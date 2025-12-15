Příspěvek na bydlení, který jen v Praze pobíralo v půlce roku 2025 skoro 40 tisíc žadatelů, bude končit. Stejně jako přídavek na dítě, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Tuto formu státní pomoci vyplácí potřebným Úřad práce, co nevidět ji ale nahradí nová, jednotná superdávka. Dosáhnout na ni bude mnohem těžší než na nynější dávky. Je velmi pravděpodobné, že mnoho lidí, kteří příspěvky pobírají nyní, už superdávku nedostanou. Toto nepříjemné zjištění si ale díky včasné žádosti můžete aspoň odložit o několik měsíců. Jak?
Proč je důležité požádat do 31. 12. 2025
Žádost o superdávku si musíte podat do konce roku, čili do 31. prosince 2025. „Pokud žádost podáte v tomto období, budete mít zajištěnou plynulou návaznost výplaty – až do dubna 2026 budete dostávat původní dávky a od května 2026 už pouze superdávku, pokud na ni budete mít nárok,“ vysvětluje ministerstvo práce a sociálních věcí.
Původní dávka se oproti té nové v mnohém liší. Zohledňuje například to, zda děti v dané domácnosti plní školní docházku, nebo zda všichni práceschopní dospělí pracují. Především se ale její schvalování řídí i takzvaným majetkovým testem, kvůli němuž se dá očekávat, že mnozí stávající příjemci dávek na superdávku nebudou mít nárok. Pokud mezi ně patříte, podáním žádosti včas si zajistíte státní podporu aspoň ještě do konce dubna.
|Jeden člověk
|200 000 Kč
|Dva lidé
|250 000 Kč
|Tři lidé
|300 000 Kč
|Čtyři lidé
|350 000 Kč
|Pět lidí
|400 000 Kč
|
SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?
Co se stane, když termín do 31. prosince 2025 nestihnete a žádost si podáte po 1. lednu 2026? Budete na tom stejně jako lidé, kteří zatím žádný se čtyř příspěvků nepobírali a žádají poprvé. Na posouzení vaší žádosti budou mít úředníci 30 dní (u složitých případů až 60), takže i v případě kladného vyřízení se může stát, že podpora od státu vám bude v lednu a únoru chybět. Navíc nevyužijete přechodného období, kdy by vám stát ještě mohl posílat staré dávky, které jsou mnohdy vyšší, než budou ty nově vypočtené.
A co když jste dosud žádnou z rušených dávek nepobírali? O superdávku si můžete požádat kdykoli, a to už od 1. října. „Pokud žádost podáte do konce roku 2025, bude vyřízena do 90 dnů,“ sděluje ministerstvo.
|Klient
|Žádost o superdávku
|Leden- duben 2026
|Od května 2026
|Stávající klient (pobírá některý se 4 příspěvků)
|žádost podaná do 31.12.2025
|Pobírá staré příspěvky.
|Pobírá novou superdávku, pokud na ni vznikl nárok.
|žádost podaná po 1.1.2026
|Pobírá superdávku, pokud na ni má nárok
|Nadále pobírá superdávku.
|Nový klient
|žádost podaná po 1.1. 2026
|Pobírá superdávku, pokud na ni má nárok.
|Nadále pobírá superdávku.
Jak požádat o superdávku 2026
Nejpohodlnější možností je využít portál MPSV Jenda nebo aplikaci Jenda. Tu si můžete stáhnout pro iPhone v AppStoru nebo v Google Play pro Android. K přihlášení budete potřebovat prokázat svoji identitu. K tomu vám může posloužit: mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, bankovní identita a některé další prostředky Identity občana.
Jenda vás provede podáním žádosti krok za krokem. Obsahuje vysvětlivky, poradí, co máte vyplnit a co doložit. Ministerstvo práce připravilo také soubor návodných videí, které vám mohou pomoci se v Jendovi zorientovat.
|
Člověk v tísni: Zájem o pomoc se superdávkou je v Karlovarském kraji velký
Jedno z návodných videí, které připravilo MPSV pro zájemce o superdávku:
Kdy mají otevřeno úřady práce?
O superdávku si můžete požádat také na úřadě práce, pod který spadáte. Je dobré si předem rezervovat termín, abyste nemuseli čekat. Při osobní návštěvě jste samozřejmě vázaní úředními hodinami a také počtem žadatelů, kteří jsou před vámi. Proto tento způsob podání žádosti na poslední chvíli nedoporučujeme.
Pokud se k němu přesto odhodláte, měli byste vědět:
- Úřady práce mají o vánočních svátcích a také 31. prosince 2025 zavřeno. Naopak ve všední dny od 1. prosince do Vánoc platí rozšířené úřední hodiny.
- 29. a 30. prosince (v pondělí a úterý) fungují úřady práce v klasických úředních hodinách. Tyto dva dny jsou tedy poslední, kdy si můžete podat žádost osobně do konce roku.
- 31. prosince a také 1. ledna 2026 budou úřady zavřené.
Teoreticky je možné si o superdávku zažádat také přes datovou schránku, tento způsob ale nedoporučujeme, je při něm obtížné pohlídat si, co vše musíte doložit a přiložit k žádosti. Navíc i ministerstvo uvádí žádost přes Jendu jako preferovaný způsob.