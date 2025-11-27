Stres utlumuje touhu, vzdaluje partnery, frekvenci sexu a spokojenost ve vztahu

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:00
Stres je jedním z největších zabijáků intimity ve vztahu. Zatímco se většina párů domnívá, že za poklesem touhy stojí únava, rutina nebo hormonální změny, odborné studie ukazují jiného viníka, stres.

Stres zvyšuje riziko nesouladu v intimním životě partnerů. | foto: MAFRA

Podle lékařů u téměř 32 procent mužů negativně ovlivňuje libido, frekvenci sexu a spokojenost ve vztahu. U žen pak významně snižuje schopnost vzrušení, sníženou spokojeností v partnerství a v sexu.

Problém, který roste napříč populací

Podle klinických dat i psychologických výzkumů dochází při chronickém stresu k výrazným hormonálním a neurologickým změnám, které přímo ovlivňují libido, schopnost vzrušení i prožívání blízkosti.

Naked Attraction. Nahota, bizár a šamanský zájezd. Na televizních obrazovkách se seznamují bez šatů

„Často přicházejí páry, které mají ve vztahu lásku, touží po blízkosti, ale tělo jim to kvůli napětí či stresu nedovoluje“ přibližuje časté problémy svých klientů Hana Perglerová z Harmony Spa. Podle ní jde o mnohem závažnější fenomén, než si lidé připouštějí.

„Stres, napětí v těle a přetížený nervový systém jsou dnes jedny z nejčastějších příčin problémů v sexuálním životě. Lidé však důvody často hledají někde jinde. Ve vztahu, v partnerovi, nebo v sobě,“ upřesňuje Perglerová.

Stres snižuje touhu u žen a oslabuje sexuální funkce u mužů

Studie o denním stresu zveřejněná v Časopise rodinné psychologie[i] vydaný Americkou psychologickou asociací ukazuje, že vyšší zátěž zhoršuje spokojenost ve vztahu, snižuje frekvenci sexu a zvyšuje emoční odloučení mezi partnery. To potvrzuje i studie Hamilton & Meston z roku 2013 která konstatuje, že ženy s vysokou mírou stresu mají výrazně nižší fyzické vzrušení, což souvisí s vyšší hladinou kortizolu i s rozptýlenou myslí během intimity.

Sex ve městě bude v Praze. Autorka ikonického seriálu sem míří se svou show

Velký výzkum zveřejněný v Časopise sexuální medicíny v roce 2024 zahrnující více než dva tisíce účastníků konstatuje, že stres je pevně propojen s nízkým libidem, nižší frekvencí sexu a častější erektilní dysfunkcí. Lékaři zjistili, že až 31,4 procenta mužů s vysokým stresem uvádí „nízké libido.“ Muži, kteří se se stresem setkávají velmi zřídka mají nízké libido pouze v 9,5 procentech.

Stres mění mozek, hormony i schopnost prožívat blízkost

Psycholožka Michaela Fialová vysvětluje, že problém není v lidech, ale v biologii: „Nízké libido je často reakcí přetíženého nervového systému. Když je tělo ve stresu, nemá kapacitu vnímat blízkost, chuť nebo touhu. Nejde o odmítnutí partnera, ale o signál, že systém je unavený.“

To potvrzuje i primář sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Marek Broul. „Někomu klesne libido, jiný má potíže s vyvrcholením. A jsou lidé, kteří mají fyzickou reakci, ale emočně jsou odpojení. To všechno může být důsledkem přetížení, stresu a celkové vyčerpanosti. V takových situacích pomáhá rozšířit pojetí intimity, nejít jen po výkonu, ale po bezpečném kontaktu.“

Tichý zabiják intimity. Dobrá zpráva, lze s ním pracovat

Studie i klinická zkušenost ale ukazují, že když se pracuje s tělem a nervovým systémem, může se libido přirozeně obnovit. Vědomý dotek, uvolnění, otevřená komunikace a jemná péče o sebe i partnera dokážou vrátit do vztahu nejen touhu, ale i hlubší propojení.

Orgie v Muchově bytě, šlapky i hanbaté sochy s kytovcem

Podle Hany Perglerové je klíčová především práce s tělem. „Vědomý dotek, například v rámci tantrické masáže, aktivuje v mozku oblasti odpovědné za pocit bezpečí, důvěry a klidu. Z praxe víme, že když se tělo uvolní, touha se často vrátí sama,“ vysvětluje Perglerová.

