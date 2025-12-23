Úplòky v roce 2026
V roce 2026 se na obloze objeví celkem tøináct úplòkù. Úhlovì nejvìtší z nich, superúplnìk, pøipadne na Štìdrý den. Naopak nejmenší úplnìk roku nastane pøi druhém kvìtnovém úplòku, který se oznaèuje jako modrý mìsíc. K zatmìní dojde 3. bøezna a 28. srpna.
|Mìsíc
|Datum
|Èas (SEÈ)
|Tradièní název
|Poznámka
|Leden
|3. ledna 2026
|11:03
|Vlèí mìsíc
|Superúplnìk
|Únor
|1. února 2026
|23:09
|Snìžný mìsíc
|Bøezen
|3. bøezna 2026
|12:37
|Vraní mìsíc
|Zatmìní
|Duben
|2. dubna 2026
|04:11
|Rašící mìsíc
|Kvìten
|1. kvìtna 2026
|19:23
|Kvìtný mìsíc
|31. kvìtna 2026
|10:45
|Modrý úplnìk
|Èerven
|30. èervna 2026
|01:56
|Jahodový mìsíc
|Èervenec
|29. èervence 2026
|16:35
|Bouøkový mìsíc
|Srpen
|28. srpna 2026
|06:18
|Jeseteøí mìsíc
|Zatmìní
|Záøí
|26. záøí 2026
|18:49
|Dožínkový mìsíc
|Øíjen
|26. øíjna 2026
|05:11
|Lovecký mìsíc
|Listopad
|24. listopadu 2026
|15:53
|Bobøí mìsíc
|Superúplnìk
|Prosinec
|24. prosince 2026
|02:27
|Studený mìsíc
|Nejvìtší superúplnìk roku
Polární záøe v roce 2026
Sluneèní aktivita už má sice svùj vrchol za sebou, zùstává ale natolik silná, že její projevy mohou být v Èesku stále pozorovatelné. Nejvìtší šance pøicházejí tradiènì na jaøe a na podzim, kdy jsou geomagnetické podmínky pøíznivìjší.
Pro informace mùžete využít specializované mobilní aplikace, jako je napøíklad Aurora Alerts. Je ale dobré poèítat s tím, že výskyt polární záøe nelze pøedpovìdìt pøesnì, pouze s urèitou pravdìpodobností.
19. kvìtna: Venuše na schùzce s Jupiterem
Od pondìlí 18. do støedy 20. kvìtna se na veèerní obloze setkají dorùstající Mìsíc a dvì nejjasnìjší planety, Venuše a Jupiter. Nejhezèí podívaná pøijde v úterý 19. kvìtna, kdy se Mìsíc objeví témìø symetricky mezi obìma planetami, zhruba ve stejné úhlové vzdálenosti od Venuše i Jupiteru.
Tøi superúplòky v jednom roce. Kdy se v roce 2026 dívat na Mìsíc?
Díky jejich vysoké jasnosti bude konstelace dobøe pozorovatelná i z mìst a snadno ji zachytí i fotoaparáty chytrých telefonù.
„Jasná dvojice se objeví za soumraku nad západním obzorem okolo 21:30 SELÈ, èas se bude lišit v závislosti na místì pozorování øádovì v minutách. Slabší Jupiter bude ležet jižnì, vlevo dole, od výraznì jasnìjší Venuše,“ uvedl astronom a fotograf astronomických jevù Petr Horálek.
Zatmìní Slunce 2026
Zatmìní Slunce 12. srpna bude patøit k nejvìtším astronomickým událostem celého desetiletí. „Jde o první úplné zatmìní Slunce pozorovatelné i z Evropy od roku 1999, o nejvýraznìjší èásteèné zatmìní Slunce pozorovatelné ze støední Evropy až do 2075 a také nejblíže položené úplné zatmìní Slunce k Èesku a Slovensku do roku 2081,“ komentoval Horálek.
Úplné zatmìní se odehraje v úzkém pásu nad Grónskem, Islandem a nad Španìlskem, které se stane pravdìpodobnì cílem mnoha pozorovatelù.
