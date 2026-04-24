Kverulují kvůli tomu fanoušci seriálu na sítích? Překvapivě ani moc ne. Zato spekulací o tom, jak to celé dopadne, je všude spousta. Pojďme s několika přijít i my.
Poslední řada The Boys, tedy Banda, nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
O čem to bylo?
Seriál od začátku staví na jednoduché, ale dost nepříjemné myšlence: co kdyby superhrdinové nebyli bohatýři s kvalitně seřízeným morálním kompasem, ale jen marketingový produkt a zároveň tikající bomba? V tomhle světě je vyrábí korporace Vought International, která z nich dělá celebrity, prodává jejich image a zametá pod koberec všechny průšvihy.
Právě jeden takový incident odstartuje celý děj. Hughie Campbell (Jack Quaid) přijde o přítelkyni, kterou (sice omylem, ale doslova) roztrhá jeden z „hrdinů“, a postupně se dostává k partě nazývané Banda. Tu vede Billy Butcher (Karl Urban), muž poháněný osobní nenávistí k „suprákům“, zejména pak k Homelanderovi (Antony Starr) – nejsilnějšímu z nich a zároveň nejnebezpečnějšímu.
Zpočátku jde hlavně o odhalování špíny a snahu ukázat světu pravou tvář těchto rádoby hrdinů. Jenže s každou další řadou se konflikt vyostřuje a přestává být jen zákulisní válkou.
Do hry postupně vstupují nové postavy, mocenské intriky i ideologie, které čím dál víc připomínají reálný svět. Někteří „hrdinové“ se staví proti systému, jiní naopak propadají vlastnímu egu a pocitu nedotknutelnosti. Klíčovým momentem je chvíle, kdy se ukáže, že i obyčejní lidé si mohou vzít látku V a získat schopnosti – ovšem za cenu, že je při nesprávném použití může zahubit. Přesně to se stane Butcherovi, který kvůli honbě za pomstou začíná překračovat hranice, jež dříve kritizoval u ostatních.
Zlomová čtvrtá série
Ve čtvrté řadě se svět The Boys dostává na hranu. Homelander přestává skrývat, kým doopravdy je – dokonce zabije člověka na veřejnosti, a místo pádu jeho popularita dál roste. Společnost se štěpí na fanatické příznivce a odpůrce a nikdo už si není jistý, kde končí propaganda a začíná pravda.
Do toho přichází Butcherovo zhoršující se zdraví, jeho odchod z týmu a fakt, že i bez podpory ostatních pokračuje v boji, který ho pravděpodobně zabije. Finále předposlední sezóny pak končí tragicky – především pro celý svět. Homelander definitivně upevňuje kontrolu a získává vliv nad Bílým domem. Díky manipulaci a zákulisním tahům (hlavně přes Sister Sage) vytváří prostředí, ve kterém už prakticky nikdo neklade odpor.
Na druhé straně se Butcher definitivně profiluje jako v mnohém ještě nebezpečnější bytost než samotní supráci. Stává se z něj antihrdina, který chce zlikvidovat všechny nadané bytosti na planetě. A nezastaví ho téměř nic.
Lágry a mrtvý táta
V aktuální páté a poslední řadě začínáme zhruba rok po událostech té předchozí. Svět ovládá Homelander. Už nejde jen o mediální manipulaci – má pod kontrolou Vought, politiku i prezidenta a odpůrce nechává zavírat do takzvaných Freedom Campů, tedy v podstatě pracovních táborů pro nepohodlné lidi.
Banda je rozprášená: Hughie, Frenchie a Mother’s Milk končí právě v těchto táborech, zatímco Starlight vede čím dál zoufalejší odboj. Do toho se vrací Butcher, který chce proti Homelanderovi – a i jeho znovuzrozenému „otci“ Soldier Boyovi – použít virus, jenž by mohl vyhladit všechny supráky. Jenže plán se komplikuje a zatím se nedaří téměř nic. A diváci, kteří čekají jen akci, velkou porci násilí a nechuťáren, budou nejspíš zklamaní. A to jak nízkým počtem úmrtí, tak i kupící se hromadou dialogů.
Jak to celé dopadne?
Nejčastější teorie o finále The Boys se shodují v tom, že nepůjde o klasický happy end. Očekává se finální střet mezi Butcherem a Homelanderem, který bude spíš destruktivní než hrdinský – oba pravděpodobně zaplatí nejvyšší cenu.
Klíčovou roli má sehrát Ryan, jenž může konflikt buď ukončit, nebo ještě více vyhrotit. Podle mnoha teorií právě on rozhodne o osudu světa.
Často se také objevuje varianta, že Butcher skutečně použije virus a zlikviduje všechny supráky, čímž zastaví Homelandera, ale zároveň způsobí morálně katastrofální vítězství. Výsledek tak má být spíš hořký kompromis: Zlo bude poraženo, ale za cenu obrovských ztrát a světa, který už nebude o mnoho lepší než předtím.
Kdo by chtěl finále předem odhadovat podle komiksové předlohy, raději by to neměl dělat. Tvůrci The Boys se od ní už dávno odchýlili. Sami mají dost zvrácenou fantazii na to, aby diváka šokovali, napínali a především bavili. Dá se proto očekávat, že nás čeká ještě několik pořádně krvavých překvapení.
Banda - Série 5