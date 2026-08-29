Rybářský magazín deníku Metro se zeptal několika rybářů, kterého kapra mají nejraději a který je podle jejich zkušeností největším bojovníkem. A přestože názory na nejhezčího kapra se různí, v otázce bojovnosti se jeden favorit přece jen rýsuje.
Šupináč, lysec, nebo řádkáč? Pro někoho je to jen otázka vzhledu, pro kapraře ale může mít každý z nich trochu jiné kouzlo. Šupináč je klasikou našich vod, lysec zaujme hladkým tělem s nepravidelně rozmístěnými šupinami a řádkáč svou typickou řadou výrazných šupin podél těla.
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Když jsme se rybářů zeptali, kterého z nich mají nejraději, žádný jednoznačný vítěz se neobjevil. Milan Kytka dává přednost dlouhým šupináčům. A právě šupináči podle jeho zkušeností rozhodně nejsou při zdolávání žádní odevzdaní soupeři. „Šupíci bývají dost bojovní,“ říká. Při samotném lovu nejčastěji spoléhá na panáčka, tedy vyváženou nástrahu prezentovanou těsně nade dnem.
Také Honza Kadeřábek považuje za nejbojovnějšího šupináče. Pokud by si ale mohl vybrat kapra jen podle toho, jakého má nejraději, sáhl by po řádkáči. Při lovu přitom preferuje klasickou nástrahu položenou na dně.
Úplně jasno má Jindra Dutý. V jeho případě vyhrává lysec v obou kategoriích. Je to kapr, kterého má nejraději a zároveň ho považuje za nejbojovnějšího. Z nástrah dává přednost plovoucí variantě.
Lysec boduje hlavně jako bojovník
Právě lysec začal v odpovědích rybářů získávat převahu ve chvíli, kdy přišla řeč na souboj ryby s rybářem.
Zdeněk Krupička, účastník několika paralympijských her v parahokeji, má z hlediska vzhledu rád šupináče i řádkáče. Když však má říct, který kapr podle něj při zdolávání předvádí největší boj, vybírá lysce. Při chytání přitom nejraději používá nástrahu na dno.
Pro lysce hlasuje také Aleš Horák, herec známý mimo jiné z televizních kriminálek. Diváci ho mohou občas zahlédnout například v pořadu Specialisté na TV Nova v roli policisty.
Horák má jasno nejen v tom, kterého kapra preferuje, ale také v otázce jeho síly. Nejraději má právě lysce a podle jeho zkušeností je také „určitě bojovnější ze všech forem kapra“.
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Zajímavá je i jeho volba nástrahy. „Již několik let chytám pouze na plovoucí boilies Pop-Up,“ říká.
Podobně odpověděla Jessica Libická. Jejím osobním favoritem je sice vzhledově řádkáč, ale za nejbojovnějšího považuje stejně jako několik dalších respondentů lysce. V současnosti nejraději chytá na Balanced boilie, tedy vyváženou nástrahu.
Nejhezčího vítěze nemáme, bojovníka ano
Výsledek malé ankety je zajímavý především tím, že obě otázky dopadly odlišně. Pokud jde o oblíbenost, rybáři se rozdělili mezi všechny tři varianty. Své příznivce mají šupináči, lysci i vzhledově atraktivní řádkáči. Tady tedy jednoznačný vítěz rozhodně neexistuje.
Jakmile ale přišla otázka na bojovnost, začal mít navrch lysec. Řádkáč tentokrát v kategorii bojovnosti hlas nezískal. Samozřejmě nejde o vědecký test a každý zkušenější kaprař by mohl vytáhnout z rukávu příběh o šupináči, který mu dal zabrat víc než kterýkoli lysec. Hodně záleží na velikosti a kondici ryby, teplotě vody, typu revíru i konkrétní situaci při zdolávání. Jedno ale naše anketa naznačila poměrně jasně: řádkáč možná vyhrává srdce některých rybářů svým vzhledem, ale pověst největšího rváče si mezi oslovenými odnesl lysec.
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