SuperStar se po 5 letech vrátí na obrazovky. Kdy poběží 8. řada soutěže talentů?

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  13:33
Fanoušci emocemi nabité show, která mění životy talentovaných zpěváků, se mohou radovat. Už letos na podzim se totiž má vysílat 8. řada oblíbené televizní soutěže Česko Slovenská SuperStar. Po pětileté pauze se mohou diváci těšit na nové tváře, které se pokusí ovládnout prime-time víkendových večerů. Na finální potvrzení premiéry i konkrétního vysílacího času si ale budeme muset počkat.

SuperStar na Voyo | foto: Voyo.cz

Soutěž poběží tradičně na TV Nova v Česku a na TV Markíza na Slovensku. Epizody budou dostupné i on-line na platformě Oneplay, kde je bude možno sledovat s předstihem.

Porota SuperStar

SuperStar není jen obyčejná pěvecká soutěž. Je to emočně nabitá cesta, která začíná v nekonečných frontách na castinzích. Tisíce uchazečů se snaží probojovat přes první kola, ve kterých čelí nejen nervozitě, ale i nekompromisnímu hodnocení poroty. Od roku 2009 se v roli hodnotících vystřídala velká jména českého a slovenského hudebního světa, jako Dara Rolins, Ewa Farna, Helena Zeťová, Ben Cristovao nebo Rytmus.

Poslední členové poroty SuperStar:

  • Pavol Habera: Je členem poroty od roku 2009, považuje se za stálici a přísného „kata“. I když je k soutěžícím nekompromisní, diváci oceňují jeho upřímnost a odbornost.
  • Leoš Mareš: Dlouholetý moderátor SuperStar zasedl do porotcovského křesla v 6. a 7. řadě (2020 a 2021). Jako porotce ukázal „čuch“ na talentované soutěžící.
  • Monika Bagárová: Poprvé se ujala role porotkyně roku 2020, 11 let poté, co soutěž sama absolvovala. Diváci ji oceňovali jako empatickou porotkyni, která se soutěžícími prožívala jejich emoce, přesto dokázala být i kritická.
  • Patricie Pagáčová: Jako jediná „nehudebnice“ v porotě zastává hlas lidu. Diváky si získala humorem a charismatickým hodnocením soutěžících.
  • Marián Čekovský: Talentovaný hudebník vnesl do porotcovské pětice humor a laskavost, a to i v kritice soutěžících.

Moderátoři SuperStar

K duši soutěže neodmyslitelně patří také moderátoři, kteří baví diváky a podporují soutěžící. Nezapomenutelnou stopu zanechal zejména Leoš Mareš, který v posledních dvou ročnících SuperStar působil v roli porotce. Pro svou bezprostřednost a lidskost si sympatie získala v roli moderátorky soutěže také Jasmina Alagič. Finálové večery moderovala v poslední vysílané řadě zpěvačka Ewa Farna.

Bojím se nenaplněných očekávání fanoušků, říká Leoš Mareš

Koho proslavila SuperStar?

Pěvecká show pomohla nastartovat kariéru celé řadě talentovaných zpěváků a zpěvaček, kteří v současnosti vyprodávají velké koncertní haly. Kteří to jsou?

  • Aneta Langerová: První vítězka soutěže z roku 2004 (soutěž se začala vysílat pod názvem Česko hledá SuperStar). V současnosti patří k nejrespektovanějším českým umělkyním s mnoha cenami Anděl.
  • Ben Cristovao: I když nevyhrál, stal se jedním z nejúspěšnějších účinkujících soutěže.
  • Martin Chodúr: Svým hlasem připomínajícím Toma Jonese zvítězil v první československé řadě soutěže.
  • Monika Bagárová a Jan Bendig: Oba dokázali po působení v soutěži vybudovat úspěšné kariéry na české hudební scéně.
  • Celeste Buckingham: Finalistka druhé řady Česko Slovenské SuperStar dokázala zabodovat i v prestižní americké hitparádě Billboard a stala se mezinárodně uznávanou zpěvačkou.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Poslední šance přihlásit třídu do ekologické soutěže Hledej pramen vody

Zbývá už jen několik posledních volných míst v letošním ročníku ekologické soutěže Hledej pramen vody (OVAK). Projekt nabízí školním třídám jedinečnou příležitost vydat se na dobrodružnou cestu za...

