SuperStar, Love Island a Zrádci: Chcete stíhat všechny? Připravte si 8,5 hodiny

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  21:15
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Reklamní polep v pražském metru na novou řadu SuperStar se úplně nevyvedl. Rozjásaný dav má zdeformované obličeje. Je totiž vygenerovaný umělou inteligencí. | foto: Metro.cz

SuperStar, Love Island a Zrádci se vracejí téměř současně a televizní fanoušci tak budou mít na podzim o zábavu postaráno. Pokud ale nechcete přijít ani o jeden díl, připravte si každý týden osm a půl hodiny. A možná i tolerantního partnera.

Jeden díl k večeři, druhý ještě před spaním. A další den znovu. Kdo má slabost pro televizní soutěže, bude mít letos v září z čeho vybírat. Vrací se SuperStar, do nové vily se stěhují účastníci Love Islandu a Křivoklát se chystá přivítat další věrné a zrádce. Sledovat všechno znamená také všechno stíhat. A to už bude chtít trochu plánování.

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Středy patří zpěvu

SuperStar začíná na Nově dnes ve 20.20, na Oneplay byl první díl dostupný už včera. Další televizní díly budou následovat každou středu, předtočené epizody nabídne platforma s jednodenním předstihem. Moderování se ujme Leoš Mareš, v porotě se potkají Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin. O známé tváře tedy nebude nouze, pozornost ale budou chtít získat hlavně soutěžící. Ve hře je vedle titulu i výhra dva miliony korun.

Co nabídne první díl nové SuperStar? Diváci uvidí povedená i méně zdařilá vystoupení, silné životní příběhy a nečekaná setkání.

Pro někoho bude návrat SuperStar trochu nostalgie, pro jiného první setkání se soutěží, kterou doma sledovali rodiče. A nejspíš se zase neshodnou na tom, kdo opravdu umí zpívat. Letošní řadu doplní také vlastní aplikace a podcast, takže zájemci budou mít co sledovat a poslouchat i mezi jednotlivými díly.

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Vila si volno bere jen v neděli

O poznání častěji se bude hlásit Love Island. Šestá řada začne v pondělí 7. září večer na Oneplay a nové díly budou vycházet každý den kromě neděle. Úvodní epizodu odvysílá také Nova, a to v úterý 8. září ve 22.50. Do nové vily zamíří deset nezadaných. Mezi nimi například fotbalistka Amálie, řemeslník Jakub nebo majitel penzionu Maxo. Moderátorkou zůstává Zorka Hejdová a podle tvůrců se letošní série ponese ve znamení hříchu a pokušení. První seznamování a párování tak bude nejspíš tou jednodušší částí pobytu.

Nova zveřejnila účastníky nadcházející šesté série reality show Love Island. Poznáte některé z nich?

Právě Love Island může divákům ukrojit z týdne nejvíc času. Šest epizod znamená, že stačí dva večery vynechat a už máte co dohánět. Zvlášť pokud chcete rozumět tomu, co druhý den řeší kamarádi, a ne se při každém jménu ptát, kdo to vlastně je.

Komu tentokrát uvěříte?

Zrádci odstartují 16. září na prima+ a v neděli 20. září na Primě. Třetí řada se znovu odehraje na Křivoklátě s Vojtěchem Kotkem v roli hradního pána. Základ hry se nemění. Věrní hledají mezi sebou zrádce a u kulatého stolu se je snaží vyřadit. Zrádci potřebují zůstat neodhalení a přesvědčit ostatní, že právě jim mohou věřit. Prima slibuje temnější atmosféru a výraznější filmové zpracování.

Moderátorem show Zrádci bude už tradičně Vojta Kotek. Kdo dokáže přesvědčit ostatní, že právě jemu mohou věřit?

Diváci se tak mohou znovu pustit do rozebírání každého zaváhání a podezřelého pohledu. A také do debat, proč někdo uvěřil zrovna tomu člověku, kterému by oni přece nevěřili ani slovo. Z pohodlí obýváku se podobná rozhodnutí hodnotí snadno.

Kolik hodin má váš večer?

Zkusme si tedy spočítat, co by sledování všech tří pořadů obnášelo. Pokud bychom v jednom týdnu počítali se šesti hodinovými díly Love Islandu, devadesátiminutovou SuperStar a hodinovým dílem Zrádců, dostaneme se na osm a půl hodiny. Tedy o půl hodiny víc, než trvá běžná osmihodinová směna.

Porota SuperStar 2026 má brněnskou posilu. Které hvězdy talentová show vystřelila ke slávě?

Výhodou sledování on-line je možnost pustit si díl, kdy se vám to hodí. Musíte ale dávat pozor na spoilery. Lepší nápad možná proto bude vybrat si jen jednu soutěž. A pokud chcete vidět všechny? Pak se hodí mít partnera, který to má stejně. Jinak vás vedle televizních vztahů čeká ještě jedno drama doma.

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