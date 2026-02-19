Soutěž poběží tradičně na TV Nova v Česku a na TV Markíza na Slovensku. Epizody budou dostupné i on-line na platformě Oneplay, kde je bude možno sledovat s předstihem.
Porota SuperStar
SuperStar není jen obyčejná pěvecká soutěž. Je to emočně nabitá cesta, která začíná v nekonečných frontách na castinzích. Tisíce uchazečů se snaží probojovat přes první kola, ve kterých čelí nejen nervozitě, ale i nekompromisnímu hodnocení poroty. Od roku 2009 se v roli hodnotících vystřídala velká jména českého a slovenského hudebního světa, jako Dara Rolins, Ewa Farna, Helena Zeťová, Ben Cristovao nebo Rytmus.
Poslední členové poroty SuperStar:
- Pavol Habera: Je členem poroty od roku 2009, považuje se za stálici a přísného „kata“. I když je k soutěžícím nekompromisní, diváci oceňují jeho upřímnost a odbornost.
- Leoš Mareš: Dlouholetý moderátor SuperStar zasedl do porotcovského křesla v 6. a 7. řadě (2020 a 2021). Jako porotce ukázal „čuch“ na talentované soutěžící.
- Monika Bagárová: Poprvé se ujala role porotkyně roku 2020, 11 let poté, co soutěž sama absolvovala. Diváci ji oceňovali jako empatickou porotkyni, která se soutěžícími prožívala jejich emoce, přesto dokázala být i kritická.
- Patricie Pagáčová: Jako jediná „nehudebnice“ v porotě zastává hlas lidu. Diváky si získala humorem a charismatickým hodnocením soutěžících.
- Marián Čekovský: Talentovaný hudebník vnesl do porotcovské pětice humor a laskavost, a to i v kritice soutěžících.
Moderátoři SuperStar
K duši soutěže neodmyslitelně patří také moderátoři, kteří baví diváky a podporují soutěžící. Nezapomenutelnou stopu zanechal zejména Leoš Mareš, který v posledních dvou ročnících SuperStar působil v roli porotce. Pro svou bezprostřednost a lidskost si sympatie získala v roli moderátorky soutěže také Jasmina Alagič. Finálové večery moderovala v poslední vysílané řadě zpěvačka Ewa Farna.
Bojím se nenaplněných očekávání fanoušků, říká Leoš Mareš
Koho proslavila SuperStar?
Pěvecká show pomohla nastartovat kariéru celé řadě talentovaných zpěváků a zpěvaček, kteří v současnosti vyprodávají velké koncertní haly. Kteří to jsou?
- Aneta Langerová: První vítězka soutěže z roku 2004 (soutěž se začala vysílat pod názvem Česko hledá SuperStar). V současnosti patří k nejrespektovanějším českým umělkyním s mnoha cenami Anděl.
- Ben Cristovao: I když nevyhrál, stal se jedním z nejúspěšnějších účinkujících soutěže.
- Martin Chodúr: Svým hlasem připomínajícím Toma Jonese zvítězil v první československé řadě soutěže.
- Monika Bagárová a Jan Bendig: Oba dokázali po působení v soutěži vybudovat úspěšné kariéry na české hudební scéně.
- Celeste Buckingham: Finalistka druhé řady Česko Slovenské SuperStar dokázala zabodovat i v prestižní americké hitparádě Billboard a stala se mezinárodně uznávanou zpěvačkou.