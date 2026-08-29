Šupináč, lysec, nebo řádkáč? Rybáři vybrali největšího kapřího bojovníka

Karel Kopeček
Karel Kopeček
  12:00
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Honza Kadeřábek považuje za nejbojovnějšího kapra šupináče a jedním se také...

Honza Kadeřábek považuje za nejbojovnějšího kapra šupináče a jedním se také pochlubil. | foto: ARCHIV J. K.

Bojovného lysce ulovil Jindra Dutý.
Řádkáč a Karel Kopeček
David Fořt a jeho kapitální kapr
Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů
5 fotografií
Šupináč, lysec, nebo vzácný řádkáč? Každý rybář má mezi kapry svého favorita, při zdolávání se však podle oslovených největší bojovník rýsuje poměrně jasně. Anketa Rybářského magazínu deníku Metro ukázala, který kapr dokáže u vody překvapit svou silou a bojovností.

Rybářský magazín deníku Metro se zeptal několika rybářů, kterého kapra mají nejraději a který je podle jejich zkušeností největším bojovníkem. A přestože názory na nejhezčího kapra se různí, v otázce bojovnosti se jeden favorit přece jen rýsuje.

Šupináč, lysec, nebo řádkáč? Pro někoho je to jen otázka vzhledu, pro kapraře ale může mít každý z nich trochu jiné kouzlo. Šupináč je klasikou našich vod, lysec zaujme hladkým tělem s nepravidelně rozmístěnými šupinami a řádkáč svou typickou řadou výrazných šupin podél těla.

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Když jsme se rybářů zeptali, kterého z nich mají nejraději, žádný jednoznačný vítěz se neobjevil. Milan Kytka dává přednost dlouhým šupináčům. A právě šupináči podle jeho zkušeností rozhodně nejsou při zdolávání žádní odevzdaní soupeři. „Šupíci bývají dost bojovní,“ říká. Při samotném lovu nejčastěji spoléhá na panáčka, tedy vyváženou nástrahu prezentovanou těsně nade dnem.

Také Honza Kadeřábek považuje za nejbojovnějšího šupináče. Pokud by si ale mohl vybrat kapra jen podle toho, jakého má nejraději, sáhl by po řádkáči. Při lovu přitom preferuje klasickou nástrahu položenou na dně.

Bojovného lysce ulovil Jindra Dutý.

Úplně jasno má Jindra Dutý. V jeho případě vyhrává lysec v obou kategoriích. Je to kapr, kterého má nejraději a zároveň ho považuje za nejbojovnějšího. Z nástrah dává přednost plovoucí variantě.

Lysec boduje hlavně jako bojovník

Právě lysec začal v odpovědích rybářů získávat převahu ve chvíli, kdy přišla řeč na souboj ryby s rybářem.

Řádkáč a Karel Kopeček

Zdeněk Krupička, účastník několika paralympijských her v parahokeji, má z hlediska vzhledu rád šupináče i řádkáče. Když však má říct, který kapr podle něj při zdolávání předvádí největší boj, vybírá lysce. Při chytání přitom nejraději používá nástrahu na dno.

Pro lysce hlasuje také Aleš Horák, herec známý mimo jiné z televizních kriminálek. Diváci ho mohou občas zahlédnout například v pořadu Specialisté na TV Nova v roli policisty.

Horák má jasno nejen v tom, kterého kapra preferuje, ale také v otázce jeho síly. Nejraději má právě lysce a podle jeho zkušeností je také „určitě bojovnější ze všech forem kapra“.

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Zajímavá je i jeho volba nástrahy. „Již několik let chytám pouze na plovoucí boilies Pop-Up,“ říká.

Podobně odpověděla Jessica Libická. Jejím osobním favoritem je sice vzhledově řádkáč, ale za nejbojovnějšího považuje stejně jako několik dalších respondentů lysce. V současnosti nejraději chytá na Balanced boilie, tedy vyváženou nástrahu.

Nejhezčího vítěze nemáme, bojovníka ano

Výsledek malé ankety je zajímavý především tím, že obě otázky dopadly odlišně. Pokud jde o oblíbenost, rybáři se rozdělili mezi všechny tři varianty. Své příznivce mají šupináči, lysci i vzhledově atraktivní řádkáči. Tady tedy jednoznačný vítěz rozhodně neexistuje.

