plicní fibrózu. „Naše pracoviště je propojeno se specialisty, jako je gastroenterolog, oftalmolog, pneumolog či imunolog,“ říká Jana Kýrová z dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno. „Bohužel se v praxi stále stává, že k nám přijde člověk s albinismem, který je léčen s jinou diagnózou, například šilhavostí,“ říká dermatoložka Kýrová.
Jak uvádí, diagnostiku dětí, které se kvůli nystagmu (kmitání očí) dostávají na oftalmologii, by usnadnilo modernější přístrojové vybavení. „Ve Francii, která patří ke špičkám v péči o pacienty s albinismem, používají pro vyšetření sítnice přístroj, který vyfotí oční pozadí za sekundu. U nás je třeba malé děti přimět, aby se půl minuty nehýbaly, vyšetření vyžaduje spolupráci pacienta,“ dodává na závěr dermatoložka Jana Kýrová.