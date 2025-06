Není to jen krajina, která poutníka procházejícího se Českem uchvátí. Do poznávání koutů země výrazně promlouvají i výrobky lokálních výrobců. Poznejte přes jejich příběhy slavné i utajené značky, jež vám výlety budou připomínat kdekoli. Nyní se s deníkem Metro vydejte po středních Čechách, které umí překvapit.

Například u obce Bohdaneč, která je zasazena v malebném údolí Ostrovského potoka na hranicích Středočeského kraje a Vysočiny, najdete pivovar Bohdaneč, šunkárnu, která je součástí pivovaru, ale také palírnu a moštárnu. Tamní výrobce přináší autentické regionální chutě a vůně. Vášeň místních pro řemeslnou výrobu je cítit ve všech jejich produktech. Dobrý kraj navíc nabízí aktivní vyžití i relaxaci. Okolní příroda vítá pěší i cyklisty. Najdete tu i Muzeum Ostrov lidových krojů, kde si můžete prohlédnout 260 úplných lidových krojů.

Půvabný kraj na jednom místě v centru Prahy Infocentrum i Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) provází turisty po různých koutech regionu již od roku 2017. V hledáčku mají každou kulturní akci a nezůstane vám tu utajen žádný výletní tip.

Kromě cenných rad jsou vám k dispozici užitečné mapy a brožury, zakoupit si zde můžete turistické karty, jako je Prague Visitor Pass nebo Prague Cool Pass. Na své si přijdou i sběratelé turistických známek.

Na Královské cestě najdete vedle turistického servisu také širokou škálu výrobků od středočeských producentů a farmářů.

Regály zdobí sklářské výrobky z poděbradské i nižborské sklárny, vyparádit se tu můžete šperky z Kutné Hory nebo vinutými perlami z Povltaví. Milovníci řízného moku si jistě vyberou svůj oblíbený nápoj mezi pálenkami, regionálním pivem nebo víny, jejichž hrozny dozrály pod středočeským sluncem. Život vám osladí med, mošt, sirupy i marmelády od lokálních tvůrců. Cítíte tu omamnou vůni? Ta se line ze sekce s přírodní kosmetikou a vonnými svíčkami, prostorem se vznáší i krásné aroma chodouňské levandule.

Na jednom místě tak podpoříte lokální výrobce a zároveň si odnesete domů to nejlepší, co půvabný kraj nabízí. Dveře obchodu jsou otevřené denně do 10.30 do 20.30.

Ve vinařství Klučov u Českého Brodu lze ochutnat tamní Müller Thurgau, Rulandské modré, Sauvignon a Veltlínské zelené. Víno roste na původních dvou vinicích, kde se daří také moderním, některým zatím málo známým odrůdám Solaris, Muscaris, Hibernal, Souvinier Gris, Cabernet Cortis a Saphira. Jejich Rulandské modré dostalo zlatou medaili v Národní soutěži vín – podoblast Čechy.

Nelze zapomenout ani na sklářský obor. Československo a nyní i Česko patří mezi uznávané velmoci tohoto odvětví, které zvládly a zvládají konkurenční nápor především z Asie. Fanoušci skla se mohou vydat třeba do sklárny Rückl v Nižboru, jež je synonymem prvotřídního broušeného křišťálu od roku 1846. Sklářský rod Rücklů přišel do Čech na přelomu 17. a 18. století. První stabilní sklářská huť, která nesla rodinné jméno, se usídlila v Cyranově Wostrově v roce 1846 díky přičinění Jana Rückla. Společně s tímto datem byly položeny základy budoucího sklářského impéria, které už své vášně navždy spojilo s několika místy na českém území. Nižborská sklárna svou zlatou éru zažila například od 20. do 40. let minulého století. Za svou exkluzivní broušenou vázou pro prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1935 získala na sklářské výstavě v Paříži ocenění Grand Prix. Za komunismu byla veškerá broušená či jinak zušlechtěná produkce označena za poslední přežitek buržoazie a zrušena. Od té doby až do roku 1989 se tady vyráběly hranaté nádoby podobné akváriím určené pro zdravotnictví a skleněné užitkové nádoby. Restituce pro rodinu Rücklů znamenaly nemilé překvapení. Restituční žádost byla odmítnuta, rodina si pak svou fabriku musela za 35 milionů korun koupit zpět. Nyní se sklárna pyšní prvotřídními výrobky.

Fanoušci cyklistiky, kteří pojedou kolem obce Písty, kde se nachází dosud pohyblivá písečná duna z období čtvrtohor, se mohou zastavit v Sýrárně Kopanický mlýn. Malý obchůdek přímo na farmě nabízí úžasné čerstvé sýry mnoha chutí, sýry tvrdé i na gril. K tomu tvarohy, jogurty, pomazánky i různé dobroty – zkuste třeba vyhlášené tiramisu nebo teplý uzený sýr přímo z udírny. Sýrárna je obklopená borovicovým lesem a výletníci si tu mohou posedět v hezké předzahrádce a třeba se osvěžit dobrou točenou zmrzlinou.

Střední Čechy voní a chutnají mnohem více, než můžeme nabídnout v tomto tématu. Více tipů na produkty, ale také výlety a další zajímavosti regionu najdete na webu Strednicechy.cz.