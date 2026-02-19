Survivoru Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Máte mezi trosečníky svého favorita?
Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady. | foto: Archiv Survivor

Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026
Raper Adam
Návrhářka Bára
Basketbalistka Bety
Kdy a kde sledovat Survivor 2026

Pátá řada reality show Survivor Česko & Slovensko odstartuje premiérou 23. února 2026 na platformě Oneplay, na televizních obrazovkách TV Nova se objeví o den později. Na Oneplay má nový díl premiéru vždy v pondělí, úterý a ve středu večer.

O kolik se hraje

Stejně jako v minulých sezonách se soutěž natáčela v Dominikánská republika a provede jí osvědčený moderátor Ondřej Novotný. Vítěz letošního Survivoru si odnese hlavní výhru 2,5 milionu korun a nové auto.

Účastníci Survivor 2026

V soutěži se objeví 24 trosečníků. Podle televize Nova se tentokrát castingů zúčastnilo přes 10 000 fanoušků, mezi nimiž se objevili i známé osobnosti. Fanoušci jsou ale zatím rozpačití. Přestože se do Dominikánská republika vydal například vítěz Love Islandu Trabo nebo řada influencerů, mnohým divákům chybí výraznější jména.

Reality star Trabo

Herečka Vendy

Instruktorka Viviane

Zpěvačka Žofie

Proto se začalo spekulovat o tom, že produkce údajně plánuje hru oživit nasazením takzvaných tajných soutěžících. Mluví se například o návratu oblíbených hráčů z minulých řad. „Pátá řada přináší nové silné momenty a unikátní zvraty, které se dosud nikde na světě neobjevily,“ přiživuje spekulace sama TV Nova.

