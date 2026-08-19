Sucho odhalilo tajemství Orlíku, na horách zatím mrzlo. Takto extrémní léto Česko ještě nezažilo

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  13:31
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Zátočina s loděmi na orlické přehradě (2026)

Zátočina s loděmi na orlické přehradě (2026) | foto: Lundák PetrMAFRA

Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,...
Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)
Pohled na vyprahlé břehy Orlíku z srpna 2026.
Podle vodohospodářů je Orlík na extrémní sucha připraven.
30 fotografií
Letní tropy a extrémní sucho v Česku sice ukončily silné bouřky, vlna horka ale předtím stihla napáchat značné škody. Teplotní rekordy padaly po celém Česku a neobvyklou podívanou nabídla například přehrada Orlík, jejíž hladina klesla na historické minimum.

Vlnu extrémních veder a dlouhotrvajícího sucha ukončily v Česku začátkem týdne silné bouřky. Než však přišlo alespoň částečné ochlazení, rekordní teploty a minimální srážky drasticky zasáhly krajinu i vodní toky. Mimořádný úbytek vody se nevyhnul ani Vltavské kaskádě.

Už to prostě nejde. Sucho ukončilo sezonu na Orlíku, lodě teď na břeh tahají jeřábem

Postupující klimatická změna

Díky odpouštění vody z přehrad se dařilo držet průtok Vltavy v Praze na bezpečných 40 m³/s. Bez zásob z Orlíku a Slap by řeka v metropoli klesla na pouhou třetinu a ohrozila ekosystém i odběry vody. Masivní nadlepšování toku si však vybralo svou daň v podobě historického poklesu hladin. Vodohospodáři museli dokonce počítat se scénářem, který nastává zhruba jednou za půl století, tedy čerpáním zásobní vody ze Slap. Tato situace byla důsledkem nejen mimořádně nepříznivých hydrologických podmínek, ale také postupující klimatické změny, která zvyšuje četnost i délku období sucha.

Podle vodohospodářů je Orlík na extrémní sucha připraven.

„Letošní hydrologické sucho bylo mimořádně intenzivní a dlouhé. Vltavská kaskáda však byla navržena tak, aby dokázala zvládat i takto extrémní hydrologické situace,“ vysvětluje generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala. „Naším úkolem je zajistit minimální odtok z vodního díla Vrané v množství 40 m³/s a nadlepšovat dolní tok Vltavy i Labe. To se daří, byť za cenu postupného poklesu hladin nádrží. Nejde ale o stav, se kterým by se v návrhu Vltavské kaskády nepočítalo, naopak. Zásobní objemy vodních nádrží Orlík a Slapy byly navrženy právě pro zvládání takto extrémních období,“ říká Kubala.

Ústup vodní hladiny z vyprahlého břehu však nabídl i nečekanou podívanou. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak vypadal rekordně vyschlý Orlík a jaká tajemství ustupující voda po letech odhalila.

Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík, ale i na polích či na rybnících a vyschlých potocích. (29. července 2026)
Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)
Pohled na vyprahlé břehy Orlíku z srpna 2026.
Podle vodohospodářů je Orlík na extrémní sucha připraven.
Mimořádné srpnové sucho v roce 2026 srazilo hladinu vodního přehrady Orlík na minimum.
30 fotografií

Teplotní extrémy v Česku a na Slovensku

Letošní léto bylo extrémně suché a tropické teploty potrápily nejen Českou republiku, ale také další evropské země. Už 28. června 2026, tedy pouhých 7 dní po začátku astrologického léta, padl první z teplotních rekordů. V Doksanech bylo naměřeno 41,9 °C. Další rekordní teploty byly podle dat Českého hydrometeorologického ústavu naměřeny během celého léta.

Pátek a sobota chladnější, pak znovu tropy: Aktuální předpověď počasí do konce prázdnin
  • 4. srpna 2026 byla ve stanici Plzeň – Bolevec naměřena teplota 41,5 °C, přičemž teplota nad 40 °C byla zaznamenána na 12 stanicích a denní rekord pro 4. srpen pokořily či dorovnaly úplně všechny stanice v Česku s alespoň třicetiletou historií měření.
  • 6. srpna 2026 padl teplotní rekord na Slovensku, když na stanici v Dolných Plachtincích naměřili historických 42,2 °C, čímž překonali nejen dosavadní maxima Česka, Rakouska, Polska či Německa, ale dokonce i maďarský národní rekord 42,0 °C.
  • Zatímco v sobotu 16. srpna 2026 vystoupala teplota v Doksanech na tropických 37,1 °C, na stanici Jelení v Krušných horách naměřili ve středu mrazivých −3,5 °C. Teplotní extrém uplynulého týdne na severu Čech tak dosáhl rozptylu více než 40 stupňů Celsia.

Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík, ale i na polích či na rybnících a vyschlých potocích. (29. července 2026)

Extrémní bouřky zasáhnou Česko

Tento týden vystřídaly nadprůměrné teploty ochlazení a bouřky. Ale ani ty se neobejdou bez extrémů.

  • Podle aktuální výstrahy meteorologů zasáhnou Česko v souvislosti se zvlněnou studenou frontou silné bouřky s nárazy větru až 70 km/h, které se objeví nejprve v druhé polovině noci na čtvrtek severozápad Čech.
  • Od čtvrtečního odpoledne přinesou na jihovýchod území i kroupy a přívalové srážky kolem 30 mm.
  • V pátek se riziko dalších velmi silných bouřek rozšíří na většinu republiky s výjimkou severozápadu.
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