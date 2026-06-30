Zatímco v tuzemských kinech aktuálně řádí Supergirl s tváří Milly Alcock, fanoušci superhrdinů si mohou připomenout jedno kulaté výročí. Téměř na den přesně je to totiž dvacet let, co do amerických kin dorazil Superman se vrací (Superman Returns). Tento snímek svého času po dlouhé pauze vrátil Muže z oceli na filmová plátna a odstartoval novou éru filmových příběhů nejslavnějšího komiksového hrdiny.
Pokračování se ale snímek nedočkal. Především proto, že nenaplnil vysoká očekávání studia Warner Bros., které od něj čekalo velký restart celé značky.
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Dvojka nikdy nedorazila
Ačkoliv film nebyl u kritiků vysloveně neúspěšný, jeho komerční výkon byl spíš zklamáním vzhledem k obřímu rozpočtu a ambicím na novou franšízu. Studio navíc postupně změnilo strategii a místo přímého pokračování se rozhodlo celý koncept Supermana přepracovat od základu, což nakonec vedlo k restartu série v podobě filmu Muž z oceli (2013). V něm se stal představitelem nejslavnějšího superhrdiny světa Henry Cavill. A jak víme, i ten se dočkal po letech vyhazovu. Červenomodrý kostým s pláštěnkou nyní v kinech nosí herec David Corenswet.
O měsíc později
V roce 2006 bylo běžné, že se hollywoodské filmy do českých kin dostávaly se zpožděním několika týdnů oproti USA. Superman se vrací proto dorazil do českých kin s měsíčním zpožděním, konkrétně 27 července. Důvodem byla tehdejší distribuční praxe, kdy měl americký trh prioritu a evropské premiéry se plánovaly zvlášť podle lokalizace, dabingu a programových slotů kin. Zpoždění o měsíc bylo u velkých letních trháků standardem. Podobně to v té době měli například i filmy jako Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže nebo Šifra mistra Leonarda.
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Dnešní trend celosvětových premiér ve stejném týdnu se začal prosazovat až o několik let později. Globální premiéry, které proběhnou ve všech zemích během jednoho týdne, jsou běžné po roce 2013. Tato strategie se studiím vyplácí. Omezuje pirátství a usnadňuje sladění marketingu.