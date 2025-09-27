Superdávku, neboli sjednocenou dávku státní sociální podpory, zavedl nový zákon o státní sociální pomoci. Nahradí čtyři dosavadní dávky, o které zájemci museli dosud žádat samostatně, o každou zvlášť. Místo nich budou nyní žádat jen o jednu jedinou superdávku, která má několik složek. Je určená na bydlení, živobytí a děti a kromě toho přináší i takzvaný pracovní bonus.
Jaké příspěvky končí?
Končí čtyři samostatné dávky, které dosud vyplácel Úřad práce: příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Naopak podpora v nezaměstnanosti, kterou mají lidé s pracovním úřadem spojenou nejčastěji, do superdávky zahrnutá nebude.
Jen v Praze pobíralo v polovině roku 2025 příspěvek na bydlení 38 985 domácností. Příspěvek na dítě pak dostávalo od státu 16 038 rodin. Příspěvek na živobytí v hlavním městě využívalo 4 649 příjemců a doplatek na bydlení 2 127 lidí. Všichni tito lidé si budou muset zažádat o novou superdávku, jinak na konci roku o státní podporu přijdou a v lednu už jim žádné peníze nepřijdou. Jak na to?
|
Čtyři dávky se spojí do jedné, v Praze převládá příspěvek na bydlení
Jak žádat o superdávku?
O superdávku žádá vždy jen jeden (dospělý) člen domácnosti. Jak upozornila mluvčí Úřadu práce Kateřina Pavlíková, je potřeba doložit souhlas ostatních členů domácnosti. Žádost lze podat osobně při návštěvě spádového úřadu práce, anebo online. Pokud si cestu na úřad chcete odpustit, využijte portál ministerstva práce Jenda nebo stejnojmennou mobilní aplikaci. K dispozici je pro mobily se systémem Android i pro iPhony.
|
Proč jsou Pražané bez práce? Půlka uchazečů přešla na online registraci
Každopádně musíte požádat včas: od 1. října do 31. prosince 2025. Následně vám úřad bude vyplácet podporu v současné výši, a to až do dubna 2026 (včetně). Od května už můžete očekávat superdávku. Ta může být vyšší i nižší než částka, kterou pobíráte nyní.
Když o superdávku nepožádáte včas, v lednu už žádné peníze nedostanete. Žádosti došlé po 1. lednu 2026 bude úřad brát jako žádosti nových klientů a jejich schvalování tak bude zdlouhavější.
Důležité termíny
1.10.-31.12. 2025 Je nutné podat žádost o novou superdávku, vyplácí se stále „staré“ dávky.
1.10.2025-30.4.2026 Úředníci zpracovávají a vyhodnocují došlé žádosti. V tomto přechodném období se stávajícím klientům stále vyplácejí původní dávky ve staré výši. Noví již dostanou superdávku, ale až poté, co doloží potřebné dokumenty a jejich žádost bude schválena.
Od 1.5.2026 Začínají výplaty nových superdávek i stávajícím klientům. „Staré“ příspěvky už nikdo nedostává, skončily na konci dubna.
Co se změní?
Superdávka je koncipovaná jinak než stávající systém podpory. Největší novinkou je to, že výše peněz, jaké mohou lidé a domácnosti dostat, závisí na jejich pracovní aktivitě. Tedy hlavně na tom, zda aspoň jeden z dospělých členů domácnosti pracuje.
Aby systém nebyl nespravedlivý k těm, kdo pracovat z vážných důvodů nemohou, bere zákon ohled na tzv. zranitelné osoby. Jsou to zejména rodiče malých dětí, důchodci, lidé s různými druhy postižení a samozřejmě také děti.
Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že zhruba třetina domácností bude mít superdávku vyšší, než dosavadní podporu. U třetiny se podpora naopak sníží a zbývající domácnosti změnu v příjmech nezaznamenají.
Jaké složky zahrnuje nová superdávka a kdo na ni bude mít nárok, zjistíte v tomto článku:
|
Nová superdávka je tu. Koho se týká, kdy začne platit a jak o ni žádat