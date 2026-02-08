Národní liga amerického fotbalu má před sebou už jen úplný vrchol. Finále NFL je nejen sportovním svátkem, ale i velkým divadlem. Sledují ho miliony diváků po celém světě a uvidí i tradiční poločasovou show, včetně vystoupení populárních hudebních hvězd. Finálové klání obstarají týmy Seattle Seahawks a New England Patriots. Jak bude monstrózní událost vypadat najdete v našem textu.
V kolik hodin začíná Super Bowl?
Super Bowl LX se odehraje v noci na pondělí 9. února na Levi’s Stadium v Santa Claře, v Kalifornii (USA). Výkop je naplánován na 18:30 místního času, což odpovídá 00:30 SEČ v Česku.
Kdo si lets zahraje o pohár?
V letošním finále se utkají:
- Seattle Seahawks – vítěz NFC (National Football Conference), tým s bohatou historií a ambicemi na zisk druhého titulu. Naposledy vyhrál Super Bowl v roce 2014.
- New England Patriots – vítězové AFC (American Football Conference), míří za svým sedmým triumfem ve finále. Pokud uspějí, stanou se nejúspěšnějším týmem ligové historie.
Poločas, o kterém se mluví
Halftime Show Super Bowlu je vždy kulturním fenoménem a rok 2026 nebude výjimkou:
- Hlavní hvězdou bude Bad Bunny – portorický zpěvák a hudebník.
- Pro Bad Bunnyho jde o zásadní milník: poprvé v historii povede poločasovou show Super Bowlu sólový interpret z Latinské Ameriky, který zpívá převážně španělsky.
- Halftime Show je vysílána globálně a patří k nejsledovanějším hudebním momentům roku. V televizní sledovanosti často překonává samotný sportovní zápas.
Program před výkopem
Předzápasový program Super Bowlu odstartuje speciální vystoupení kapely Green Day, následovat bude „America the Beautiful“ v podání Brandi Carlile, „Lift Every Voice and Sing“ zazpívá Coco Jones a celý ceremoniál tradičně uzavře americká hymna v podání Charlieho Putha.
Kde sledovat Super Bowl 2026?
Přímý přenos Super Bowlu 2026 můžete sledovat na Nova Sport 1. Tento kanál má vysílací práva v České republice i během sezony NFL a bude přenášet i studia před a po zápase.
Nova Sport 1 má v nabídce většina českých televizních operátorů (např. Oneplay, Vodafone TV, Telly, Magenta TV, Skylink).
Vítězové minulých ročníků
|Ročník
|Vítěz
|Poražený finalista
|Výsledek
|2025
|Philadelphia Eagles
|Kansas City Chiefs
|40:22
|2024
|Kansas City Chiefs
|San Francisco 49ers
|25:22 po prodloužení
|2023
|Kansas City Chiefs
|Philadephia Eagles
|38:25
|2022
|Los Angeles Rams
|Cincinnati Bengals
|32:20
|2021
|Tampa Bay Buccaneers
|Kansas City Chiefs
|31:9
|2020
|Kansas City Chiefs
|San Francisco 49ers
|31:20
|2019
|New England Patriots
|Los Angeles Rams
|13:3
|2018
|Philadelphia Eagles
|New England Patriots
|41:33
|2017
|New England Patriots
|Atlanta Falcons
|34:28
|2016
|Denver Broncos
|Carolina Panthers
|24:10
|2015
|New England Patriots
|Seattle Seahawks
|28:24