Superticho. Kde je na Zemi absolutní klid? Tudy nevedou žádné silnice ani letecké trasy

Autor: Marek Peška
  17:50
Velkoměsta a vlastně i ty menší zapadlé vesnice. Všude tam slyšíte ruch civilizace. Existují ale na Zemi místa, kde je absolutní ticho. A nebo se mu slušně blíží. Pozor, nejtišeji na planetě není v chrámech kdesi v tibetských horách!
Kam za „supertichem“. Podle akustického ekologa George Hemptona stojí za...

Kam za „supertichem“. Podle akustického ekologa George Hemptona stojí za návštěvu Národní park Grasslands. | foto: Profimedia Profimedia.cz

Kam za „supertichem“. Dunové pole Kelso v poušti Mojave. Tady uslyšíte jen...
Kam za „supertichem“. Landmannalaugar, česky Duhové hory na Islandu
Kam za „supertichem“. Botswana a její solné pláně Makgadikgadi
Kam za „supertichem“. Symbolem absence zvuků je považovaný Olympijský národní...
7 fotografií

Superutěsněná laboratoř s −20,6 decibely, hory daleko v horách na severu, skryté jeskyně v Mexiku. To jsou místa, kde si lze užít naprostý klid.

Lidé tady vydrží jen pár vteřin

Nejtišší prostor na Zemi se nachází v kampusu ve státě Washington, který nechala postavit firma Microsoft. Dokonale odhlučněná laboratoř bez pevné podlahy, která pluje na desítkách tlumivých pružinách, vám nechá pocítit hlasité proudění krve, praskání kloubů, tlukot srdce. Až se z toho lidem dělá nevolno. Vždyť právě zvukově utěsněné místnosti používají autoritářské režimy při výsleších. Kompletní izolaci se říká bílé mučení. Po několika hodinách v utěsněné místnosti bez oken se spoutanými rukami přichází silné halucinace a stav vězněného může skončit naprostým rozpadem osobnosti.

Komoru technologického gigantu lze však kdykoli opustit. Navíc se pyšní světovým rekordem, bylo tam naměřeno -20,6 decibelu. To třeba lidský dech má hodnotu 10 decibelů. Inženýři firmy tvrdí, že se tam dostáváme na samou hranici fyziky. Místnost se nedotýká samotné stavby. Komora vznikla pro testování nejrůznějších výrobků bohaté firmy.

Na ticho chudá Evropa

Evropa je na tichá místa chudá. Podle měření je nejtišším místem jeskyně Voronija na západním Kavkazu. Nachází se v jednom z nejvyšších vysokohorských vápencových masívů Arabika v údolí Ortobalagan. Je možné vydat se také v norské oblasti Atlanterhavsvegen. Tamní silnice mezi místními ostrovy je využívána pro natáčení vizuálně působivých reklam světových automobilek.

Opravdovou klidnou a tichou přírodu nabízí Kielder Forest v anglickém národním parku Northumberland stejnojmenného hrabství, kousek od hranic se Skotskem.

Kam za „supertichem“. Kielder Forest v anglickém národním parku Northumberland

Jedná se o velmi řídce osídlenou oblast plnou kopců. Evropská metropole zažívají několik let overturismus, sever Evropy na tom ještě není tak zle, i když i sem už masivní turistika pomalu proniká. I tak tady lze zažít ticho a klid. Jsme v oblasti Landmannalaugar, česky Duhové hory, na Islandu. Jde o druhou největší geotermální oblastí v této zemi. Hory se tady zabarvují do zelené, hnědé či oranžové.

Vyrazte za oceán, láká akustický ekolog

Usebrat se cestovatelé mohou na druhé straně oceánu. V jeskyních na Yukatánském poloostrově v Mexiku. Tady ruší snad jen padají kapky. Proslulá je Cenote Samula, kde se lze potápět.

Kam za „supertichem“. V jeskyních na Yukatánském poloostrově v Mexiku. Tady ruší snad jen padají kapky.

Podle akustického ekologa George Hemptona stojí za návštěvu také Národní park Grasslands v kanadské provincii Saskatchewan, kde je na rozloze téměř tisíce čtverečních kilometrů jen prérie a hustá síť jezer.

V americkém státě Washington je symbolem absence zvuků považovaný Olympijský národní park, který příští rok oslaví 50 let od vyhlášeni mezinárodní biosférickou rezervací.

Kam za „supertichem“. Symbolem absence zvuků je považovaný Olympijský národní park v americkém státě Washington.

Od roku 1981 patří na seznam světového dědictví UNESCO. Na jeho území roste rozsáhlý neporušený jehličnatý les. Nevedou tu žádné silnice, ve vzduchu tu nejsou letecké trasy. Je tam větší ticho než v Yellowstone nebo Grand Canyonu.

Druhou příčku v této disciplíně v USA obsazuje dunové pole Kelso v poušti Mojave. Tady uslyšíte jen „zpěv“ sypajícího se písku. Tamní duny dosahují až 200 metrů výšky.

