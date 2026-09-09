Víte, co má společného nedávno zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad a seriálový hit od Netflixu s názvem Gentlemani? Propagační, typicky britsky vyhlížející telefonní budku, která v současnosti víří diskuzní vody nejen mezi obyvateli Prahy 3.
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Netflix za reklamu na Jiřáku zaplatí necelých sedm tisíc
„Za jedenáct dní umístění téhle reklamy na seriál dostane Praha 3 necelých sedm tisíc korun. Nepíšu to sem proto, že to je hrozně málo, o zvýšení poplatků už na radnici jednáme, ale protože si myslím, že tahle reklama na náměstí vůbec neměla být,“ píše na svém Facebooku místostarosta třetí městské části Ondřej Rut.
Právě on měl být jedním ze dvou kritických hlasů, které na radnici při „schvalovačce“ zaznívaly proti umístění reklamy na zmiňované náměstí. A jak zněly argumenty kolegů politiků pro umístění?
„Že tohle není klasická reklama, že je to pěkné, chytré, zajímavé a lidem se to bude líbit. Přesně to je ale záměrem marketérů. Lidi dnes už v přehlcenosti klasickou reklamu většinou nesnáší a prodejci hledají způsoby, jak svoje zboží lidem dostat pod kůži, aniž by si všimli, že jsou zpracovaní,“ dodává Rut.
Falešná telefonní budka rozdělila Pražany
Zaplatil streamovací gigant za nápaditou reklamu na Jiřáku příliš málo? Na tuto otázku odpovědět nedokážu. Co vím ale naopak určitě, je to, že Netflix v Praze podobně kreativní reklamu nezkouší poprvé.
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Netflix v Praze sází na kreativní reklamu
U seriálu Wednesday loni například kompletně převlékl zastávku do motivů seriálu, přidal obří 3D maketu ikonické ruky – Věci, digitální obrazovky i zvuk. V případě sci-fi fenoménu Stranger Things se pak některé zastávky proměnily v bránu do Obráceného světa. A Hra na oliheň už dokázala dostat Netflix ještě dál.
V metru si cestující mohli zahrát korejskou hru ddakji s maskovanými „náboráři“ a známými osobnostmi, a i si od nich vzít čerstvý výtisk deníku Metro. Později Netflix umístil obří postavy ze seriálu i na Vltavu. V roce 2021 pak kvůli seriálu Arcane nechal barevně nasvítit a „zakouřit“ několik pražských věží.
Když reklama přestane vypadat jako reklama
Je to bezpochyby kreativní. A mně osobně se řada těchto kampaní líbí. Jenže právě v tom je možná ten háček. Netflix postupně ukazuje, že reklama už nemusí být něco, co někde visí, stojí a otravuje. Může se stát součástí zastávky, metra, řeky nebo historických dominant města.
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Může se stát zážitkem, který Pražany donutí, aby si udělali fotku a poslali ji jakýmkoliv způsobem dál. A čím je taková reklama povedenější, tím méně máme potřebu ji jako reklamu vnímat.
Netradiční kampaně Netflixu