Pozitivní přínos tantrických masáží potvrzují i další studie. Podle nich vědomá práce s tělem vede k výraznému snížení úzkosti, lepšímu spánku, aktivaci parasympatiku a zvýšené schopnosti cítit pozitivní emoce.

Témata: vztah, sex, stres, libido

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Nejvyšší patro čekalo na využití dvacet let. Stavební škola má konečně jídelnu

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě se konečně dočkala...

Jídelna s výdejnou obědů, čtyři moderní počítačové učebny, ale třeba i volnočasová místnost se stolním fotbálkem, šipkami a playstationem. Takový předčasný vánoční dárek nadělilo hejtmanství střední...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Kontrola dala opozici za pravdu. Opravy městských bytů v Brně byly předražené

Starostka brněnských Černovic a nyní už bývalá poslankyně STAN Petra Quittová.

Nezveřejněné nebo neexistující objednávky a smlouvy či práce prováděné bez patřičného živnostenského oprávnění. Interní kontrola na bytovém odboru brněnské městské části Brno-Černovice potvrdila...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Vlak na Zlínsku smetl kamion s mrtvými zvířaty, řidiče museli vyprostit hasiči

Osobní vlak smetl na přejezdu u Vizovic kamion s mrtvými zvířaty. (27. listopad...

Na železniční trati mezi Lípou u Zlína a Vizovicemi je zastaven provoz kvůli srážce vlaku s kamionem, který převážel mrtvá zvířata. K nehodě došlo na přejezdu v části Razov na okraji Vizovic. Řidič...

27. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Lounský soud odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito

ilustrační snímek

Soud v Lounech dnes odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito za účelem zvážení dalšího postupu. Obžaloba ženy viní z přečinu ohrožování výchovy...

27. listopadu 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Metro Muzeum a probíhající rekonstrukce podchodu

vydáno 27. listopadu 2025  12:54

Sezonu v Libereckém kraji zahájí o víkendu skiareály na Ještědu a v Harrachově

ilustrační snímek

Sezonu v Libereckém kraji o víkendu zahájí první dva skiareály. Lyžovat se bude na Ještědu v Liberci a v krkonošském Harrachově. Běžkaři mohou využít upravené...

27. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Rizikové silnice v Karlovarském kraji jsou u Trstěnic, Fr. Lázní a Sokolova

ilustrační snímek

Nejnebezpečnější místa na silnicích v Karlovarském kraji jsou podle četnosti nehod u Trstěnic na Chebsku, u Františkových Lázní a na obchvatu Sokolova....

27. listopadu 2025  11:04,  aktualizováno  11:04

Po srážce se srnou si řidič přitápěl v nabouraném autě, až začalo hořet

Auto v Jívce skončilo po srážce se srnou v příkopu. Řidič si přitápěl a nastal...

Neobvyklou dohru měla středeční dopravní nehoda v Jívce na Trutnovsku. Řidič tam srazil srnku a skončil po smyku vedle silnice. Při čekání na odtahovou službu nechal běžet motor, aby se ohřál. Od...

27. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Vychvaloval Putina a žádal denacifikaci Ukrajiny, rozsudek označil za blábol

Ruský tank pálí na ukrajinské pozice. Záběr ruského ministerstva obrany (12....

Krajský soud v Brně dnes po odvolání potvrdil devítiměsíční podmíněný trest Lubomíru Boušemu, který na sociální síti zveřejnil několik desítek příspěvků, ve kterých vychvaloval činy ruského...

27. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

ÚS: O náhradě újmy za smrt chlapce, jenž vypadl z okna, rozhodne civilní soud

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost tří pozůstalých po pětiletém chlapci, jenž zemřel po pádu z okna. Okresní soud v Táboře potrestal za usmrcení z nedbalosti...

27. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Plzeň schválila plán udržitelné mobility do roku 2035, vychází z podnětů občanů

ilustrační snímek

Plzeňští radní dnes schválili Plán udržitelné mobility Plzně na roky 2026 až 2035. Největší podporu má rozšiřování sítě tramvajových tratí, dokončení...

27. listopadu 2025  10:50,  aktualizováno  11:28

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, uvedla škola, kde studoval

ilustrační snímek

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, informovala na facebooku škola v Uherském Hradišti, kde mladík dříve studoval. Mluvčí ministerstva...

27. listopadu 2025  10:46,  aktualizováno  11:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.