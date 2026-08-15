Komiksové filmy to v posledních letech nemají jednoduché. A nová Supergirl to potvrzuje možná až příliš názorně. DC, respektive studio Warner Bros., do svého velkého sci-fi dobrodružství nasypalo stovky milionů dolarů, jenže diváci v kinech zůstali překvapivě vlažní. Výsledkem je jeden z největších finančních průšvihů letošního roku a překvapivě rychlý přesun do domácích obýváků.
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James Gunn má s novým DC velké plány. Po éře svého předchůdce – režiséra Zacka Snydera – se rozhodl postavit komiksový vesmír znovu od základů a postupně do něj dostat Supermana, Green Lanterny i méně tradiční hrdiny. Jenže zatímco Superman měl alespoň slušně našlápnuto, Supergirl přinesla studiu pořádně nepříjemnou studenou sprchu. A tentokrát opravdu nejde o drobné.
Minus 200 milionů dolarů
Supergirl s Milly Alcock v hlavní roli stála podle dostupných údajů přibližně 180 milionů dolarů. Dalších zhruba 120 milionů spolykala propagace. Celková investice se tak vyšplhala někam ke třem stovkám milionů dolarů. Po americkém startu kolem 37 milionů dolarů se však celosvětové tržby zastavily přibližně na 126 milionech. Pro studio je to velmi bolestivý výsledek a po započtení nákladů může ztráta podle odhadů vyšplhat až ke 200 milionům dolarů.
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Hollywood samozřejmě podobné katastrofy přežívá. Účetní dokážou zázraky a zisky z jiných projektů umějí nepříjemné červené číslo postupně rozpustit. Jenže pro DC jde o další nepříjemný signál v době, kdy se nový filmový vesmír teprve snaží přesvědčit diváky, aby mu dali šanci. Supergirl se nyní potichu přesunula do domácího prostředí, respektive na digitální platformy. Stalo se tak po rekordním zhruba měsíci a půl od kinopremiéry.
Prime, Rakuten a pak HBO Max
Na Apple TV je film aktuálně k zakoupení za 399 korun, případně si jej můžete půjčit za 329 korun. K dispozici jsou také bonusové materiály a dokonce balíček se Supermanem. Film je dostupný také ke koupi na Prime video a Rakutenu. Pokud jste lakomí, počkejte si. Je pravděpodobné, že se snímek relativně brzy (tak do měsíce a půl) objeví na své domovské platformě HBO Max. Zde si příběh Kary Zor-El a jejího superpsa Krypta budete moci užít bez příplatků, v rámci předplatného.
Co lidem vadilo
Diváci a kritici se u Supergirl rozhodně neshodli na tom, že jde o katastrofu. Velké ovace ale snímek také nesklízel. Největší pochvalu si v recenzích a na diskusních fórech odnášela Milly Alcock, která měla do role Kary přinést charizma a energii. Jenže samotný film jí údajně často házel klacky pod nohy. Kritice se nevyhnul hlavně scénář, který podle části recenzentů neuměl naplno využít zajímavou hrdinku. A příliš často se sahalo po známých klišé.