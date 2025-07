Na hradě Trosky se konají akce pro fanoušky počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II. | foto: Jan Zátorský , MAFRA

Z aktuálních dat jasně vyplývá, že místa, která se objevují v druhém díle hry Kingdom Come:Deliverance, získávají na popularitě a zaznamenávají výrazný nárůst návštěvnosti.

„Jarní měsíce roku 2025 přinesly výrazný meziroční nárůst návštěvnosti o desítky procent ve všech sledovaných lokalitách. Tento rekordní růst nelze vysvětlit výkyvy počasí ani jinými dlouhodobými trendy. Největší podíl na něm měli mladí lidé do 25 let,“ shrnuje hlavní zjištění Petr Netolický, produktový manažer Centra pro umělou inteligenci O2 Dataclair.ai, které analýzu zpracovalo na základě agregovaných a anonymizovaných dat z dubna až června letošního roku.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance II

Návštěvnost vzrostla o desítky procent

Návštěvnost všech sledovaných lokalit – Kutné Hory, Suchdola a Státního hradu Trosky – meziročně nejvíce vzrostla už v dubnu, tedy krátce po vydání druhého dílu Kingdom Come: Deliverance. Tento trend pokračoval i v následujících dvou měsících, a to navzdory tomu, že letošní květen byl výrazně chladnější než ten loňský.

Největší skok zaznamenal městys Suchdol u Kutné Hory – toto donedávna poměrně málo známé místo se stalo předlohou pro fiktivní středověkou vesnici zasazenou do posázavské krajiny. Jen v dubnu sem zavítalo o 45 % návštěvníků více než ve stejném měsíci předchozího roku. Zvláště v tomto případě lze předpokládat, že zvýšený zájem o objevování místních památek a okolí způsobil právě efekt Kingdom Come: Deliverance.

Počty návštěvníků vzrostly i v místech, která se těší zájmu turistů dlouhodobě. Do Kutné Hory, někdejšího středověkého centra těžby stříbra, dorazilo letos v dubnu o téměř 30 % více tuzemských turistů než loni. To je pro představu meziroční měsíční nárůst o zhruba 22 tisíc lidí. Návštěvnost hradu Trosky, jednoho z ikonických míst příběhu, se pak v tomto měsíci meziročně zvýšila o 22 %.

Hrady Trosky s podhradím.

„Děkujeme za podporu místních samospráv, církví a správců objektů, díky které jsme mohli vstoupit i na veřejnosti běžně nepřístupná místa. V rámci výzkumu jsme tak získali nejen odborný výklad, ale i přístup k cenným historickým pramenům a materiálům,“ oceňuje ředitel komunikace studia Warhorse Tobias Stolz-Zwilling,

Kingdom Come: Deliverance jako tahák pro cestování po Česku

Herní fenomén Kingdom Come: Deliverance má jednoznačně pozitivní dopad na cestovní ruch v Česku. Druhý díl úspěšné české videohry navazuje na mimořádný úspěch první řady, která už před lety přivedla její fanoušky do malebné krajiny Posázaví. Pokračování rozšiřuje herní svět o další reálné lokace – především Kutnou Horu a Český ráj – tedy místa se silným příběhem, středověkou atmosférou a nádhernou přírodou.

„S ohledem na fakt, že jde o nejúspěšnější českou počítačovou hru, která si získala popularitu nejen v tuzemsku, ale po celém světě, je velmi pravděpodobné, že zájem domácích i zahraničních hráčů poznat na vlastní oči místa, kde Jindřich ze Skalice prožívá svá dobrodružství, ještě vzroste. Ostatně dnes zveřejněná data to potvrzují. Hra má obrovský potenciál zviditelnit Česko ve světě, a to i mezi skupinami návštěvníků, které bychom běžnými kampaněmi jen těžko oslovili. Plně si tuto skutečnost uvědomujeme a s tímto fenoménem aktivně pracujeme. Autentická atmosféra Kingdom Come: Deliverance je fantastickým způsobem, jak představit Česko světu,“ zdůrazňuje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

Malešov u Kutné Hory, jedno z dějišť hry Kingdom Come: Deliverance II.

„Kingdom Come: Deliverance je skvělým příkladem toho, jak může herní svět inspirovat skutečné cestování. Hráči – z Česka i ze zahraničí – mají stále větší chuť navštívit místa známá z děje hry. Proto vznikl speciální průvodce, který propojuje virtuální zážitek s realitou a nabízí konkrétní výletní tipy po nejvýraznějších místech děje. Fotografie navíc ukazují kontrasty mezi středověkem a dneškem. Na příznivce hry jsou připravena i jednotlivá místa – nabízejí speciální prohlídky a zážitky, které herní svět přibližují přímo v terénu,“ doplňuje ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek.

