Stylovka, nebo zlodějina? Falešná britská budka na Jiřáku rozděluje Pražany

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  7:30
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Osobitá instalace na náměstí Jiřího z Poděbrad

Osobitá instalace na náměstí Jiřího z Poděbrad | foto: REPRO FB

Trailer k seriálu Gentlemani
Reklamní instalace na zastávce Albertov
Reklamní instalace na zastávce Albertov
Reklamní instalace na zastávce Slavia - Nádraží Eden
13 fotografií
Reklama může mít mnoho podob. Ta od Netflixu v pražských ulicích tedy určitě. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se objevila falešná britská telefonní budka propagující nový seriál Gentlemani. Zatímco jedni v ní vidí nápaditou a vtipnou ozdobu veřejného prostoru, jiní upozorňují, že jde pořád jen o reklamu. A k tomu na místě, kde podle nich vůbec neměla být.

Víte, co má společného nedávno zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad a seriálový hit od Netflixu s názvem Gentlemani? Propagační, typicky britsky vyhlížející telefonní budku, která v současnosti víří diskuzní vody nejen mezi obyvateli Prahy 3.

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Netflix za reklamu na Jiřáku zaplatí necelých sedm tisíc

„Za jedenáct dní umístění téhle reklamy na seriál dostane Praha 3 necelých sedm tisíc korun. Nepíšu to sem proto, že to je hrozně málo, o zvýšení poplatků už na radnici jednáme, ale protože si myslím, že tahle reklama na náměstí vůbec neměla být,“ píše na svém Facebooku místostarosta třetí městské části Ondřej Rut.

Právě on měl být jedním ze dvou kritických hlasů, které na radnici při „schvalovačce“ zaznívaly proti umístění reklamy na zmiňované náměstí. A jak zněly argumenty kolegů politiků pro umístění?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

„Že tohle není klasická reklama, že je to pěkné, chytré, zajímavé a lidem se to bude líbit. Přesně to je ale záměrem marketérů. Lidi dnes už v přehlcenosti klasickou reklamu většinou nesnáší a prodejci hledají způsoby, jak svoje zboží lidem dostat pod kůži, aniž by si všimli, že jsou zpracovaní,“ dodává Rut.

Trailer k seriálu Gentlemani
Osobitá instalace na náměstí Jiřího z Poděbrad
Reklamní instalace na zastávce Albertov
Reklamní instalace na zastávce Albertov
13 fotografií

Falešná telefonní budka rozdělila Pražany

Zaplatil streamovací gigant za nápaditou reklamu na Jiřáku příliš málo? Na tuto otázku odpovědět nedokážu. Co vím ale naopak určitě, je to, že Netflix v Praze podobně kreativní reklamu nezkouší poprvé.

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Netflix v Praze sází na kreativní reklamu

U seriálu Wednesday loni například kompletně převlékl zastávku do motivů seriálu, přidal obří 3D maketu ikonické ruky – Věci, digitální obrazovky i zvuk. V případě sci-fi fenoménu Stranger Things se pak některé zastávky proměnily v bránu do Obráceného světa. A Hra na oliheň už dokázala dostat Netflix ještě dál.

Reklamní instalace na zastávce Slavia - Nádraží Eden

V metru si cestující mohli zahrát korejskou hru ddakji s maskovanými „náboráři“ a známými osobnostmi, a i si od nich vzít čerstvý výtisk deníku Metro. Později Netflix umístil obří postavy ze seriálu i na Vltavu. V roce 2021 pak kvůli seriálu Arcane nechal barevně nasvítit a „zakouřit“ několik pražských věží.

Když reklama přestane vypadat jako reklama

Je to bezpochyby kreativní. A mně osobně se řada těchto kampaní líbí. Jenže právě v tom je možná ten háček. Netflix postupně ukazuje, že reklama už nemusí být něco, co někde visí, stojí a otravuje. Může se stát součástí zastávky, metra, řeky nebo historických dominant města.

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Může se stát zážitkem, který Pražany donutí, aby si udělali fotku a poslali ji jakýmkoliv způsobem dál. A čím je taková reklama povedenější, tím méně máme potřebu ji jako reklamu vnímat.

Netradiční kampaně Netflixu

  • Gentlemani nejsou první případ. Netflix už v Praze nechal „hořet“ historické věže kvůli Arcane, vtáhl lidi do světa Hry na oliheň v metru, převlékl zastávku kvůli Wednesday a udělal ze zastávek bránu do Obráceného světa ve Stranger Things.
  • Smyslem moderního marketingu je, jak také jinak, zaujmout. A to v době, kdy jsou lidé zvyklí klasické billboardy a spoty automaticky ignorovat. Reklama se proto stále častěji převléká za zábavu, zážitek nebo součást našeho každodenního života. Ať už jde o influencery, product placement, nebo podobné kreativní instalace ve veřejném prostoru. Hranice mezi reklamou a tím, co považujeme za běžnou součást života, se postupně stírá.
  • Gentlemani jsou britský kriminální seriál Netflixu z prostředí aristokratického Londýna. Seriál staví na výrazném vizuálním stylu, nadsázce a britském šarmu. A právě jeho svět se teď, prostřednictvím v článku zmiňované telefonní budky, snaží marketéři přenést i na pražský Jiřák. A daří se jim to.
  • Netflix má v Česku kolem milionu předplatitelů. Podle dostupných údajů však není českou streamovací jedničkou. V roce 2025 jej podle odhadů předstihlo Oneplay.

Reklamní instalace na zastávce Albertov

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