Klidné pláně velikosti Švýcarska

No, a co na černém kontinentě? Tam podle odborníků jasně vede Botswana a její solné pláně Makgadikgadi, které se rozprostírají na místě někdejšího stejnojmenného jezera. Je velké zhruba jako Švýcarsko.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Kudy pojedou tramvaje a které linky zaniknou? Dozvíte se také v informačním voze 52T

Brožura popisující změny v MHD v následujících letech má 52 stran. To hlavní z...

Když se otevřel tunelový komplex Blanka, pro pražské řidiče šlo o velkou revoluci. Podobná bouře se teď chystá také pro cestující MHD. V roce 2028 bude hlavní město bohatší hned o šest nových...

11. listopadu 2025  6:56

Roky se stavěly jen dálnice, kraj teď ale nutně potřebuje obnovu železnice

Do Krnova by také měla vést vysokorychlostní trať.

Po letech, kdy se řešila hlavně obnova průmyslu a zaměstnanost, s důrazem na stavbu dálnic, přichází na řadu i železniční infrastruktura. Ale třeba peníze pro stavbu VRT nejsou jisté. Moravskoslezský...

11. listopadu 2025  6:52,  aktualizováno  6:52

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

11. listopadu 2025  6:48

Tramvajová revoluce ovlivní jízdní řády desítkám linek v Praze. Změny se týkají i autobusů

Tramvajové zastávky budou v místech autobusových.

Praha je uprostřed tramvajového boomu. Už nějakou dobu tramvaje zajíždí třeba do Slivence nebo do Libuše. Nové obratiště je také u OC Arkády Pankrác. Další tratě zároveň vznikají nebo mají už...

11. listopadu 2025  6:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Malešice a Nové Dvory získají rychlé tramvajové spojení do centra. Které linky sem pojedou?

Tramvajová trať Počernická

Obyvatelé Malešic a Modřan se brzy dočkají nových tramvajových tratí, které zrychlí cestu do centra. Tramvaje na trase do Malešic se rozjedou už koncem roku 2027, trať do Nových Dvorů pak na jaře...

11. listopadu 2025  6:45

Nejdelší lanovku v Česku čeká roční oprava, řídit se bude historickými fotkami

Pohled na Komáří vížku a lanovku focený z dronu.

Lanovou dráhu, která vede z Krupky na Teplicku na Komáří vížku, čeká v příštích dvanácti měsících velká rekonstrukce. Oprava kulturní památky, jež je také součástí Hornické kulturní krajiny Krupka,...

11. listopadu 2025  6:42,  aktualizováno  6:42

Hromadná nehoda na D35 u Olomouce. Bouraly kamiony, dodávka i osobní vůz

Nehoda na dálnici mezi Prostějovem a Olomoucí.

Dálnici D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí v úterý brzo ráno zastavila nehoda dvou nákladních vozidel, dodávky a osobního automobilu. Část dálničního úseku byli nuceni policisté zcela uzavřít. Na místě...

11. listopadu 2025  6:42

Místo ryb vytáhli tři muže z ohnivého pekla. Strach si zachránci ani nepřiznali

Dva zachránci (zleva) Tomáš Gazdík a Martin Bublík, kteří získali ocenění za...

Mimořádnou rozhodnost i odvahu prokázali dva rybařící elektrikáři ve Veselí nad Moravou. Před ohněm zachránili tři muže, na konci minulého týdne získali ocenění za mimořádně záslužný čin.

11. listopadu 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Každý zakoupený mák má skutečný význam. Nejen symbolický, ale i praktický, říká plukovník Speychal. Sbírka finišuje dnes

Pravé vlčí máky už v listopadu neseženete, proto oslavy provází symbolické...

Vlčí mák je obecně považován za univerzální symbol vzpomínek na oběti válek. Pokud bydlíte ve větším městě, či navštěvujete hromadné sportovní či kulturní akce, je téměř jisté, že jste již v...

11. listopadu 2025  4:01

Prezident Petr Pavel zakončí dvoudenní cestu po Karlovarském kraji

ilustrační snímek

Druhým dnem bude dnes pokračovat cesta prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou po Karlovarském kraji. Navštíví přírodní rezervaci Soos, debatovat bude s...

11. listopadu 2025,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní

Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy...

Hasiči ve Zlíně v pondělí večer po několika hodinách lokalizovali požár střechy budovy střední školy v České ulici na sídlišti Jižní Svahy, dále se tedy nešíří. Na místo nakonec přijelo třináct...

10. listopadu 2025  18:12,  aktualizováno  23:10

Lounští zastupitelé schválili schodkový rozpočet, saldo pokryje rezerva

ilustrační snímek

Lounští zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili rozpočet na rok 2026 s příjmy okolo 760 milionů korun a výdaji zhruba 830 milionů korun. Rozdíl radnice...

10. listopadu 2025  20:45,  aktualizováno  20:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.