V Èesku bude zatmìní viditelné veèer pøi západu Slunce, pøibližnì od 19:19 SELÈ. Pøi maximální fázi zakryje Mìsíc více než 86 procent sluneèního disku a Slunce bude vypadat jako úzký srpek pøipomínající „býèí rohy“, ohnuté smìrem k obzoru. Úkaz bude možné sledovat pouhýma oèima, vždy však pouze pøes bezpeèný filtr.
Zajímavým jevem bude takzvaný dvojí soumrak: bìhem maxima zatmìní se krajina na chvíli znatelnì ztemní, po západu Slunce se obloha ještì krátce znovu projasní a teprve poté nastane bìžný veèerní soumrak.
|
Zákryt Slunce aneb není zatmìní jako zatmìní
Noèní svítící oblaka v roce 2026
Od zaèátku èervna do poloviny èervence se nad støední Evropou pravidelnì objevují noèní svítící oblaka. Tato výjimeèná oblaènost se nachází zhruba 85 kilometrù nad zemským povrchem, tedy mnohonásobnì výš než bìžné mraky, které sahají maximálnì do výšky okolo 15 kilometrù. Pøes den nejsou pozorovatelné vùbec.
Viditelná jsou pouze za soumraku nebo pøi úsvitu, kdy je ještì nasvìtluje Slunce pod obzorem. Na tmavé obloze se pak objevují jako jemné bìlavé, støíbøité nebo namodralé závoje nízko nad severním obzorem. Díky své výraznosti se dají zachytit i bìžným fotoaparátem nebo chytrým telefonem.
13. srpna: Perseidy vyvrcholí pøi novoluní
Nejoblíbenìjší kosmický „ohòostroj“ roku, meteorický roj Perseidy, nabídne v roce 2026 mimoøádnì dobré podmínky k pozorování. Maximum roje, jehož pùvodcem je kometa 109P Swift–Tuttle, pøipadne na èasné ranní hodiny 13. srpna. Bude to období jen nìkolik hodin po novu, pozorování tak nebude rušit mìsíèní svit. Bìhem noci z úterý 12. na støedu 13. srpna se tak vyplatí sledovat oblohu po celou noc.
Zatmìní Mìsíce v roce 2026
Výrazné èásteèné zatmìní Mìsíce se odehraje 28. srpna 2026. Úkaz se objeví na ranní obloze nízko nad jihozápadním obzorem už za pokroèilého svítání. Prvním nenápadným signálem blížícího se zatmìní bude kolem 4:20 ráno postupné slábnutí jasu levého horního okraje mìsíèního kotouèe.
„Mìsíc se do zemského stínu v maximu zatmìní ponoøí 93 % svého prùmìru, a to shora. V tom okamžiku bude jasnì svítit jen velmi úzká ‚èepièka‘ severního mìsíèního pólu, zatímco na zbytku mìsíèní plochy se již budou rozkládat barvy v zemském stínu. Pùjde tedy o témìø úplné zatmìní,“ uvedl Horáèek.
Záøí: Mìsíc zakryje Venuši
V pondìlí 14. záøí 2026 dojde k neobvyklému úkazu, kdy Mìsíc zakryje jasnou planetu Venuši. Z Èeska bude tento jev pozorovatelný na denní obloze nízko nad jihovýchodním obzorem. Pøi velmi èistém a prùzraèném nebi by mohl být viditelný i pouhýma oèima, ještì lepší to bude s malým dalekohledem.
Úkaz potrvá více než hodinu a nejfotogeniètìjší bude krátce pøed tøináctou hodinou. Pøesné èasy a podmínky pro konkrétní místo lze ovìøit napøíklad na webu In-the-sky.org nebo pomocí volnì stažitelného programu Stellarium.
Prosinec: Geminidy
Pozorování má smysl pøedevším v noci z 13. na 14. a z 14. na 15. prosince. Mìsíc bude pìt dní po novu a zapadne v èasných veèerních hodinách, což zajistí vìtšinu noci bez mìsíèního svitu a výborné podmínky i pro slabší meteory.
Geminidy jsou typické pomalejšími, èasto velmi jasnými „padajícími hvìzdami“ a jejich frekvence mùže dosáhnout až zhruba 130 meteorù za hodinu.
Zdroj: progresy.physics.cz