Domy, které zatím existují jen jako zmenšené modely, mohou přinést skutečnou pomoc. Do charitativní dražby v rámci studentské architektonické soutěže INSPIRELI AWARDS se zapojilo 121 českých a 40 slovenských studentů. Jejich práce mohou zájemci vydražit až do 24. října prostřednictvím Aukra ve spolupráci s platformou Znesnáze21. „Je to způsob, jak dát mladým tvůrcům šanci podílet se na podpoře potřebným a možnost, jak vdechnout jejich modelům druhý život,“ říká spoluzakladatel Inspireli Karel Smejkal. Peníze poputují na Bartíkovu rehabilitaci a na provoz Kolečko Café na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.
Pomáhají i budoucí obchodníci
Do projektu, který získal záštitu ministerstva školství, se zapojili také žáci Českoslovanské akademie obchodní. Pro vybrané modely připravují marketingové kampaně. „V praxi si tak ověřují práci s cílovou skupinou, tvorbu obsahu a propagaci na sociálních sítích, přičemž svou prací současně podporují charitativní účel aukce,“ vysvětluje zástupce ředitele školy Martin Kučera.
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Přesah soutěže oceňuje i její spoluzakladatel Karel Janeček. „Pokud projekty vytváříme s myšlenkou na férovost a příležitost, pak má stejný smysl hledat také nové způsoby, jak jejich energii proměnit v reálnou pomoc.“
Z učebny k první realizaci
Jedenáctý ročník INSPIRELI AWARDS podle pořadatelů přinesl rekordních 2 801 projektů od 2 778 studentů ze 108 zemí. Hodnotí je 1 915 porotců ze 134 zemí s využitím Janečkova hlasovacího systému D21.
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Studenti soutěží v architektuře, interiéru a urbanismu. Tematická zadání se věnovala například obnově Bejrútu, Schindlerovy Archy v Brněnci či návrhu VIP salonku pardubické hokejové arény. Vítězům přinášejí možnost první realizace i cestu do architektonických ateliérů. Výsledky dražby zazní při slavnostním vyhlášení soutěže. „Smyslem Znesnáze21 je zakládat sbírky, které spojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kteří jsou v nouzi,“ říká zakladatel platformy Čestmír Horký.