Reset v podobě suchého února v současnosti spousta lidí nedělá stylem voda a vůle, ale přes náhradu rituálu, tedy něco, co má chuťovou komplexitu, dospělý charakter a dá se popíjet ve stejných sociálních situacích jako alkohol. Spoluzakladatel kampaně Petr Freimann to v rozhovoru pro Český rozhlas vystihl jednoduše: „Suchej únor je příležitost zjistit, kdo koho ovládá, jestli my alkohol, nebo alkohol nás.“
Chuťový zážitek
Právě tady se otevírá prostor pro to zprostředkovat si Suchej únor jinak. K popíjení se nabízí místo sklenky vína kombucha, yuzu nebo matcha.
„Obliba kombuchy v poslední době poměrně rychle stoupá, proto její konzumace při společenských příležitostech rozhodně není výjimkou. Není tajemstvím, že dnešním trendem, zejména u mladší generace, je stoupající zájem o nealkoholické nápoje, a právě kombucha může být alternativou, která nabídne zajímavý chuťový zážitek. Ve vybraných barech už najdete i varianty míchaných nealkoholických drinků, jejichž hlavní složkou je právě kombucha,“ říká pro Metro Alexandros Samaras, spolumajitel Prager’s.
Kromě kombuchy se často objevuje jako nový citrusový trend yuzu. Podle Luboše Martínka, produktového manažera Yuzu.cz, jde o poměrně specifický citrus, pro který je typické výrazné aroma s květinovým nádechem a v chuti spojení kyselosti s mírnou nahořklostí. „Yuzu v sobě má něco z citronu, grapefruitu i mandarinky a to z něj dělá zajímavou alternativu k obyčejnému citronu nebo limetce. Jeho chuť je komplexní a mnohovrstevnatá a nealkoholickým drinkům dodá svěžest a exotický charakter. Exotický původ yuzu, které se pěstuje hlavně v Jižní Koreji a Japonsku, navíc rezonuje s populárními trendy zdraví, autenticity a kulinářské kreativity a také s rostoucí oblibou asijských produktů,“ dodává pro Metro.
Už loni se velkým boomem stala celkem kontroverzní matcha. Jde o velmi silný druh japonského zeleného čaje, který se výrazně liší od běžně louhovaných čajů. Zásadní rozdíl mezi klasickým zeleným čajem spočívá ve způsobu konzumace. U klasického čaje pijeme pouze výluh z lístků, takže do těla přijímáme jen část účinných látek, které čajovník obsahuje. „Při pití matchy konzumujeme celý list čajovníku jemně rozemletý na prášek. Díky tomu tělo přijímá téměř sto procent účinných látek, které list obsahuje,“ vysvětluje Petr Patočka, zakladatel značky Matcha Tea. Jelikož obsahuje kofein, pro mnoho lidí jde o vhodnou alternativu kávy. Zatímco kofein z kávy se do těla uvolňuje prakticky okamžitě, ten z čaje matcha se uvolňuje postupně po dobu několika hodin.
|
Výrobci snižují procenta alkoholu, mladí mění návyky a Suchej únor sílí
„Nevinné párování“
Není tajemstvím, že mladá generace od alkoholu pomalu upouští. V tomto kontextu se rozšířil takzvaný sober curious trend (vědomé nepití – pozn. redakce), který nestojí na klasické abstinenci, ale na vědomé volbě. Neznamená to tedy pít automaticky, jen proto, že je pátek nebo že sklenka vína patří ke každému setkání. Lidé spíš zkoušejí, kdy alkohol opravdu chtějí, a kdy ne. Až třetina generace Z uvádí, že nepije alkohol vůbec a 36 % ho vynechává kvůli psychické pohodě. Většina sober curious lidí alkohol úplně nevylučuje, jen ho přestává pít ze zvyku.
Suchej únor
Většina lidí, kteří drží Suchý únor, se k alkoholu vrátí, ale obvykle pije méně a méně často.
Změna je vidět i v číslech. Frekvence pití klesá a část hostů v současnosti při návštěvě baru záměrně volí nealko alternativu. Tomu odpovídá i nabídka, podle britské studie se prodeje nealkoholických nápojů za poslední roky téměř zdvojnásobily a mladí si stále častěji vybírají nápoje kvůli funkci, náladě či chuti, nikoliv kvůli intoxikaci.
To potvrzuje také Miroslav Šole, generální ředitel kreativní kuchyně Levitate. „Nabízíme „nevinné“ párování, které je stále populárnější. Pro nás je příprava speciálních nealko nápojů velmi náročná, neboť nápoje musí ladit s jídlem. Nejsou tedy jen takzvaně na žízeň, ale slouží i jako podporovatelé chuti,“ vysvětluje pro Metro.