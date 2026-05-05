Hudba nejsou jen tóny. Jednotlivé skladby vyprávějí ojedinělé příběhy, které se nesmazatelně otiskly do míst, kde se právě nacházíte. Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) vydala mapu míst spojených s životem a tvorbou velikánů hudby. Zahrnuje zámky, muzea, památníky nebo tipy na naučné stezky a procházky.
Na břehu Vltavy
Tím nejvýznamnějším v kraji byl jednoznačně Antonín Dvořák. Za ním se můžete vydat do Nelahozevesi. V obci, která se rozkládá na břehu Vltavy, se jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob v roce 1841 narodil.
Jeho rodný dům není klasickým muzeem s vitrínami plnými exponátů, ale moderním kulturním centrem propojujícím historii, edukaci a zážitkovou formu poznání. Díky inovativní haptické prohlídkové trase se ponoříte do skladatelova světa skrze audioprůvodce, který vás provede domem, a to ve vašem vlastním tempu – někdo tu stráví půl hodiny, jiný třeba i pět a půl. Červené terče pak po naskenování ožívají hudbou a vyprávěním samotného Antonína Dvořáka.
Dvořák byl „prvním Čechem ve vesmíru“
Mimochodem, věděli jste, že Dvořákova hudba dobyla nejen svět, ale také vesmír? Když v červenci 1969 přistáli američtí astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin na Měsíci v rámci mise Apollo 11, zněla jim do sluchátek právě Novosvětská symfonie. Tím se Dvořák symbolicky stal „prvním Čechem ve vesmíru“.
Přestože se rodnému domu Antonína Dvořáka ani při lehlému zámku Nelahozeves v minulém století nevyhnulo zestátnění, díky restitucím se kulturní památky vrátily do rukou původních majitelů. Rodina Williama E. Lobkowicze pečuje o rozsáhlé kulturní dědictví roudnické větve šlechtického rodu Lobkowiczů.
