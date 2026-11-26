Co se vám vybaví, když se řekne Subaru? Nejspíš modré logo se šesti hvězdami. Věděli jste, že představují souhvězdí Plejády, kterému se u nás říká také Kuřátka?
Já o tom nikdy moc nepřemýšlela. Logo jako každé jiné. A to jsem přitom několik let byla subaristka.
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Zatímco řada automobilek svá loga mění, Subaru zůstává věrné svým hvězdám. Má vlastní historii, technickou filozofii i identitu. A právě to jsem při návratu za volant Outbacku znovu pocítila. Se subaru jsem jezdila už před lety, pak jsem přesedlala na jiného japonce. Byla jsem zvědavá, kam se značka posunula a jestli si zachovala to, co jsem na ní měla ráda.
A víte co? Nezklamala
Testovaný outback má totiž jednu vlastnost, kterou vám žádná tabulka parametrů nepředá. Pocit, že jste v autě, které vás podrží.
Když si nastavíte sedadlo a volant, doslova vás obejme. A tenhle pocit nezmizí ani při pořádném podzimním lijáku. Outback působí klidně, jistě a čitelně. Nepotřebuje ohromovat každým sešlápnutím plynu. Prostě jede a vy víte, co od něj čekat. A to je ve vztahu nejen s autem důležité. Od partnera také chcete především jistotu, že se na něj můžete spolehnout.
Subaru Outback získalo v nárazových testech Euro NCAP v roce 2021 pět hvězdiček. Za ochranu dospělých dostalo 88, dětí 89 procent, zranitelných účastníků provozu 84 a za asistenční systémy 95 procent.
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Druhé oči se hodí
Pamatuji si dobu, kdy člověk měl volant, pedály, dobrý motor a vlastní oči. Nyní už má outback celou řadu pomocníků v čele se systémem EyeSight, který využívá stereokamery, sleduje provoz před autem, pomáhá s udržováním odstupu a pruhu a umí automaticky brzdit.
Žádný asistent samozřejmě nenahradí řidiče. Ale jako další pár očí? Proč ne. Tohle je auto, do kterého bych bez váhání posadila svoje dítě, naložila psa a vyrazila na výlet nebo dovolenou. Subaru totiž přemýšlí o bezpečnosti jako o celku – od konstrukce přes pohon všech kol až po elektronické pomocníky.
Jedna situace mě během testování potěšila možná víc než všechny technické vychytávky. Na poslední chvíli jsem vyrazila na schůzku za Kladno a dál do míst, která vůbec neznám. Neměla jsem čas řešit párování telefonu s autem a najednou mě napadlo: vždyť navigaci vlastně nepotřebuji. Na Kladno přece dojedu a pak se zorientuji.
Možná to byla nostalgie. Když jsem se subaru jezdila dřív, žádné navigace nebyly. Člověk se podíval do mapy, zapamatoval si pár orientačních bodů a vyrazil. Když zabloudil, zeptal se.
Boxer, který má charakter
Pod kapotou pracuje atmosférický čtyřválcový boxer FB25 o objemu 2,5 litru. Nabízí 124 kW (169 koní) a 252 Nm. Spolupracuje s převodovkou Lineartronic CVT a nechybí typický symetrický pohon všech kol Symmetrical AWD.
Protilehlé uspořádání válců přispívá k nízkému těžišti, které v kombinaci s pohonem všech kol pomáhá jistému a předvídatelnému chování auta.
Motor není zrovna závodník. Nejlépe mu sedí klidná, plynulá jízda. Při svižnějším zrychlení převodovka umí simulovat jednotlivé stupně, aby motor jen monotónně nevyjížděl do otáček. Honba za čísly tu nehraje prim.
A pak je tu něco, co bych nerada přešla: poctivý benzinový atmosférický motor bez turba a hybridního systému. V době elektrifikace je trochu škoda, že taková technická řešení mizí. Elektromobilita má své místo, ale prostor by měl zůstat i pro auta s vlastním technickým charakterem. A subaru je v tomhle pořád subaru.
Co ještě stojí za zmínku
Světlá výška outbacku je 213 mm. V kombinaci se Symmetrical AWD se tak nemusíte bát rozbitých okresních silnic, polních cest ani zasněženého příjezdu na chalupu. Nemusíte si hrát na dobrodruha. Stačí vyrazit na hory nebo dovolenou a vědět, že když asfalt skončí, vaše cesta nemusí skončit s ním.
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A co se za ta léta změnilo? Hodně. Outback je komfortnější, propracovanější a technologicky dál než subaru, které jsem znala před lety. Jeho filozofie ale zůstává. Nesnaží se být za každou cenu nejrychlejší, nejmodernější ani nejokázalejší. Chce především dobře sloužit.
V době, kdy automobilky mění loga i samotnou podstatu modelů, tahle zůstává věrné svým hvězdám. A pro mě je nejdůležitější pocit, že jste v autě, kterému můžete věřit. Že nemusíte nic dokazovat a prostě si užít cestu. A to je možná ta největší hodnota Subaru.