Super Bowl je tu. Vrchol Národní liga amerického fotbalu je sportovním svátkem a velkou show. Finále NFL pravidelně sledují miliony diváků, v roce 2026 se proti sobě utkají týmy Seattle Seahawks a New England Patriots. Jak bude monstrózní událost vypadat a kde Super Bowl sledovat?

Quarterback Seattle Seahawks Sam Darnold | foto: Profimedia.cz

Národní liga amerického fotbalu má před sebou už jen úplný vrchol. Finále NFL je nejen sportovním svátkem, ale i velkým divadlem. Sledují ho miliony diváků po celém světě a uvidí i tradiční poločasovou show, včetně vystoupení populárních hudebních hvězd. Finálové klání obstarají týmy Seattle Seahawks a New England Patriots. Jak bude monstrózní událost vypadat najdete v našem textu.

V kolik hodin začíná Super Bowl?

Super Bowl LX se odehraje v noci na pondělí 9. února na Levi’s Stadium v Santa Claře, v Kalifornii (USA). Výkop je naplánován na 18:30 místního času, což odpovídá 00:30 SEČ v Česku.

Kdo si lets zahraje o pohár?

V letošním finále se utkají:

  • Seattle Seahawks – vítěz NFC (National Football Conference), tým s bohatou historií a ambicemi na zisk druhého titulu. Naposledy vyhrál Super Bowl v roce 2014.
  • New England Patriots – vítězové AFC (American Football Conference), míří za svým sedmým triumfem ve finále. Pokud uspějí, stanou se nejúspěšnějším týmem ligové historie.

Trump letos vynechá Super Bowl. Má to daleko, pustil se i do vystupujících umělců

Poločas, o kterém se mluví

Halftime Show Super Bowlu je vždy kulturním fenoménem a rok 2026 nebude výjimkou:

  • Hlavní hvězdou bude Bad Bunny – portorický zpěvák a hudebník.
  • Pro Bad Bunnyho jde o zásadní milník: poprvé v historii povede poločasovou show Super Bowlu sólový interpret z Latinské Ameriky, který zpívá převážně španělsky.
  • Halftime Show je vysílána globálně a patří k nejsledovanějším hudebním momentům roku. V televizní sledovanosti často překonává samotný sportovní zápas.

Program před výkopem

Předzápasový program Super Bowlu odstartuje speciální vystoupení kapely Green Day, následovat bude „America the Beautiful“ v podání Brandi Carlile, „Lift Every Voice and Sing“ zazpívá Coco Jones a celý ceremoniál tradičně uzavře americká hymna v podání Charlieho Putha.

New England Patriots vyhlíží Super Bowl, poprvé bez Bradyho. Čeká je Seattle

Kde sledovat Super Bowl 2026?

Přímý přenos Super Bowlu 2026 můžete sledovat na Nova Sport 1. Tento kanál má vysílací práva v České republice i během sezony NFL a bude přenášet i studia před a po zápase.

Nova Sport 1 má v nabídce většina českých televizních operátorů (např. Oneplay, Vodafone TV, Telly, Magenta TV, Skylink).

Vítězové minulých ročníků

RočníkVítězPoražený finalistaVýsledek
2025Philadelphia EaglesKansas City Chiefs40:22
2024Kansas City ChiefsSan Francisco 49ers25:22 po prodloužení
2023Kansas City ChiefsPhiladephia Eagles38:25
2022Los Angeles RamsCincinnati Bengals32:20
2021Tampa Bay BuccaneersKansas City Chiefs31:9
2020Kansas City ChiefsSan Francisco 49ers31:20
2019New England PatriotsLos Angeles Rams13:3
2018Philadelphia EaglesNew England Patriots41:33
2017New England PatriotsAtlanta Falcons34:28
2016Denver BroncosCarolina Panthers24:10
2015New England PatriotsSeattle Seahawks28:24

