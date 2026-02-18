Suchej únor jako trend? Zkuste yuzu, matchu, kombuchu či „nevinné párování“

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  5:00
Suchej únor se často popisuje jako měsíc abstinence, ale odborníci ho hodnotí spíš jako impulz, jak změnit vztah k alkoholu a nastartovat nové návyky, tedy ne jen vydržet 28 dní, ale zjistit, jak moc je pití součástí našich rutin. Iniciativa Suchej únor letos znovu míří i na komunity a skupiny a v Česku už dávno není okrajovou záležitostí.

Nominačního kola soutěže v míchání nealkoho koktejlů Mattoni Grand Drink se v Becher’s Baru karlovarského Grandhotelu Pupp letos poprvé zúčastnili také soutěžících v juniorské kategorii. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Reset v podobě suchého února v současnosti spousta lidí nedělá stylem voda a vůle, ale přes náhradu rituálu, tedy něco, co má chuťovou komplexitu, dospělý charakter a dá se popíjet ve stejných sociálních situacích jako alkohol. Spoluzakladatel kampaně Petr Freimann to v rozhovoru pro Český rozhlas vystihl jednoduše: „Suchej únor je příležitost zjistit, kdo koho ovládá, jestli my alkohol, nebo alkohol nás.“

Chuťový zážitek

Právě tady se otevírá prostor pro to zprostředkovat si Suchej únor jinak. K popíjení se nabízí místo sklenky vína kombucha, yuzu nebo matcha.

„Obliba kombuchy v poslední době poměrně rychle stoupá, proto její konzumace při společenských příležitostech rozhodně není výjimkou. Není tajemstvím, že dnešním trendem, zejména u mladší generace, je stoupající zájem o nealkoholické nápoje, a právě kombucha může být alternativou, která nabídne zajímavý chuťový zážitek. Ve vybraných barech už najdete i varianty míchaných nealkoholických drinků, jejichž hlavní složkou je právě kombucha,“ říká pro Metro Alexandros Samaras, spolumajitel Prager’s.

Kromě kombuchy se často objevuje jako nový citrusový trend yuzu. Podle Luboše Martínka, produktového manažera Yuzu.cz, jde o poměrně specifický citrus, pro který je typické výrazné aroma s květinovým nádechem a v chuti spojení kyselosti s mírnou nahořklostí. „Yuzu v sobě má něco z citronu, grapefruitu i mandarinky a to z něj dělá zajímavou alternativu k obyčejnému citronu nebo limetce. Jeho chuť je komplexní a mnohovrstevnatá a nealkoholickým drinkům dodá svěžest a exotický charakter. Exotický původ yuzu, které se pěstuje hlavně v Jižní Koreji a Japonsku, navíc rezonuje s populárními trendy zdraví, autenticity a kulinářské kreativity a také s rostoucí oblibou asijských produktů,“ dodává pro Metro.

Už loni se velkým boomem stala celkem kontroverzní matcha. Jde o velmi silný druh japonského zeleného čaje, který se výrazně liší od běžně louhovaných čajů. Zásadní rozdíl mezi klasickým zeleným čajem spočívá ve způsobu konzumace. U klasického čaje pijeme pouze výluh z lístků, takže do těla přijímáme jen část účinných látek, které čajovník obsahuje. „Při pití matchy konzumujeme celý list čajovníku jemně rozemletý na prášek. Díky tomu tělo přijímá téměř sto procent účinných látek, které list obsahuje,“ vysvětluje Petr Patočka, zakladatel značky Matcha Tea. Jelikož obsahuje kofein, pro mnoho lidí jde o vhodnou alternativu kávy. Zatímco kofein z kávy se do těla uvolňuje prakticky okamžitě, ten z čaje matcha se uvolňuje postupně po dobu několika hodin.

Výrobci snižují procenta alkoholu, mladí mění návyky a Suchej únor sílí

„Nevinné párování“

Není tajemstvím, že mladá generace od alkoholu pomalu upouští. V tomto kontextu se rozšířil takzvaný sober curious trend (vědomé nepití – pozn. redakce), který nestojí na klasické abstinenci, ale na vědomé volbě. Neznamená to tedy pít automaticky, jen proto, že je pátek nebo že sklenka vína patří ke každému setkání. Lidé spíš zkoušejí, kdy alkohol opravdu chtějí, a kdy ne. Až třetina generace Z uvádí, že nepije alkohol vůbec a 36 % ho vynechává kvůli psychické pohodě. Většina sober curious lidí alkohol úplně nevylučuje, jen ho přestává pít ze zvyku.

Suchej únor

Většina lidí, kteří drží Suchý únor, se k alkoholu vrátí, ale obvykle pije méně a méně často.

  • Už po 2 až 3 týdnech bez alkoholu se zlepšuje kvalita spánku a stabilita energie během dne. Lidé často popisují, že nepotřebují tolik kávy.
  • Játra se postupně vrací z režimu odbourávání toxinu k běžnému metabolismu. Po několika týdnech klesá ukládání tuku v jaterních buňkách.

