Kašlu, co to znamená? Jaké jsou druhy kašle a co o našem aktuálním zdravotním stavu vypovídají?

Suchý, dráždivý - obvykle doprovází virová onemocnění. Vyčerpává, namáhá svaly břicha a hrudník a nedochází při něm k odkašlávání. Někdy se zintenzivňuje večer, po ulehnutí do postele. V tomto případě je vhodné podávat lék, který kašel utlumí.

Vlhký (též produktivní) – pravidla následuje po odeznění kašle suchého, protože sliznice dýchacích cest produkuje ve zvýšené míře hlen, který se v dýchacích cestách hromadí. Kašel pomáhá tělu se hlenu zbavit a udržuje tak dýchací cesty průchozí. V této fázi onemocnění není dobré kašel potlačovat, ale je třeba odkašlávání naopak podporovat.