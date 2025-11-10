Superutěsněná laboratoř s −20,6 decibely, hory daleko v horách na severu, skryté jeskyně v Mexiku. To jsou místa, kde si lze užít naprostý klid.
Lidé tady vydrží jen pár vteřin
Nejtišší prostor na Zemi se nachází v kampusu ve státě Washington, který nechala postavit firma Microsoft. Dokonale odhlučněná laboratoř bez pevné podlahy, která pluje na desítkách tlumivých pružinách, vám nechá pocítit hlasité proudění krve, praskání kloubů, tlukot srdce. Až se z toho lidem dělá nevolno. Vždyť právě zvukově utěsněné místnosti používají autoritářské režimy při výsleších. Kompletní izolaci se říká bílé mučení. Po několika hodinách v utěsněné místnosti bez oken se spoutanými rukami přichází silné halucinace a stav vězněného může skončit naprostým rozpadem osobnosti.
Komoru technologického gigantu lze však kdykoli opustit. Navíc se pyšní světovým rekordem, bylo tam naměřeno -20,6 decibelu. To třeba lidský dech má hodnotu 10 decibelů. Inženýři firmy tvrdí, že se tam dostáváme na samou hranici fyziky. Místnost se nedotýká samotné stavby. Komora vznikla pro testování nejrůznějších výrobků bohaté firmy.
Na ticho chudá Evropa
Evropa je na tichá místa chudá. Podle měření je nejtišším místem jeskyně Voronija na západním Kavkazu. Nachází se v jednom z nejvyšších vysokohorských vápencových masívů Arabika v údolí Ortobalagan. Je možné vydat se také v norské oblasti Atlanterhavsvegen. Tamní silnice mezi místními ostrovy je využívána pro natáčení vizuálně působivých reklam světových automobilek.
Opravdovou klidnou a tichou přírodu nabízí Kielder Forest v anglickém národním parku Northumberland stejnojmenného hrabství, kousek od hranic se Skotskem.
Jedná se o velmi řídce osídlenou oblast plnou kopců. Evropská metropole zažívají několik let overturismus, sever Evropy na tom ještě není tak zle, i když i sem už masivní turistika pomalu proniká. I tak tady lze zažít ticho a klid. Jsme v oblasti Landmannalaugar, česky Duhové hory, na Islandu. Jde o druhou největší geotermální oblastí v této zemi. Hory se tady zabarvují do zelené, hnědé či oranžové.
Vyrazte za oceán, láká akustický ekolog
Usebrat se cestovatelé mohou na druhé straně oceánu. V jeskyních na Yukatánském poloostrově v Mexiku. Tady ruší snad jen padají kapky. Proslulá je Cenote Samula, kde se lze potápět.
Podle akustického ekologa George Hemptona stojí za návštěvu také Národní park Grasslands v kanadské provincii Saskatchewan, kde je na rozloze téměř tisíce čtverečních kilometrů jen prérie a hustá síť jezer.
V americkém státě Washington je symbolem absence zvuků považovaný Olympijský národní park, který příští rok oslaví 50 let od vyhlášeni mezinárodní biosférickou rezervací.
Od roku 1981 patří na seznam světového dědictví UNESCO. Na jeho území roste rozsáhlý neporušený jehličnatý les. Nevedou tu žádné silnice, ve vzduchu tu nejsou letecké trasy. Je tam větší ticho než v Yellowstone nebo Grand Canyonu.
Druhou příčku v této disciplíně v USA obsazuje dunové pole Kelso v poušti Mojave. Tady uslyšíte jen „zpěv“ sypajícího se písku. Tamní duny dosahují až 200 metrů výšky.
Klidné pláně velikosti Švýcarska
No, a co na černém kontinentě? Tam podle odborníků jasně vede Botswana a její solné pláně Makgadikgadi, které se rozprostírají na místě někdejšího stejnojmenného jezera. Je velké zhruba jako Švýcarsko.