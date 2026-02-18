Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.
Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.
|
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi
Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?
|Datum
|Čas
|Disciplína / zápas
|Česká účast
|Kanál
|18. 2.
|9:45
|Běh na lyžích
|Tereza Beranová, Kateřina Janatová
|18. 2.
|10:00
|Akrobatické skoky
|Adéla Měrková
|ČT sport Plus
|18. 2.
|10:00
|Alpské lyžování: slalom – 1. kolo žen
|Martina Dubovská, Alena Labaštová a Celine Sommerová
|ČT sport
|18. 2.
|11:30
|Freestyle lyžování: akrobatické skoky – finále žen
|—
|ČT sport Plus
|18. 2.
|12:00
|Hokej – turnaj mužů: čtvrtfinále
|—
|ČT sport
|18. 2.
|13:30
|Alpské lyžování: slalom – 2. kolo žen
|Martina Dubovská, Alena Labaštová a Celine Sommerová
|ČT sport Plus
|18. 2.
|14:05
|Curling – muži: Čína – Česko
|čeští curleři
|ČT sport Plus
|18. 2.
|14:45
|Biatlon: štafeta žen
|Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková
|ČT sport
|18. 2.
|16:40
|Hokej – turnaj mužů: čtvrtfinále
|—
|ČT sport
|18. 2.
|19:10
|Hokej – turnaj mužů: čtvrtfinále
|—
|ČT sport
|18. 2.
|21:00
|Hokej – turnaj mužů: čtvrtfinále
|—
|ČT sport
|19. 2.
|09:00
|Curling – muži: Česko – Švédsko
|čeští curleři
|ČT sport
|19. 2.
|10:00
|Severská kombinace: skoky týmů z velkého můstku
|Jiří Konvalinka, Jan Vytrval
|ČT sport Plus
|19. 2.
|12:00
|Freestyle lyžování: akrobatické skoky – finále mužů
|—
|ČT sport
|19. 2.
|13:00
|Skialpinismus: sprint – finále
|—
|ČT sport
|19. 2.
|14:00
|Severská kombinace: štafeta
|Jiří Konvalinka, Jan Vytrval
|ČT sport Plus
|19. 2.
|14:30
|Hokej – turnaj žen: o 3. místo
|—
|ČT sport
|19. 2.
|17:10
|Rychlobruslení: 1500 metrů mužů
|Metoděj Jílek
|ČT sport
|19. 2.
|19:00
|Hokej – turnaj žen: finále
|—
|ČT sport
|19. 2.
|19:00
|Krasobruslení: volné jízdy žen
|—
|ČT sport Plus
|20. 2.
|12:00
|Freestyle lyžování: skikros – finále žen
|—
|ČT sport
|20. 2.
|14:15
|Biatlon: závod mužů s hromadným startem
|—
|ČT sport
|20. 2.
|15:15
|Curling – ženy: semifinále
|ČT sport
|20. 2.
|16:30
|Hokej – turnaj mužů: semifinále
|—
|ČT sport
|20. 2.
|19:05
|Curling – muži: o 3. místo
|ČT sport Plus
|20. 2.
|19:30
|Freestyle lyžování: U rampa – finále mužů
|—
|ČT sport
|20. 2.
|21:00
|Hokej – turnaj mužů: semifinále
|—
|ČT sport
|21. 2.
|10:00
|Boby: 1. jízdy čtyřbobů
|—
|ČT sport Plus
|21. 2.
|11:00
|Běh na lyžích: 50 km mužů s hromadným startem
|—
|ČT sport
|21. 2.
|12:00
|Freestyle lyžování: skikros – finále mužů
|—
|ČT sport Plus
|21. 2.
|13:30
|Skialpinismus: smíšená štafeta
|—
|ČT sport
|21. 2.
|14:15
|Biatlon: závod mužů s hromadným startem
|—
|ČT sport
|21. 2.
|15:10
|Rychlobruslení: závody s hromadným startem
|Metoděj Jílek
|ČT sport
|21. 2.
|19:00
|Boby: 3. jízdy dvojbobů žen
|—
|ČT sport
|21. 2.
|19:05
|Curling – muži: finále
|ČT sport Plus
|21. 2.
|19:45
|Freestyle lyžování: U rampa – finále žen
|—
|ČT sport
|21. 2.
|20:30
|Hokej – turnaj mužů: o 3. místo
|—
|ČT sport
|22. 2.
|10:00
|Boby: 3. jízdy čtyřbobů
|—
|ČT sport Plus
|22. 2.
|10:00
|Běh na lyžích: 50 km žen s hromadným startem
|Sandra Schützová
|ČT sport
|22. 2.
|11:05
|Curling – ženy: finále
|ČT sport
|22. 2.
|12:40
|Boby: 4. jízdy čtyřbobů
|—
|ČT sport
|22. 2.
|14:00
|Hokej – turnaj mužů: finále
|—
|ČT sport
|22. 2.
|20:00
|Olympijské hry: Slavnostní ceremoniál
|Česká výprava
|ČT spor
Tabulku postupně aktualizujeme.
