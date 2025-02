Survivor Česko & Slovensko 4: Ostrov testosteronu a (ne)očekávaných zvratů

Hned od prvních záběrů je jasné, že produkce prošla zásadní změnou. Nova se na to tentokrát rozhodla jít trochu jinak. První minuty vypadají spíš jako úvod k dobrodružnému filmu. Rozdělení týmů má tentokrát svůj scenáristy vyfabrikovaný důvod, což přidává na atmosféře. Ostrovy vypadají jako tropický ráj, voda je azurová, ale realita? Spíš než dovolenou v Karibiku to připomíná extrémní teambuilding, kde na konci nečeká ani diplom, ani pizza.

Soutěžící se postupně představili, viděli jsme i jejich medailonky a nutno říct – tentokrát to vážně vypadá, jako by casting proběhl někde mezi regály v obchodním centru. Máme tu klasický mix čtyřiadvaceti účastníků složených ze sportovců, taktiků, sympaťáků a těch, kdo se do prvního deště budou tvářit, že do hry jen omylem zabloudili ze zájezdu na Bali. A samozřejmě už po prvních dvou dílech mám své oblíbence – tedy spíš ty, kteří mě iritují natolik, že jejich hlášky budu dlouho rozdýchávat. Ale o tom reality show prostě je a tohle mě baví – takže plusové body.

Genderové stereotypy

Aby toho nebylo málo, hned na startu přišlo ikonické rozdělení do kmenů – tentokrát podle pohlaví, což okamžitě vyvolalo nespokojené výrazy i názory. Protože proč si hru neudělat ještě zajímavější hned od začátku, že? Drama je přece základ. Musel to být pro produkci brutální risk, ale za mě se naprosto vyplatil. Chlapi v kmeni Dobyvatelů si totiž evidentně mysleli, že mají celou show do sloučení v kapse, protože jsou přece silnější.

Jenže pak přišel ženský kmen Bohyně, který v první soutěži exceloval – a najednou jim spadla brada. Někteří muži si zjevně mysleli, že dominují jen proto, že umějí udělat pár kliků. Tahle hra ale není jen o síle. Krásně se v show promítají genderové stereotypy, které nerozdělují jen dva kmeny, ale asi i fanoušky na sociálních sítích.

Jediná konstanta, na kterou se dá spolehnout, je moderátor Ondřej Novotný. Vrátil se v plné síle a hned od prvních minut ukázal, proč je v téhle roli bezkonkurenční a ikonický. Charisma, zkušenosti, trefné hlášky – prostě chlap, který drží show pohromadě líp než kokosy na palmě. A když se přidají první výzvy a první (zatím decentní) spory, je jasné, že má tahle série slušně našlápnuto. Teď jen jen otázka – kdo první ztratí nervy a kdo konečně pochopí, že tahle hra není o sympatiích, ale o tom, přehrát, přelstít a hlavně přežít.

Smrtelníci a celebrity

Produkce tentokrát obsadila i několik známých tváří – od pseudohvězdiček z jiných reality show přes herce, zpěváky až po modelky. A jak se ukázalo, některým tahle hra sedí více než jiným. Například Pavel z reality show Love Island přináší do hry morální zásady s přidanou dávkou humoru, což je v tomhle prostředí docela osvěžující. Na druhé straně tu máme fotografku Deny z Bacheloru, zpěvačku Dominiku nebo modelku Natálii, která se zatím tváří (a pravděpodobně dlouho bude) jako takové Švýcarsko. Blogerka Anet do hry vstoupila sebevědomě a pravděpodobně bude jednou z těch tažných sil celé série. Je to ale správný krok?

Barevná dávka stresu

Letos to vypadá, že se produkce rozhodla přitvrdit a zvýšit napětí na kmenových radách. Nádoby osudu, které jsme viděli už v minulé sezoně po sloučení, zůstávají tentokrát už od začátku hry – a přinášejí soutěžícím solidní dávku stresu. V praxi to znamená, že pokud vás kmen vyhlásí, máte ještě šanci na záchranu – ale jen pokud rozbijete tu správnou nádobu. Červená barva, která z ní vyteče, znamená konec ve hře, naopak voda dává možnost boje v duelu proti soupeři, kterého vybere kmen. Strategicky to přidává show úplně nový rozměr. Eliminace soupeře není nikdy stoprocentní. Bude zajímavé sledovat, jak moc to zamíchá taktikou jednotlivců i aliancí.

Už první kmenová rada, která proběhla ve druhém díle, zamíchala kartami. Vše se začalo pomalu vyostřovat. Nádoby osudu hře dodávají lehkou naději, i když je červených nádob více než těch duelových. Jak by řekl realiťák Jirka ze druhé série: „Ta hra nabírá ty správný obrátky.“

Štěstí přeje připraveným…

Survivor není jen o fyzické síle, ale hlavně o psychologii. Ti, kdo zvládnou sociální hru, mají mnohem větší šanci na přežití než ti, kdo spoléhají jen na svaly. Letos bude klíčové, kdo dokáže přesvědčit ostatní, že není hrozbou – a zároveň si ve správný moment připraví dokonalý podraz. Někteří soutěžící už teď ukazují zajímavé tahy. Někdo se snaží být neutrální až neviditelný, jako třeba modelka Natálie. To může chvíli fungovat, ale dřív nebo později bude muset ukázat, že ve hře není jen do počtu. Na opačném konci spektra je učitelka Ivana, která se rozhodla hrát naplno už od prvního dne. Jenže pokud vás hned na začátku kmen označí jako hrozbu, můžete rychle zjistit, že jste si tempo nastavili jinak, než jaká je ve skutečnosti dynamika kmene.

Ve výsledku produkce vsadila na zajímavější způsob vyprávění, propracovanější vizuál a casting, který může přinést velké momenty. Máme tu ambiciózní taktiky, pár toxických eg a dost prostoru pro podrazy. Po prvních dvou dílech je jasné, že má čtvrtá řada potenciál. Bude ale muset zabrat a vyostřit dramata. Ta totiž fanoušci chtějí. A bytostně milují.