Superúplněk je za dveřmi. Máme přehled všech úplňků a novoluní v roce 2026

Tereza Hrabinová
Tereza Hrabinová
  19:20
První superúplněk roku 2026 nastane už 3. ledna a hned na začátku roku nabídne mimořádnou podívanou. Celkem nás čeká 13 úplňků, včetně dvou superúplňků a jednoho modrého úplňku. Ten vůbec největší vyjde symbolicky na Štědrý den.
Superúplněk v Praze. (30. srpna 2023)

Superúplněk v Praze. (30. srpna 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Úplněk přezdívaný Jelení měsíc svítí vedle věže Big Ben v Londýně. (10....
Úplněk na obloze vedle osvětlených oken kanceláří Evropské centrální banky...
Letošní největší superúplňek zachycený nad italským Římem
Měsíc v superúplňku zapadá za katedrálou svatého Basila v moskevském Kremlu v...
Níže přinášíme kompletní přehled všech úplňků i novoluní roku 2026 s přesnými časy a vysvětlení, co je superúplněk a co novoluní.

Úplňky v roce 2026

Měsíc 2026
MěsícDatumČas (SEČ)Tradiční názevPoznámka
Leden3. ledna 202611:03Vlčí měsícSuperúplněk
Únor1. února 202623:09Sněžný měsíc
Březen3. března 202612:37Vraní měsíc
Duben2. dubna 202604:11Rašící měsíc
Květen1. května 202619:23Květný měsíc
31. května 202610:45Modrý úplněk
Červen30. června 202601:56Jahodový měsíc
Červenec29. července 202616:35Bouřkový měsíc
Srpen28. srpna 202606:18Jeseteří měsíc
Září26. září 202618:49Dožínkový měsíc
Říjen26. října 202605:11Lovecký měsíc
Listopad24. listopadu 202615:53Bobří měsícSuperúplněk
Prosinec24. prosince 202602:27Studený měsícNejvětší superúplněk roku

Při úplňku Slunce osvětluje celou přivrácenou polovinu Měsíce, který se tak na noční obloze jeví jako jasný kulatý kotouč. Z pohledu ze Země se v této fázi nachází přibližně na opačné straně oblohy než Slunce.

Měsíc trvá 29,5 dne

  • Fáze Měsíce jsou výsledkem měnícího se postavení Měsíce vůči Zemi a Slunci. Sluneční světlo přitom vždy osvětluje pouze jednu polovinu měsíčního povrchu. Jak Měsíc obíhá kolem Země, mění se úhel, pod kterým tuto osvětlenou část pozorujeme.
  • Někdy tak vidíme celý osvětlený disk, například při úplňku, jindy pouze jeho část nebo vůbec nic. Tento pravidelně se opakující cyklus trvá přibližně 29,5 dne a nazývá se synodický měsíc.

Dráha Měsíce kolem Země však není dokonale kruhová, ale má podobu mírně výstředné elipsy. V některých obdobích je proto k Zemi blíž – v takzvaném přízemí – jindy se naopak nachází dál, v odzemí.

Pokud se okamžik úplňku časově přiblíží přízemí, působí Měsíc na obloze o něco větší a jasnější. Takový jev se označuje jako superúplněk, případně superměsíc. Naopak úplněk nastávající v době odzemí bývá označován jako mikroúplněk, kdy se měsíční disk jeví opticky menší a méně výrazný.

Zvláštním případem je takzvaný rudý úplněk, který nastává při úplném zatmění Měsíce. V takové chvíli se Měsíc ocitá v zemském stínu a jeho povrch zůstává slabě osvětlen červeným světlem, které se láme a rozptyluje v zemské atmosféře.

Občas se v kalendáři objeví i takzvaný modrý úplněk, který označuje druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci.

Úplňky byly odedávna opředeny řadou pověr. Spojovaly se s vlkodlaky, šílenstvím nebo zvýšeným výskytem násilí. Moderní věda většinu těchto představ vyvrátila, některé studie však naznačují, že úplněk může mít mírný vliv na kvalitu spánku, například na jeho délku či hloubku.

Novoluní v roce 2026

Novoluní 2026
MěsícDatumČas novoluní (SEČ)ZnameníPoznámka
Leden18. ledna 202620:51Kozoroh
Únor17. února 202613:00VodnářZatmění
Březen19. března 202602:23Ryby
Duben17. dubna 202613:51Beran
Květen16. května 202622:00Býk
Červen15. června 202604:53Blíženci
Červenec14. července 202611:43Rak
Srpen12. srpna 202619:36LevZatmění
Září11. září 202605:26Panna
Říjen10. října 202617:49Váhy
Listopad9. listopadu 202608:01Štír
Prosinec9. prosince 202601:51Střelec

Při novoluní se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem a jeho osvětlená polokoule směřuje od Země pryč. Pozorujeme tak jeho neosvětlenou stranu, a Měsíc je proto pro lidské oko prakticky neviditelný.

Na obloze se pohybuje v těsné blízkosti Slunce a zaniká v jeho záři. Pouze výjimečně může být krátce spatřen za soumraku jako velmi tenký srpek, a to jen za ideálních pozorovacích podmínek.

Témáta: Měsíc, Slunce

29. prosince 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

