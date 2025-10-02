V Modleticích u Prahy maso milují, doslova je hýčkají. Pod střechou čisťounkého masozávodu společnosti Kaufland tu makají stovky mistrů řezníků, své uplatnění najdou i šikovní učňové.
Výhradně z domácích chovů
Vedoucí masozávodu Vladimír Janda upřesňuje: „Denně zde v Modleticích zpracujeme 175 tun vepřového a hovězího masa, z nějž se vyrábí balené čerstvé maso, mletá masa a masné výrobky pro zákazníky 145 prodejen Kaufland v Česku a dalších 85 na Slovensku.“ Janda, jenž v masozávodu poblíž metropole pracuje od samého počátku v roce 2003, dále přibližuje vstupní prohlídku každé masové půlky. „Při příjmu prochází maso detailní kontrolou včetně mikrobiálních testů v naší vlastní laboratoři, měření pH, teploty či optickou kontrolou,“ uvádí vedoucí masozávodu, který si obzvlášť cení toho, že vepřové půlky Modletice nakupují výhradně od tuzemských dodavatelů. „Daří se nám to přesto, že soběstačnost České republiky ve vepřovém mase nepřesahuje 45 procent,“ pochvaluje si Janda, přičemž Modletice těží z dobrých vztahů i prozíravých smluv s českými dodavateli.
Moderní technologie a nejmladší generace
V masozávodu taktéž kladou velký důraz na vzdělávání nové generace řezníků. V areálu je zřízena speciální učňovská dílna, aktuálně tu působí 12 šikovných a nadějných teenagerů. Ti pod vedením zkušených fachmanů získávají potřebné dovednosti, které propojují tradiční řemeslo s moderními výrobními postupy.
Vinná klobása
Ostatně modernizace provozu v Modleticích je kontinuální proces, jelikož se trh a též technologie neustále vyvíjejí. „Řídíme se heslem: Stroj řezníka nenahradí, ani kdyby se rozkrájel. Přesto se přizpůsobujeme aktuálním podmínkám. Každoročně investujeme desítky milionů korun do nových technologií, které jsou dnes pro úspěšný provoz nezbytné. Tradice a úcta k řemeslu ale v Kauflandu zůstávají prioritou,“ zdůrazňuje Vladimír Janda. A závěrem podotýká, že automatické linky, robotické technologie, pokročilé dopravníkové systémy či plně automatické sklady surovin výrazně zvyšují efektivitu výroby a zároveň snižují dopad na životní prostředí. K tomu taktéž přispívá moderní čistírna odpadních vod, která je součástí modletického areálu.
Novinky na pultech Kauflandu
Od začátku měsíce zákazníci najdou ve všech prodejnách Kauflandu Gothajský salám, salám Junior či Zlatou paštiku z vlastní produkce pod privátní značkou K-Jarmark.