Když herní svět ožívá v reálném světě

Na rostoucí zájem fanoušků navazuje projekt Kingdom Come: Deliverance Live, který propojuje digitální zábavu s cestovatelským zážitkem – a to přímo v místech, kde se odehrává děj druhého dílu.

Zapojili se do něj nejen zástupci státní správy a agentur, ale také města, obce, kulturní spolky a podnikatelé působící v cestovním ruchu. Společným cílem je oživit herní svět mimo obrazovky a nabídnout fanouškům skutečný zážitek prostřednictvím tematických akcí, prohlídek s výkladem nebo třeba interaktivních programů v lokalitách známých ze hry. Přehled všech aktivit a plánovaných událostí je dostupný na www.kcdlive.eu.

„Věděli jsme, že Kingdom Come: Deliverance II povede ke zvýšenému zájmu o konkrétní lokace spojené se hrou a chtěli jsme, aby peníze investované do propagace, byly vynaloženy efektivně a koordinovaně napříč různými institucemi. Zároveň jsme chtěli, aby návštěvník nemusel složitě hledat informace o jednotlivých lokalitách, ale měl vše pohromadě na jednom místě. Tak vznikl portál kcdlive.eu, který nyní velmi dobře funguje právě jako místo prezentace zážitků a forma katalogu, kde si zájemce vybere, co ho nejvíc zajímá a co v jednotlivých destinacích může zažít,“ vysvětluje koordinátor projektu KCD Live Ondřej Slačálek

Projekt už vzbudil zájem i na mezinárodní scéně – letos v květnu se představil na světové výstavě EXPO 2025 v japonské Ósace, kde sklidil velmi pozitivní ohlas.

Na hradě Trosky se konají akce pro fanoušky počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II.

Po stopách Jindřicha ze Skalice vyráží hlavně generace Z

Z dat operátora O2 také vyplývá, že do těchto míst začali v letošním roce ve velké míře vyrážet hlavně mladí lidé.

„Výsledky analýzy jasně ukazují, že hra měla zásadní dopad na zvýšení návštěvnosti mladých lidí z generace Z, tedy okolo 25 let. Ta se po vydání hry stala ve všech sledovaných lokalitách jednoznačně nejvíce zastoupenou skupinou návštěvníků. V Suchdole počet mladých lidí do 25 let v období dubna až června meziročně vzrostl o 310 %, v Kutné Hoře o téměř 250 % a na hradě Trosky pak o 290 %,“ komentuje Petr Netolický.

Analytická zjištění se potvrzují v praxi. Proměnu složení návštěvníků pozorují i lidé, kteří jsou s těmito místy v každodenním kontaktu.

„Rekordní zájem jsme zaznamenali hlavně v jarních měsících, například květnová návštěvnost byla nejvyšší za celou dobu, kdy je Státní hrad Trosky zpřístupněn veřejnosti. Prohlédlo si ho přes 16 tisíc návštěvníků oproti loňským deseti tisícům. Mění se také skladba návštěvníků – přichází větší počet mladých lidí, kteří vnesli i nové aktivity – hrají zde kostky, nebo spontánně zpívají na pódiu, čímž přenáší herní fikci do reality,“ popisuje Lucie Bidlasová z Národního památkového ústavu (NPÚ).

Podobný trend sledují i správci dalších památek spojených s dějem hry. Mladí návštěvníci už nejsou jen pasivními turisty, ale putují po stopách Jindřicha ze Skalice jako středověcí poutníci, citlivě vnímají prostředí, kladou zvídavé otázky a vytvářejí si vlastní příběhy.

„Co na fenoménu Kingdom Come nejvíc oceňuji? Že dokáže zvednout mladou i střední generaci od počítačů a přivést je k objevování skutečných míst. Chtějí zažít atmosféru děje na vlastní kůži, probouzejí svou fantazii a chuť poznávat svět autenticky. Ptají se, vnímají a inspirují tím i ostatní návštěvníky. Nechám promluvit jednoho z nich: Prostě jsem musel navštívit klášter Sázava, kdo hrál K.C.D., ten ví. Pan průvodce byl super, a ne jak bratři cirkátoři, co nebohého Jindru zavírali do kobky při drobném prohřešku. I na hru přišla řeč a mohli jsme si porovnat fotky s realitou. Šli jsme po stopách Jindřicha a došli až ke Klášteru 15 km procházkou křížem krážem,“ dodává za NPÚ kastelánka Kláštera Sázava Jaroslava Matoušová.