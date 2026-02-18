Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Aleš Dostál, Metro.cz
Sport   7:06
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá kompletní program her? Přinášíme přehled všech možností sledování.
Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Trenér hokejistů Radim Rulík pozoruje své svěřence.
Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu
Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
Brankář Lukáš Dostál na tréninku českého týmu
8 fotografií

Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.

Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Mimochodem, HBO Max můžete na tři měsíce získat zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?

DatumČasDisciplína / zápasČeská účastKanál
18. 2. 9:45Běh na lyžíchTereza Beranová, Kateřina Janatová
18. 2.10:00Akrobatické skokyAdéla MěrkováČT sport Plus
18. 2.10:00Alpské lyžování: slalom – 1. kolo ženMartina Dubovská, Alena Labaštová a Celine SommerováČT sport
18. 2.11:30Freestyle lyžování: akrobatické skoky – finále ženČT sport Plus
18. 2.12:00Hokej – turnaj mužů: čtvrtfináleČT sport
18. 2.13:30Alpské lyžování: slalom – 2. kolo ženMartina Dubovská, Alena Labaštová a Celine SommerováČT sport Plus
18. 2.14:05Curling – muži: Čína – Českočeští curleřiČT sport Plus
18. 2.14:45Biatlon: štafeta ženMarkéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza VoborníkováČT sport
18. 2.16:40Hokej – turnaj mužů: čtvrtfináleČT sport
18. 2.19:10Hokej – turnaj mužů: čtvrtfináleČT sport
18. 2.21:00Hokej – turnaj mužů: čtvrtfináleČT sport
19. 2.09:00Curling – muži: Česko – Švédskočeští curleřiČT sport
19. 2.10:00Severská kombinace: skoky týmů z velkého můstkuJiří Konvalinka, Jan VytrvalČT sport Plus
19. 2.12:00Freestyle lyžování: akrobatické skoky – finále mužůČT sport
19. 2.13:00Skialpinismus: sprint – fináleČT sport
19. 2.14:00Severská kombinace: štafetaJiří Konvalinka, Jan VytrvalČT sport Plus
19. 2.14:30Hokej – turnaj žen: o 3. místoČT sport
19. 2.17:10Rychlobruslení: 1500 metrů mužůMetoděj JílekČT sport
19. 2.19:00Hokej – turnaj žen: fináleČT sport
19. 2.19:00Krasobruslení: volné jízdy ženČT sport Plus
20. 2.12:00Freestyle lyžování: skikros – finále ženČT sport
20. 2.14:15Biatlon: závod mužů s hromadným startemČT sport
20. 2.15:15Curling – ženy: semifináleČT sport
20. 2.16:30Hokej – turnaj mužů: semifináleČT sport
20. 2.19:05Curling – muži: o 3. místoČT sport Plus
20. 2.19:30Freestyle lyžování: U rampa – finále mužůČT sport
20. 2.21:00Hokej – turnaj mužů: semifináleČT sport
21. 2.10:00Boby: 1. jízdy čtyřbobůČT sport Plus
21. 2.11:00Běh na lyžích: 50 km mužů s hromadným startemČT sport
21. 2.12:00Freestyle lyžování: skikros – finále mužůČT sport Plus
21. 2.13:30Skialpinismus: smíšená štafetaČT sport
21. 2.14:15Biatlon: závod mužů s hromadným startemČT sport
21. 2.15:10Rychlobruslení: závody s hromadným startemMetoděj JílekČT sport
21. 2.19:00Boby: 3. jízdy dvojbobů ženČT sport
21. 2.19:05Curling – muži: fináleČT sport Plus
21. 2.19:45Freestyle lyžování: U rampa – finále ženČT sport
21. 2.20:30Hokej – turnaj mužů: o 3. místoČT sport
22. 2.10:00Boby: 3. jízdy čtyřbobůČT sport Plus
22. 2.10:00Běh na lyžích: 50 km žen s hromadným startemSandra SchützováČT sport
22. 2.11:05Curling – ženy: fináleČT sport
22. 2.12:40Boby: 4. jízdy čtyřbobůČT sport
22. 2.14:00Hokej – turnaj mužů: fináleČT sport
22. 2.20:00Olympijské hry: Slavnostní ceremoniálČeská výpravaČT sport

Tabulku postupně aktualizujeme.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