19. února 2026

Běsnící muž stříkal slzný plyn, před policisty pak skočil ze sedmého patra

Ve středu ráno se v Plzni stala tragédie. Z okna v pátém patře nejprve vypadla...

Psychicky nemocný muž ve čtvrtek běsnil v bytě panelového domu v plzeňské části Bolevec. K agresivnímu pacientovi přivolala policejní hlídku posádka záchranky, poté, co na linku 155 oznamovatel...

19. února 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Cizinec hodil po policistech nůž, viní ho z pokusu o vraždu. Video ze zásahu má cenu

Cizinec zaútočil na policisty nožem, po jednom policistovi nůž i hodil

Napadení policistů v okrajové části Olomouce z loňského října překvalifikovali kriminalisté na pokus o vraždu. Osmatřicetiletého cizince, který na policisty zaútočil s nožem v ruce, původně obvinili...

19. února 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Zimní areály v Pardubickém kraji nabízejí stále dobré podmínky pro lyžování

ilustrační snímek

Zimní areály v Pardubickém kraji nabízejí stále dobré podmínky pro lyžování. Sjezdovky jsou otevřené na horách i v níže položených oblastech. Díky sněžení se...

19. února 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nový sníh zlepšil podmínky pro sjezdové i běžecké lyžování v Plzeňském kraji

ilustrační snímek

Nový sníh, kterého tento týden napadly až desítky centimetrů, výrazně zlepšil podmínky pro lyžování v Plzeňském kraji. V provozu je většina sjezdovek na...

19. února 2026  13:11,  aktualizováno  13:11

Ostrava vyhlásila architektonickou soutěž na proměnu svinovské sýpky

ilustrační snímek

Ostrava vyhlásila architektonickou soutěž o návrh rekonstrukce historické sýpky ve Svinově, která je jednou z nejstarších budov ve městě. Sýpka dlouhodobě...

19. února 2026  13:01,  aktualizováno  13:01

Případ urážek romských fotbalistů od Baníkovců policie odložila, viníky nenašla

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Kriminalisté odložili případ fotbalových fanoušků z Ostravy, kteří v listopadu ve vlaku údajně rasisticky uráželi malé romské fotbalisty. Incident policisté vyšetřovali pro podezření z trestného činu...

19. února 2026  12:02,  aktualizováno  14:45

Drama v mrazivé noci. Senior zkolaboval na vycházce, po procitnutí nevěděl, kde je

Policisté hledali v zimě a tmě ztraceného seniora, nemohl na nohy

Takhle si sobotní procházku kolem Novomlýnských nádrží starší muž zcela jistě nepředstavoval. Kousek od hráze se mu zamotala hlavu, omdlel a probral se až po několika hodinách do úplné tmy....

19. února 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Tramvajové výluky? Ano, už zase čekají o víkendu v Praze na cestující dopravní komplikace

Vůz pro případy pohotovostních nehod stojí na pražském Andělu. (2. dubna 2025)

Pražskou MHD ovlivní o tomto víkendu pár tramvajových výluk. Dopravní podnik upraví provoz na dvou úsecích a cestující musí počítat se změnami tras i zavedením náhradní autobusové dopravy.

19. února 2026  14:23

Vědci zjistili, že u volně žijících ryb v Česku se vyskytují psychoaktivní léky

ilustrační snímek

Vědci zjistili, že u jiker a následně i ryb se vyskytují psychoaktivní léky, které z odpadů unikají do vody. Na projektu mezinárodního týmu spolupracovali i...

19. února 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Rodiny v Sokolově mohou žádat o příspěvky na péči o handicapované děti

ilustrační snímek

V Sokolově mohou rodiny s handicapovanými dětmi požádat o finanční příspěvek. Jeho výše se odvíjí od stupně příspěvku na péči, žádat mohou všechny pečující...

19. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Tarifní mzdy zaměstnanců nemocnic Pardubického kraje se letos nezvýší

ilustrační snímek

Tarifní mzdy zaměstnanců společnosti Nemocnice Pardubického kraje, která zastřešuje pět krajských nemocnic akutní péče, se letos nezvýší. Financování zdravotní...

19. února 2026  12:31,  aktualizováno  12:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.