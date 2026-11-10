Ještě nedávno se zdálo, že James Gunn má u DC pevnou pozici. Společně s Peterem Safranem dostali za úkol nastartovat nové komiksové univerzum a vrátit značce někdejší slávu. Jenže po převzetí Warner Bros. společností Skydance přicházejí změny, které se dotknou i samotného vedení DC Studios. Gunn se Safranem ve svých funkcích skončí už 1. prosince. Jejich odchod přichází v době, kdy se nové DC univerzum teprve rozjíždí a jeho budoucnost rozhodně není jistá.
|
Supergirl už je online. Do domácností dorazila překvapivě rychle po propadáku v kinech
Od Marvelu rovnou ke konkurenci
Novým šéfem se stane Jeremy Latcham, což přitom není žádný nováček v komiksovém světě. Pokud jste jeho jméno také dosud neslyšeli, vězte, že v minulosti působil v Marvelu a podílel se na řadě zásadních projektů včetně prvního Iron Mana a Avengers. Zkušenosti má také s filmovým Spider-Manem. Pod jeho vedením by měly nově být nejen filmy, ale také seriály a animovaná tvorba DC. Čeká ho tedy kus práce.
Co bude se Supermanem?
Největší otázkou zůstává osud rozpracovaných projektů. Druhý Superman už je v postprodukci, takže jeho premiéru by změna vedení ohrozit neměla. Nejistější je situace kolem případného třetího filmu, na kterém chtěl Gunn pracovat. Minimálně scénář už má podle svých slov rozepsaný.
|
Superman se vrátil do kin před 20 lety. Češi na něj čekali „jen“ o měsíc déle, než Američané
Nové vedení tak bude muset rozhodnout, zda naváže na Gunnovy plány, nebo se vydá úplně jiným směrem. DC se totiž zatím nepodařilo vybudovat komiksové univerzum, které by mohlo dlouhodobě konkurovat Marvelu. Z projektů spadajících pod Gunnovo vedení se zatím jako nejvýraznější úspěch rýsuje hororový Clayface. Ten je ale spíše žánrovou odbočkou, takovou filmovou jednohubkou, než skutečným pilířem nového univerza.
|
Srůstající oční víčko, záchodky v letadle a pořádná dávka hnusu. Batmanovský záporák ukazuje tvář
Samotný Superman navíc zůstal za očekáváními, a to jak po stránce tržeb, tak přijetí u diváků a kritiků. O výsledcích Supergirl, která se rovněž potýká s nepříznivými ohlasy, raději ani nemluvě.
Strážci galaxie 4?
Závěrem si pojďme trochu zaspekulovat. Jak upozorňuje například tuzemský filmový web MovieZone.cz, nemusí být náhoda, že se Gunnovo jméno začíná znovu spojovat s jeho někdejším působištěm.
„Vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby si Gunna zpátky stáhl Marvel a začal kutit čtyřku Strážců Galaxie,“ píše dlouholetý redaktor MovieZone Matěj Svoboda.
|
DC restart se zasekl? Sestřenka Supermana sklízí po premiéře chválu i kritiku
Zatím jde jen o spekulace. Takový návrat by ale ovšem s sebou nesl pořádnou dávku svérázné hollywoodské ironie.