Změna je vidět i v číslech. Frekvence pití klesá a část hostů v současnosti při návštěvě baru záměrně volí nealko alternativu. Tomu odpovídá i nabídka, podle britské studie se prodeje nealkoholických nápojů za poslední roky téměř zdvojnásobily a mladí si stále častěji vybírají nápoje kvůli funkci, náladě či chuti, nikoliv kvůli intoxikaci.

To potvrzuje také Miroslav Šole, generální ředitel kreativní kuchyně Levitate. „Nabízíme „nevinné“ párování, které je stále populárnější. Pro nás je příprava speciálních nealko nápojů velmi náročná, neboť nápoje musí ladit s jídlem. Nejsou tedy jen takzvaně na žízeň, ale slouží i jako podporovatelé chuti,“ vysvětluje pro Metro.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?

Lahůdky z Příkopů dobyly Prahu

Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo „na stojáka“. Josef Lippert se narodil 10. února 1861 a jeho jméno se už na přelomu 19. a 20. století...

Sáblíková se vrátila na svou královskou trať. I přes virózu zajela 5000 metrů slušně

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Martina Sáblíková dnes na olympiádě v Miláně nastoupila naposledy k závodu na 5000 metrů. Po nemoci a vynechané „třítisícovce“ na své nejsilnější trati bojovala. Jen těsně se nevešla do nejlepší...

Policie hledá seniorku z Nové Paky, která je dezorientovaná a musí dostat léky

ilustrační snímek

Policie hledá sedmasedmdesátiletou ženu z Nové Paky na Jičínsku, která v úterý večer odešla z domova. Žena je ve špatném zdravotním stavu, je dezorientovaná a...

18. února 2026  6:08,  aktualizováno  6:08

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

18. února 2026  7:20

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

18. února 2026  7:06

Pavel v Praze probere otázku drog, navštíví Cibulku i Dívčí hrady

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou během své návštěvy Prahy...

Ve středu bude český prezident Petr Pavel pokračovat ve své dvoudenní návštěvě metropole. Zaměří se na Prahu 5, kde plánuje debatovat na téma drogové problematiky. Setká se se zástupci policie a...

18. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

12. den ZOH: Hokejový trhák s Kanadou doplní slalom žen i biatlonová štafeta

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku David...

Zimní olympijské hry 2026 nabídnou ve 12. soutěžním dni pořádnou porci emocí – od hokejového osmifinále přes biatlonové štafety až po alpské lyžování. Češi budou v akci od rána do večera. Kdy zapnout...

18. února 2026  6:53

Nebojte se začít podnikat později. Živnostníci po čtyřicítce prosperují

ilustrační snímek

Jednou z cest, jak reagovat na nezaměstnanost hrozící se stoupajícím věkem, je zahájení podnikání. Celostátní výzkum pracovníků Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné ukazuje, že...

18. února 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Ministerstvo smetlo plán pro největší ghetto. Řešte ho sami, vzkázalo Litvínovu

Zdevastovaný blok F1 na litvínovském sídlišti Janov (duben 2025)

Je to unikátní projekt, který má za cíl rozhýbat situaci ohledně roky prázdných a zdevastovaných paneláků na litvínovském sídlišti Janov a případně by mohl ukázat cestu i dalším městům. Radnice ho...

18. února 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Další trik developera. Pro bytovku místo zbourané vily chce změnit povolenou výšku

Firma, která chce stavět mohutnou bytovku v ulici Hlinky (na snímku) poblíž...

Firma, která chce stavět mohutnou bytovku na Hlinkách poblíž brněnského výstaviště, usiluje o změnu územního plánu. Ta by umožnila vztyčit budovu do větší výšky, než je dosud povolené. Lidé z ulice...

18. února 2026  5:32,  aktualizováno  5:32

Nevyslali zvědy a následoval masakr. Padl i olomoucký Přemyslovec usilující o trůn

Bitva u Chlumce z 18. února 1126, jak ji zpodobnil malíř a ilustrátor Adolf...

Přesně 900 let uplyne dnes od bitvy u Chlumce, při níž se 18. února 1126 poblíž Ústí nad Labem střetla vojska vedená na jedné straně českým knížetem Soběslavem I. a na té druhé německým králem Svaté...

18. února 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Suchej únor jako trend? Zkuste yuzu, matchu, kombuchu či „nevinné párování“

Nominačního kola soutěže v míchání nealkoho koktejlů Mattoni Grand Drink se v...

Suchej únor se často popisuje jako měsíc abstinence, ale odborníci ho hodnotí spíš jako impulz, jak změnit vztah k alkoholu a nastartovat nové návyky, tedy ne jen vydržet 28 dní, ale zjistit, jak moc...

18. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Soud vynese verdikt v případu údajných podvodů s investicemi za 200 milionů Kč

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud dnes vynese rozsudek v rozsáhlém případu údajných investičních podvodů, ve kterých přišlo podle obžaloby přes 200 lidí téměř o 200...

18. února 2026  1:08,  aktualizováno  1:08

ÚS rozhodne, zda soudy přiměřeně potrestaly otčíma za zneužívání nezletilé

ilustrační snímek

Ústavní soud dnes rozhodne o tom, zda obecné soudy přiměřeně potrestaly otčíma nezletilé dívky odsouzeného za trestný čin pohlavního zneužití a přečin...

18. února 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.