Jakmile ale přišla otázka na bojovnost, začal mít navrch lysec. Řádkáč tentokrát v kategorii bojovnosti hlas nezískal. Samozřejmě nejde o vědecký test a každý zkušenější kaprař by mohl vytáhnout z rukávu příběh o šupináči, který mu dal zabrat víc než kterýkoli lysec. Hodně záleží na velikosti a kondici ryby, teplotě vody, typu revíru i konkrétní situaci při zdolávání. Jedno ale naše anketa naznačila poměrně jasně: řádkáč možná vyhrává srdce některých rybářů svým vzhledem, ale pověst největšího rváče si mezi oslovenými odnesl lysec.

Září bude patřit rybářským závodům. Kam vyrazit a kolik zaplatíte za start

  • Vedle klasických jednodenních závodů za pár stovek jsou v kalendáři také několikadenní kaprařské maratony, kde se startovné počítá v tisících za tým. Vybere si zkušený závodník, hobby rybář i rodina s dětmi.
  • Už 3. až 6. září se na jezeře Borek u Staré Boleslavi koná Big 4 Carp Cup. Čtyřdenní kaprařský závod je určen pro 17 dvou až tříčlenných týmů, startovné činí 13 tisíc korun za tým. Hodnotí se čtyři nejtěžší kapři či amuři nad osm kilogramů a vítězný tým čeká 34 tisíc. Ve stejném termínu proběhne na jižní Moravě Lenny Carp Cup v Dolních Dubňanech. Sedmdesátihodinový závod pro 13 týmů má startovné 8 500 korun a první cena je 26 tisíc.
  • V sobotu 5. září nabízejí střední Čechy podstatně komornější varianty. Vrbenský kapr ve Vrbně u Mělníka začíná registrací v šest hodin a loví se od sedmi do dvanácti. Dospělí zaplatí 400 Kč, mládež a děti startují zdarma. Ve stejný den jsou na Legerově rameni v Kolíně závody pro mládež do 15 let. Startovné činí 100 korun a zahrnuje občerstvení. Zajímavý víkend čeká rybáře 11. až 13. září ve Starém Kolíně na Kamenci. Závod dvojic v plavané, položené či feederu stojí 3 500 korun za pár; vítězové získají 17 tisíc. O den později, 12. září, se závodí na Pivovarském rybníku v Bořanovicích. Startovné 350, při platbě předem 300 korun, loví se od 7.30 do 15.30.
  • Pražský zářijový program má vedle sportovních soutěží také rodinnou událost: v sobotu 19. září od osmi hodin pořádá Praha 13 dětské závody na rybníku v Třebonicích. V oficiálním kalendáři pražského územního svazu je navíc 5. až 6. září MČR dospělých v přívlači na Vltavě a 12. až 13. září Sázavský čtyřboj ve feederu.
  • Přímo v Brně nabídnou 12. září Holásecká jezera dětské závody na rybníku Lávka. Prezentace začíná v šest hodin, loví se na plavanou od sedmi do jedenácti. Závod je pro držitele rybářského lístku a povolenky MRS do 15 let; startovné zveřejněno není, občerstvení a nápoje mají chytající děti zdarma. O týden později, 19. září, se závodí v Malešovicích.
  • Dospělí loví na Horním jezeře od sedmi do 13 hodin za 300 Kč, děti mají vlastní závod na nádrži Husinec do 11 hodin. Zářijovou nabídku uzavře 26. září Řeřišský kapr ve středních Čechách – startovné je 400 pro dospělé a 200 korun pro mládež. Ve stejný den se koná Cortina Cup v Ivančicích určený dvojicím. Start stojí 2 000 korun za tým a počet účastníků je omezen na 11 dvojic. V neděli 27. září přichází na řadu Senomatský kapr se startovným 500 korun. Před cestou se vyplatí aktuální stav ještě ověřit a u závodů s omezenou kapacitou určitě neotálet s registrací.

David Fořt a jeho kapitální kapr

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Témata: Kapr, Metro

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