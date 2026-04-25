Středočeští radní mají na stole podrobnou analýzu naplňování Koncepčního plánu optimalizace silniční sítě II. a III. tříd. Dokument sám jasně stanovuje, kolik peněz by se mělo do roku 2042 investovat do krajských silnic, aby se kompletně obnovila jejich kondice.
V lepším stavu o něco dříve
Loňský rok byl co do oprav velmi efektivní, a to i přes zdražování stavebních materiálů. Pokračovalo se v investicích do mostů a dobrých výsledků dosáhl také Fond homogenizace určený na sjednocování povrchu vozovek.
V loňském roce se na středočeské silniční síti podařilo obnovit úseky v délce přes 500 kilometrů, odpovídá to ročnímu průměru, kterého je se podle koncepce potřeba držet. „Povedlo se nám připravit hodně projektů na silnicích III. tříd, kde jsme u oprav dosáhli plnění 125 % z plánované hodnoty. Díky tomu bude řada úseků v lepším stavu o něco dříve, než jsme počítali. Nezapomínáme ani na mosty, do kterých jsme loni dali přes 700 milionů korun. Oproti roku 2024 jsme jich obnovili o 20 % víc, celkem 60. Navíc místo nákladných novostaveb se nám vyplatilo jít cestou generálních oprav. Spoříme tím čas bez dopadů na kvalitu,“ popisuje výsledky radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek.
Pozitivní je i fungování Fondu homogenizace, který je určený pro obce. Peníze z něj mohou využít na obnovu vozovky v celé šíři, pokud pod krajskou komunikací rekonstruují například kanalizaci nebo vodovod. Místo 75 milionů si nakonec rozdělili téměř blízko ke sto milionům korun. „Analýza nám ukázala i to, na co bychom se měli více zaměřit. Konkrétně na opravy propustků, kterých máme na silnicích přes 12 tisíc, a mnohdy jsou ve špatném stavu,“ doplňuje radní Pátek.
Mýto na krajských silnicích
Vzhledem k hustotě středočeských silnic, která čítá něco téměř 8 700 kilometrů „dvojek“ a „trojek“, by měl kraj, podle prognózy z roku 2023, vyčlenit do roku 2042 asi 170 miliard korun, aby se mu podařilo celou síť zmodernizovat. To znamená cca 8,5 miliardy ročně. „V tuto chvíli se nám tempo daří držet nad zhruba 6 miliardami ročně. Bohužel podpora skrze SFDI a IROP dlouhodobě klesá, a proto musíme hledat náhradní zdroje financování, jako například připravované mýto na krajských silnicích nebo evropské programy. Chci ujistit, že v rozjeté práci v žádném případě nepolevíme a budeme pokračovat v tom, abychom historický dluh do silnic splatili,“ dodává Josef Pátek.
Mosty a křižovatky
Středočeští silničáři i v letošním roce plánují pokračovat ve výstavbě nových silnic i rekonstrukcích řady úseků. V plánu je například také stavba okružní křižovatky u Struhařova, v běhu už jsou práce v Říčanech, kde nový kruhový objezd propojí Říčanskou a Kolovratskou ulici. Stranou nezůstanou ani mosty, třeba v Kamenném Přívoze nebo u Sestrouně nedaleko Sedlčan.