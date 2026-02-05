Každý řidič to zná. Sedneme za volant, hlava plná starostí. Spěcháme. Telefon vibruje v kapse. A říkáme si, že tuhle cestu přece zvládneme jako vždycky. Jenže stres za volantem není jen nepříjemný pocit. Má přímý vliv na naši pozornost, rozhodování i rychlost reakcí. A výrazně zvyšuje riziko dopravní nehody.
Odborné poznatky ukazují, že jízda ve vysoce emočně vypjatém stavu může být až několikanásobně rizikovější než klidné řízení. Přesto tuto hrozbu často podceňujeme.
Statistiky mluví jasně
Nezvládnutí řízení vozidla je podle předběžných statistik Policie ČR za rok 2025 pátou nejtragičtější příčinou dopravních nehod. Kvůli ní loni na silnicích zbytečně vyhaslo 24 lidských životů. Právě proto vznikají projekty, které řidiče nejen poučují, ale umožňují jim bezpečně si vyzkoušet vlastní reakce v krizových situacích. Jedním z nich je interaktivní vzdělávací aplikace První u nehody, která se od letošního ledna díky Asociaci Záchranný kruh významně rozšířila.
Nově nabízí devět interaktivně zpracovaných scénářů, ve kterých si uživatelé na mobilu nebo počítači mohou osvojit správné rozhodování v okamžicích, kdy jde o vteřiny. Jedna z nových situací s názvem Dodávka se zaměřuje na náhlý stres profesionálního řidiče během jízdy. Uživatel je aplikací postupně veden tak, aby dokázal správně vyhodnotit situaci, zvolil bezpečné řešení a minimalizoval riziko nehody.
Řešení stresu nanečisto
Součástí scénáře jsou i praktické nápovědy, například informace o proměnlivé délce brzdné dráhy při různé rychlosti vozidla. „Známe to všichni – riskantně jedoucí řidič dodávky ve zpětném zrcátku, doslova nalepený na našem zadním nárazníku, často za doprovodu troubení. Právě řidiči kurýrních společností, ale samozřejmě nejen oni, jsou vzhledem k povaze své práce za volantem rozvážkového vozu pod časovou tísní a mnohdy ve stresu inklinují k nebezpečnému stylu jízdy,“ říká prezidentka Asociace Záchranný kruh Veronika Krajsová a dodává: „Snahou naší interaktivní aplikace je ukázat, jak takovou situaci bezpečně řešit na základě volby správných priorit a následných rozhodnutí.“