Podle lékařů u téměř 32 procent mužů negativně ovlivňuje libido, frekvenci sexu a spokojenost ve vztahu. U žen pak významně snižuje schopnost vzrušení, sníženou spokojeností v partnerství a v sexu.
Problém, který roste napříč populací
Podle klinických dat i psychologických výzkumů dochází při chronickém stresu k výrazným hormonálním a neurologickým změnám, které přímo ovlivňují libido, schopnost vzrušení i prožívání blízkosti.
|
Naked Attraction. Nahota, bizár a šamanský zájezd. Na televizních obrazovkách se seznamují bez šatů
„Často přicházejí páry, které mají ve vztahu lásku, touží po blízkosti, ale tělo jim to kvůli napětí či stresu nedovoluje“ přibližuje časté problémy svých klientů Hana Perglerová z Harmony Spa. Podle ní jde o mnohem závažnější fenomén, než si lidé připouštějí.
„Stres, napětí v těle a přetížený nervový systém jsou dnes jedny z nejčastějších příčin problémů v sexuálním životě. Lidé však důvody často hledají někde jinde. Ve vztahu, v partnerovi, nebo v sobě,“ upřesňuje Perglerová.
Stres snižuje touhu u žen a oslabuje sexuální funkce u mužů
Studie o denním stresu zveřejněná v Časopise rodinné psychologie[i] vydaný Americkou psychologickou asociací ukazuje, že vyšší zátěž zhoršuje spokojenost ve vztahu, snižuje frekvenci sexu a zvyšuje emoční odloučení mezi partnery. To potvrzuje i studie Hamilton & Meston z roku 2013 která konstatuje, že ženy s vysokou mírou stresu mají výrazně nižší fyzické vzrušení, což souvisí s vyšší hladinou kortizolu i s rozptýlenou myslí během intimity.
|
Sex ve městě bude v Praze. Autorka ikonického seriálu sem míří se svou show
Velký výzkum zveřejněný v Časopise sexuální medicíny v roce 2024 zahrnující více než dva tisíce účastníků konstatuje, že stres je pevně propojen s nízkým libidem, nižší frekvencí sexu a častější erektilní dysfunkcí. Lékaři zjistili, že až 31,4 procenta mužů s vysokým stresem uvádí „nízké libido.“ Muži, kteří se se stresem setkávají velmi zřídka mají nízké libido pouze v 9,5 procentech.
Stres mění mozek, hormony i schopnost prožívat blízkost
Psycholožka Michaela Fialová vysvětluje, že problém není v lidech, ale v biologii: „Nízké libido je často reakcí přetíženého nervového systému. Když je tělo ve stresu, nemá kapacitu vnímat blízkost, chuť nebo touhu. Nejde o odmítnutí partnera, ale o signál, že systém je unavený.“
To potvrzuje i primář sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Marek Broul. „Někomu klesne libido, jiný má potíže s vyvrcholením. A jsou lidé, kteří mají fyzickou reakci, ale emočně jsou odpojení. To všechno může být důsledkem přetížení, stresu a celkové vyčerpanosti. V takových situacích pomáhá rozšířit pojetí intimity, nejít jen po výkonu, ale po bezpečném kontaktu.“
Tichý zabiják intimity. Dobrá zpráva, lze s ním pracovat
Studie i klinická zkušenost ale ukazují, že když se pracuje s tělem a nervovým systémem, může se libido přirozeně obnovit. Vědomý dotek, uvolnění, otevřená komunikace a jemná péče o sebe i partnera dokážou vrátit do vztahu nejen touhu, ale i hlubší propojení.
|
Orgie v Muchově bytě, šlapky i hanbaté sochy s kytovcem
Podle Hany Perglerové je klíčová především práce s tělem. „Vědomý dotek, například v rámci tantrické masáže, aktivuje v mozku oblasti odpovědné za pocit bezpečí, důvěry a klidu. Z praxe víme, že když se tělo uvolní, touha se často vrátí sama,“ vysvětluje Perglerová.
Pozitivní přínos tantrických masáží potvrzují i další studie. Podle nich vědomá práce s tělem vede k výraznému snížení úzkosti, lepšímu spánku, aktivaci parasympatiku a zvýšené schopnosti cítit pozitivní emoce.