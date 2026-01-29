Super Bowl 2026: Kdo proti sobě nastoupí a kdo se postará o Halftime Show?

Aleš Dostál
Aleš Dostál
Sport   15:21
Super Bowl se blíží. Vrchol Národní liga amerického fotbalu je sportovním svátkem a velkou show. Finále NFL pravidelně sledují miliony diváků, v roce 2026 se proti sobě utkají týmy Seattle Seahawks a New England Patriots. Jak bude monstrózní událost vypadat a kde Super Bowl sledovat? Odpovědi najdete v textu níže.

Quarterback Seattle Seahawks Sam Darnold | foto: Profimedia.cz

Národní liga amerického fotbalu má před sebou už jen úplný vrchol. Finále NFL je nejen sportovním svátkem, ale i velkým divadlem. Sledují ho miliony diváků po celém světě a uvidí i tradiční poločasovou show, včetně vystoupení populárních hudebních hvězd. Finálové klání obstarají týmy Seattle Seahawks a New England Patriots. Jak bude monstrózní událost vypadat najdete v našem textu.

Kdy Super Bowl 2026 koná?

Super Bowl LX se odehraje v noci na pondělí 9. února na Levi’s Stadium v Santa Claře, v Kalifornii (USA). Výkop je naplánován na 18:30 místního času, což odpovídá 00:30 SEČ v Česku.

Kdo si lets zahraje o pohár?

V letošním finále se utkají:

  • Seattle Seahawks – vítěz NFC (National Football Conference), tým s bohatou historií a ambicemi na zisk druhého titulu. Naposledy vyhrál Super Bowl v roce 2014.
  • New England Patriots – vítězové AFC (American Football Conference), míří za svým sedmým triumfem ve finále. Pokud uspějí, stanou se nejúspěšnějším týmem ligové historie.

Trump letos vynechá Super Bowl. Má to daleko, pustil se i do vystupujících umělců

Poločas, o kterém se mluví

Halftime Show Super Bowlu je vždy kulturním fenoménem a rok 2026 nebude výjimkou:

  • Hlavní hvězdou bude Bad Bunny – portorický zpěvák a hudebník.
  • Pro Bad Bunnyho jde o zásadní milník: poprvé v historii povede poločasovou show Super Bowlu sólový interpret z Latinské Ameriky, který zpívá převážně španělsky.
  • Halftime Show je vysílána globálně a patří k nejsledovanějším hudebním momentům roku. V televizní sledovanosti často překonává samotný sportovní zápas.

Program před výkopem

Předzápasový program Super Bowlu odstartuje speciální vystoupení kapely Green Day, následovat bude „America the Beautiful“ v podání Brandi Carlile, „Lift Every Voice and Sing“ zazpívá Coco Jones a celý ceremoniál tradičně uzavře americká hymna v podání Charlieho Putha.

New England Patriots vyhlíží Super Bowl, poprvé bez Bradyho. Čeká je Seattle

Hlavní osobnosti týmů

  • Seahawks: Sam Darnold (QB), Jaxon Smith‑Njigba (WR), Devon Witherspoon (CB), Kenneth Walker III a Zach Charbonnet (RB).
  • Patriots: Drake Maye (QB), Stefon Diggs (WR), TreVeyon Henderson (RB), Milton Williams (DT), Christian Gonzalez & Carlton Davis III (CB).

Zkratky: QB – Quarterback, WR – Wide Receiver, RB – Running Back, CB – Cornerback, DT – Defensive Tackle.

Kde sledovat Super Bowl 2026?

Přímý přenos Super Bowlu 2026 můžete sledovat na Nova Sport 1. Tento kanál má vysílací práva v České republice i během sezony NFL a bude přenášet i studia před a po zápase.

Nova Sport 1 má v nabídce většina českých televizních operátorů (např. Oneplay, Vodafone TV, Telly, Magenta TV, Skylink).

Vítězové minulých ročníků

RočníkVítězPoražený finalistaVýsledek
2025Philadelphia EaglesKansas City Chiefs40:22
2024Kansas City ChiefsSan Francisco 49ers25:22 po prodloužení
2023Kansas City ChiefsPhiladephia Eagles38:25
2022Los Angeles RamsCincinnati Bengals32:20
2021Tampa Bay BuccaneersKansas City Chiefs31:9
2020Kansas City ChiefsSan Francisco 49ers31:20
2019New England PatriotsLos Angeles Rams13:3
2018Philadelphia EaglesNew England Patriots41:33
2017New England PatriotsAtlanta Falcons34:28
2016Denver BroncosCarolina Panthers24:10
2015New England PatriotsSeattle Seahawks28:24

