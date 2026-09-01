Jeden díl k večeři, druhý ještě před spaním. A další den znovu. Kdo má slabost pro televizní soutěže, bude mít letos v září z čeho vybírat. Vrací se SuperStar, do nové vily se stěhují účastníci Love Islandu a Křivoklát se chystá přivítat další věrné a zrádce. Sledovat všechno znamená také všechno stíhat. A to už bude chtít trochu plánování.
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Středy patří zpěvu
SuperStar začíná na Nově dnes ve 20.20, na Oneplay byl první díl dostupný už včera. Další televizní díly budou následovat každou středu, předtočené epizody nabídne platforma s jednodenním předstihem. Moderování se ujme Leoš Mareš, v porotě se potkají Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin. O známé tváře tedy nebude nouze, pozornost ale budou chtít získat hlavně soutěžící. Ve hře je vedle titulu i výhra dva miliony korun.
Pro někoho bude návrat SuperStar trochu nostalgie, pro jiného první setkání se soutěží, kterou doma sledovali rodiče. A nejspíš se zase neshodnou na tom, kdo opravdu umí zpívat. Letošní řadu doplní také vlastní aplikace a podcast, takže zájemci budou mít co sledovat a poslouchat i mezi jednotlivými díly.
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Vila si volno bere jen v neděli
O poznání častěji se bude hlásit Love Island. Šestá řada začne v pondělí 7. září večer na Oneplay a nové díly budou vycházet každý den kromě neděle. Úvodní epizodu odvysílá také Nova, a to v úterý 8. září ve 22.50. Do nové vily zamíří deset nezadaných. Mezi nimi například fotbalistka Amálie, řemeslník Jakub nebo majitel penzionu Maxo. Moderátorkou zůstává Zorka Hejdová a podle tvůrců se letošní série ponese ve znamení hříchu a pokušení. První seznamování a párování tak bude nejspíš tou jednodušší částí pobytu.
Právě Love Island může divákům ukrojit z týdne nejvíc času. Šest epizod znamená, že stačí dva večery vynechat a už máte co dohánět. Zvlášť pokud chcete rozumět tomu, co druhý den řeší kamarádi, a ne se při každém jménu ptát, kdo to vlastně je.
Komu tentokrát uvěříte?
Zrádci odstartují 16. září na prima+ a v neděli 20. září na Primě. Třetí řada se znovu odehraje na Křivoklátě s Vojtěchem Kotkem v roli hradního pána. Základ hry se nemění. Věrní hledají mezi sebou zrádce a u kulatého stolu se je snaží vyřadit. Zrádci potřebují zůstat neodhalení a přesvědčit ostatní, že právě jim mohou věřit. Prima slibuje temnější atmosféru a výraznější filmové zpracování.
Diváci se tak mohou znovu pustit do rozebírání každého zaváhání a podezřelého pohledu. A také do debat, proč někdo uvěřil zrovna tomu člověku, kterému by oni přece nevěřili ani slovo. Z pohodlí obýváku se podobná rozhodnutí hodnotí snadno.
Kolik hodin má váš večer?
Zkusme si tedy spočítat, co by sledování všech tří pořadů obnášelo. Pokud bychom v jednom týdnu počítali se šesti hodinovými díly Love Islandu, devadesátiminutovou SuperStar a hodinovým dílem Zrádců, dostaneme se na osm a půl hodiny. Tedy o půl hodiny víc, než trvá běžná osmihodinová směna.
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Výhodou sledování on-line je možnost pustit si díl, kdy se vám to hodí. Musíte ale dávat pozor na spoilery. Lepší nápad možná proto bude vybrat si jen jednu soutěž. A pokud chcete vidět všechny? Pak se hodí mít partnera, který to má stejně. Jinak vás vedle televizních vztahů čeká ještě jedno drama doma.