Soutěžící
Trabo (Michal Trabalík)
31 let, reality star		Vítěz Love Island 2024 působí jako rebel. Survivor bere jako dobrodružství, kde chce uspět strategicky, lídrovsky a inspirovat ostatní k překonávání hranic.
Tereza (Tereza Svobodová)
29 let, porodní asistentka		Zkušenosti z cestování, práce letušky i porodní asistentky ji naučily klidu v krizích a týmovosti. Survivor vnímá jako test vnitřní síly a věří v sílu ženské aliance.
Adam (Adam Chlpík)
39 let, rapper		Adam alias Rest je výrazná tvář českého rapu a člen labelu Ty Nikdy, známý autentickými texty a autoritativním projevem. Do Survivoru jde posunout své limity.
Nela (Nela Slivková)
30 let, novinářka		Po osobních pádech sebrala odvahu změnit životní směr a Survivor přišel v pravý čas. Věří, že nastal moment, kdy může soutěž vyhrát žena.
Matěj (Matěj Libecajt)
37 let, key account manažer		Sportovec tělem i hlavou: dřív hrál basket, dnes tíhne spíše k snowboardu, golfu nebo Muay Thai. Sociální sítě cíleně neřeší.
Bára (Bára Hošková)
26 let, módní návrhářka		Vybudovala vlastní značku od nuly a je zvyklá fungovat jako sólová hráčka s vysokými nároky na sebe.
Jura (Jiří Drtil)
30 let, stavební inženýr		Stavební inženýr a performer s extrémní výdrží, kterého formovala těžká nemoc i roky na pódiích. Do Survivoru jde dokázat, že limity existují hlavně v hlavě.
Vendy (Vendula Wronka Fialová)
38 let, herečka		Herečka známá mimo jiné ze seriálu Ulice bere Survivor jako další logickou výzvu.
Ján (Ján Palko)
35 let, sous-chef		Disciplínu, klid a systém si přenesl z kuchyně i do života. Věří, že poctivá práce a respekt mohou porazit intriky.
Simona (Simona Kirchnerová)
28 let, modelka		Slovenka, která poslední dekádu procestovala svět a dlouho testovala hranice. Extrémy ji přitahují: od přeplněného bytu v Istanbulu po kolumbijskou džungli. Survivor je pro ni konfrontace se sebou samou.
Doki (Jan Dokládal)
26 let, moderátor		Nepřehlédnutelný hlubokým hlasem, který mu otevřel dveře k moderování i hlasovému herectví (a galavečerům bojových sportů). Pracuje i s dětmi na táborech a otevřeně mluví o dysgrafii jako součásti své cesty. Se svými 205 cm je vidět i bez snahy.
Eva (Eva Tesařová)
20 let, studentka		Nejmladší účastnice s ambicemi a silnými emocemi, která si umí prosadit názor. S nadsázkou říká, že výhra by znamenala vysněnou kabelku Dior.
Ondřej (Ondřej Kubina)
28 let, herec		Herec balancující mezi seriály a autorskou zábavou, spoluzakladatel uskupení Kokoloko (stand-up, skeče, improvizace).
Sára (Sára Trnková)
24 let, IT konzultantka		Vyrostla ve složitých podmínkách a právě to v ní vypěstovalo disciplínu, empatii i potřebu nikdy se nevzdávat. Silně ji formoval vztah k mladšímu bratrovi s postižením a roky u koní, kde se věnovala westernovému ježdění na závodní úrovni.
Lukáš (Lukáš Švec)
28 let, policista		Lukáš má za sebou silný životní příběh. V dětství byl adoptován a své biologické rodiče nikdy nepoznal. Nezná ani své skutečné kořeny, sám ale věří, že by mohl mít filipínský původ. Pracuje jako kriminalista v utajení.
Bety (Alžběta Levínská)
25 let, basketbalistka		Profesionální basketbalistka z nejvyšší soutěže a reprezentantka, která startovala i na olympiádě v Paříži.
Iki (Iki Ngatse)
25 let, podcaster		Narodil se v Česku, část dětství strávil v Africe a tvrdé podmínky ho spíš motivují než děsí. V Praze se pohybuje mezi sportem, médii a zábavou – vede podcast s milionovými čísly. Hrál profesionálně basketbal a věnoval se také boxu, kde ale bohužel jeho jediný zápas skončil zraněním hlavy.
Viviane (Viviane Kerstin)
25 let, pilates instruktorka		Fitness influencerka a bývalá účastnice Love Islandu chce dokázat, že ženy zvládnou fyzickou i sociální hru. Spoléhá na disciplínu, šarm a soutěživost.
Leoš (Leoš Svoboda)
23 let, stážista v jaderné elektrárně		Survivor je jeho dětský sen a na ostrov přináší chaos, bizár a mluvení bez filtru. Do povědomí se dostal vítězstvím v amatérském MMA zápase za 27 sekund, což mu zvedlo sebevědomí i touhu po uznání.
Žofie (Žofie Dařbujánová)
31 let, zpěvačka		Frontmanka kapely MYDY jde do Survivoru po hlavě, improvizuje a riskuje.
Otakar (Otakar Šenkýř)
32 let, designer		Módní návrhář s vlastní značkou a minulostí profesionálního sportovce, která mu dala disciplínu i soutěživost. Na ostrově se chce ukázat jako hráč, co se nebojí jít k cíli klikatě – a klidně i jako záporák.
Johana (Johana Nováčková)
28 let, herečka		Prošla si těžkým obdobím boje s anorexií. Diváci ji znají ze seriálů, kde ztvárnila výrazné teenagerské role. Survivor bere jako hru i zrcadlo
Stanislav (Stanislav Štěpánek)
28 let, AI architekt		Survivor studuje celý život a vstupuje s ambicí ovládnout sociální hru. Už na základní škole si uspořádal narozeninovou oslavu inspirovanou touto soutěží a dokonce řešil i možnost amerického občanství kvůli zahraniční verzi.
Denisa (Denisa Ryndová)
25 let, parkurová jezdkyně		Modeling, Miss Media, parkur i amatérské MMA vítězství — fyzické výzvy jsou její přirozené prostředí. Na sítích budí silné emoce a sama říká, že ji lidé buď milují, nebo nenávidí.

Pravidla

Účastníci jsou rozděleni do kmenů, které mezi sebou soutěží v náročných výzvách o odměny a imunitu. Kmen, který imunitu nezíská, musí na kmenové radě vyřadit jednoho hráče.

Zhruba v polovině hry se kmeny sloučí a soutěž pokračuje individuálně. Vyřazení hráči se stávají členy poroty, která na závěrečné kmenové radě rozhodne o vítězi Survivor Česko & Slovensko.

